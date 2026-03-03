Thứ Ba, 03/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Canada ký thỏa thuận cung cấp uranium gần 2 tỷ USD với Ấn Độ

Đức Anh

03/03/2026, 10:51

Thỏa thuận được công bố trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Canada Mark Carney tới Ấn Độ...

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney tại New Delhi ngày 2/3 - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney tại New Delhi ngày 2/3 - Ảnh: Reuters

Theo thông báo từ văn phòng Thủ tướng Canada Mark Carney, vào ngày thứ Hai (2/3), công ty uranium Cameco Corp. của Canada đã ký thỏa thuận cung ứng uranium trị giá 2,6 tỷ đôla Canada, tương đương 1,9 tỷ USD, với Ấn Độ.

Thỏa thuận được công bố trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Carney tới Ấn Độ trên cương vị Thủ tướng.

Theo thỏa thuận, Cameco sẽ cung cấp cho Ấn Độ khoảng 11.000 tấn uranium để sử dụng cho lò phản ứng hạt nhân trong giai đoạn 2027-2035. Hai nước cũng nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như khí tự nhiên hóa lỏng, khoáng sản thiết yếu, năng lượng mặt trời và hydrogen.

Thỏa thuận này cho thấy quan hệ Canada - Ấn Độ đang từng bước được cải thiện sau giai đoạn căng thẳng. Theo hãng tin Bloomberg, năm 2023, Ottawa cáo buộc một số cá nhân có liên hệ với Chính phủ Ấn Độ tham gia các hành vi bạo lực nhằm vào công dân Canada, trong khi New Delhi bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc này.

Về phía Ấn Độ, thỏa thuận với Cameco được ký chưa đầy 2 tháng sau khi New Delhi chấm dứt thế độc quyền của nhà nước trong lĩnh vực phát điện hạt nhân và nới lỏng một số quy định về trách nhiệm pháp lý gây tranh cãi nhằm thu hút thêm nhà đầu tư tư nhân.

Động thái này nằm trong chiến lược của Chính phủ Ấn Độ nhằm nâng công suất điện hạt nhân lên 100 gigawatt vào năm 2047, cao gấp hơn 11 lần mức hiện tại. Kế hoạch này đồng nghĩa nhu cầu uranium của nước này sẽ tăng mạnh trong những năm tới, trong khi nguồn tài nguyên trong nước không đủ để đáp ứng.

Hợp tác hạt nhân giữa Canada và Ấn Độ bắt đầu từ thập niên 1950. Tuy nhiên, sau vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 1974, New Delhi gần như bị cô lập khỏi lĩnh vực hạt nhân toàn cầu trong nhiều thập kỷ. Bước ngoặt xảy ra vào năm 2008, khi Ấn Độ ký thỏa thuận với Mỹ, qua đó khôi phục khả năng tiếp cận nhiên liệu và công nghệ lò phản ứng trên thị trường quốc tế.

Hai năm sau đó, Canada và Ấn Độ ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân, mở đường cho hợp đồng cung ứng uranium giữa Cameco - công ty có trụ sở tại Saskatchewan - với Ấn Độ vào năm 2015. Hợp đồng đó hiện đã hết hiệu lực.

Theo phát biểu của Bộ trưởng Năng lượng Nguyên tử Ấn Độ Jitendra Singh trước Quốc hội vào tháng 3/2025, New Delhi hiện vẫn có một hợp đồng nhập khẩu uranium còn hiệu lực với Uzbekistan. Công suất điện hạt nhân của Ấn Độ hiện ở mức 8,8 gigawatt, chiếm chưa tới 2% tổng công suất điện của nước này.

Ngoài lĩnh vực năng lượng, văn phòng Thủ tướng Carney cho biết hai nước dự kiến hoàn tất Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện mới trong năm nay, nhằm phục vụ mục tiêu của Ottawa là tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương với Ấn Độ vào năm 2030.

Canada và Ấn Độ cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực không gian, đồng thời ký một thỏa thuận ban đầu về phát triển và triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Công nghệ và Đổi mới Australia - Canada - Ấn Độ.

Theo văn phòng Tủ tướng Canada, công ty phần mềm HCL Technologies của Ấn Độ sẽ mở rộng hoạt động tại Canada, qua đó có thể nâng số lượng nhân sự tại nước này thêm 75% vào năm 2030.

“Chúng tôi đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 50 tỷ USD vào năm 2030. Ưu tiên của chúng tôi là phát huy đầy đủ tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Vì vậy, hai bên đã quyết định sớm hoàn tất Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện. Thỏa thuận này sẽ mở ra thêm cơ hội đầu tư và việc làm cho cả hai nước”, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trong cuộc gặp báo chí chung với Thủ tướng Carney, ngày 2/3.

Năm 2024, kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa Ấn Độ và Canada đạt 23,66 tỷ USD, trong đó thương mại hàng hóa chiếm gần 9 tỷ USD.

Chuyến thăm Ấn Độ là lần thứ hai trong khoảng 2 tháng Thủ tướng Canada Mark Carney thúc đẩy quan hệ với một cường quốc châu Á, trong bối cảnh quan hệ giữa Canada và Mỹ thiếu ổn định dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, vào giữa tháng 1, ông Carney đã thăm Trung Quốc nhằm cải thiện quan hệ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu đảo ngược thuế quan đối với Canada, tín hiệu bất lợi cho Tổng thống Trump?

13:43, 13/02/2026

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu đảo ngược thuế quan đối với Canada, tín hiệu bất lợi cho Tổng thống Trump?

Canada tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc

23:42, 19/01/2026

Canada tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 100% lên Canada

07:25, 26/01/2026

Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 100% lên Canada

Từ khóa:

Ấn Độ Cameco Corp. Canada thế giới thỏa thuận uranium Canada Ấn Độ uranium

Đọc thêm

Diễn biến mới về vụ hoàn tiền thuế quan đối ứng của Tổng thống Trump

Diễn biến mới về vụ hoàn tiền thuế quan đối ứng của Tổng thống Trump

Động thái mới có thể mở đường cho việc xây dựng quy trình hoàn trả hơn 130 tỷ USD tiền thuế quan đối ứng mà Chính phủ Mỹ đã thu từ các nhà nhập khẩu...

UOB: Xung đột Iran leo thang, song giá dầu vẫn trong vùng kiểm soát, vàng hướng mốc 6.000 USD/ounce

UOB: Xung đột Iran leo thang, song giá dầu vẫn trong vùng kiểm soát, vàng hướng mốc 6.000 USD/ounce

Căng thẳng leo thang tại Iran và khu vực Trung Đông đang tạo cú sốc ngắn hạn lên thị trường toàn cầu, đẩy giá dầu và vàng tăng mạnh. Tuy nhiên, theo UOB, rủi ro giá dầu chạm mốc 100 USD/thùng vẫn chưa hiện hữu trong khi vàng dự báo hướng tới 6.000 USD/ounce vào đầu năm 2027…

Chứng khoán Mỹ đảo chiều ngoạn mục giữa chiến sự ở Iran, giá dầu tăng vọt vì eo Hormuz đóng cửa

Chứng khoán Mỹ đảo chiều ngoạn mục giữa chiến sự ở Iran, giá dầu tăng vọt vì eo Hormuz đóng cửa

Thị trường chứng khoán Mỹ có một pha hồi điểm ấn tượng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/3), khi cả ba chỉ số chính cùng thoát khỏi mức đáy của phiên bất chấp chiến sự diễn ra ác liệt ở Trung Đông...

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Dữ liệu cho thấy Liechtenstein đứng đầu GDP bình quân đầu người, nhưng vị trí nền kinh tế hạnh phúc nhất thế giới lại thuộc về các quốc gia Bắc Âu như Phần Lan, Đan Mạch...

Quỹ đầu tư khổng lồ của Na Uy lãi lớn nhờ cổ phiếu công nghệ

Quỹ đầu tư khổng lồ của Na Uy lãi lớn nhờ cổ phiếu công nghệ

Giá trị tài sản của quỹ tại thời điểm cuối năm 2025 là 2,2 nghìn tỷ USD, tăng từ mức 2,08 nghìn tỷ USD cùng kỳ năm trước...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngành du lịch Trung Đông chao đảo vì chiến sự

Du lịch

2

iPhone 17e tại Việt Nam giá 18 triệu đồng

Kinh tế số

3

Doanh nghiệp lữ hành kích hoạt ứng phó khẩn cấp trước căng thẳng Trung Đông

Du lịch

4

Thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Thanh Hóa

Tiêu & Dùng

5

Đặt mục tiêu 48,1% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy