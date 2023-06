Cảng Long An hợp long hệ thống cầu cảng và khai trương dịch vụ khai thác hàng container

Cụm dự án Cảng quốc tế Long An có quy hoạch 1.935 ha tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm: Khu công nghiệp 396 ha, khu dịch vụ - công nghiệp 239 ha, khu đô thị 1.145 ha, đặc biệt nhất là cảng biển 147 ha.

Cụm quy hoạch này là sự kết hợp hài hòa của một khu liên hợp dịch vụ cảng biển, cùng các công trình phụ trợ, các tiện ích không ngừng được đầu tư mở rộng, mang lại giá trị vượt trội cho toàn khu, góp phần hình thành quần thể thành phố cảng biển năng động, hiện đại trong tương lai.

Chủ đầu tư Dongtam Group đã đầu tư hơn 500 triệu USD vào khu cảng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật bài bản, công trình kho bãi lên đến 1 triệu m2, lực lượng phương tiện vận tải hùng hậu, hệ thống trang thiết bị khai thác tối tân, tiện tích nội khu cùng các công trình phụ trợ khác,... góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Cảng quốc tế Long An trở thành “Một điểm đến cho mọi nhu cầu”.

Phát biểu tại lễ hợp long cầu cảng hôm 24/6, ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Dongtam Group, Long An chia sẻ tỉnh Long An có tuyến đường tỉnh 830 kết nối 4 huyện công nghiệp trọng điểm đến cảng (Cần Giuộc, Tân Trạch, Long Định và thị trấn Bến Lức) tạo hành lang giao thông kết nối vùng kinh tế, công nghiệp quan trọng của tỉnh.

Theo đó, doanh nghiệp không còn vận chuyển nhiều lượt để đến những cảng xa hơn, đầu tư hoạt động trong các khu/cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiết giảm đáng kể chi phí logistics vùng nội địa, giảm ún tắc giao thông qua TP.HCM, góp phần hạn chế một phần phương tiện lưu thông trên đường bộ.

“Ở góc độ doanh nghiệp, khi hàng hóa từ nhà máy vận chuyển thuận lợi đến cảng với chi phí hợp lý, sẽ góp phần giảm giá thành đồng thời tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa trong khu vực”, ông Thắng nói.

Chính thức khai trương dịch vụ khai thác hàng container tại Cảng quốc tế Long An, từ ngày 22/6/2023.

Cảng quốc tế Long An đang tích cực phát triển năng lực khai thác container. Trong giai đoạn hiện tại, cảng đầu tư 6 thiết bị cẩu STS, 18 cẩu RTG được sản xuất tại Nhật Bản, bởi nhà sản xuất hàng đầu thế giới Mitsui E&S Machinery. Ngoài ra, Cảng quốc tế Long An cũng sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, nâng cấp các thiết bị khai thác để hướng đến mục tiêu công suất khai thác 1 triệu TEUs/năm.

Dịp này, hãng tàu Hải An, hãng tàu container lớn nhất Việt Nam và thuộc “Top 100” hãng tàu container thế giới, đã đưa tàu Haian Time, trọng tải hơn 1.000 TEUs (mỗi TEU tương ứng 01 container 20 feet – tác giả chú thích) cập cảng vào ngày 22/6/2023 và chính thức khai trương dịch vụ khai thác container tại Cảng quốc tế Long An.

Đại diện hãng tàu Hải An cho biết sự hợp tác, hỗ trợ của Cảng quốc tế Long An và khách hàng ở tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long chắc chắn sẽ giúp đưa lượng hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng ngày càng tăng. Vì vậy, trong sắp tới hãng cam kết sẽ sử dụng tàu lớn hơn, hoặc tăng chuyến (nếu cần) để phục vụ hiệu quả nhất nhu cầu của khách hàng khi sử dụng Cảng quốc tế Long An, góp phần giảm chi phílogistics, tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

Về phía địa phương, lãnh đạo tỉnh Long An cho biết sắp tới sẽ kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đầu tư nạo vét luồng sông Soài Rạp, bảo đảm độ sâu âm dưới 11,5 mét để tàu 70.000 DWT có thể ra vào thuận lợi. “Điều này nhằm hướng đến mục tiêu tối ưu hóa chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa tỉnh Long An và khu vực, góp phần thu hút doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới”, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được chia sẻ.

Cảng Long An nằm bên luồng sông Soài Rạp (xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc), hữu ngạn sông Đồng Nai, cách cửa biển 19 km, là luồng cạn, thường xuyên bị bồi đắp, phải đầu tư nạo vét định kỳ để bảo đảm lòng sông đạt độ sâu âm 11,5 m.

Được biết, trong giai đoạn vừa thi công, vừa khai thác, Cảng Long An đã tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 70.000 DWT. Hàng hóa thông qua các năm 2021 và 2022 đạt lần lượt 2 triệu và 2,2 triệu tấn. Các mặt hàng truyền thống đã và đang khai thác tại cảng gồm hàng nông thủy sản, phân bón, sắt thép, thiết bị máy móc, các mặt hàng siêu trường, siêu trọng.

Bên cạnh những dịch vụ hiện có như khai thác hàng rời, hàng tổng hợp, giao nhận hàng hóa trong nước và quốc tế, cho thuê kho bãi và dịch vụ môi giới hải quan, Cảng quốc tế Long An sẽ sớm cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng như khai thác container lạnh, vệ sinh và sửa chữa container nhằm hoàn thiện mô hình dịch vụ cảng và logistics trọn gói.

Nhân dịp hợp long cầu cảng và khai trương dịch vụ khai thác hàng container, cảng quốc tế Long An cũng đã tổ chức lễ khánh thành cột cờ và thượng cờ với chiều cao cột cờ 63 m với ý nghĩa đại diện 63 tỉnh, thành cả nước, và lá cờ có diện tích 54 m2 đại diện cho 54 dân tộc anh em.