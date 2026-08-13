87 dự án với quy mô 159.000 tỷ đồng được đầu tư vào Khu kinh tế Hòn La

Khu kinh tế Hòn La đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, thu hút thêm các dự án đầu tư mới và hình thành trung tâm công nghiệp, cảng biển, năng lượng quy mô lớn của tỉnh Quảng Trị...

Toàn cảnh Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, Khu kinh tế Hòn La có diện tích khoảng 10.000 ha, gồm 8.900 ha đất liền và khoảng 1.100 ha khu vực đảo, biển, nằm trên địa bàn các xã Phú Trạch, Hòa Trạch và Quảng Trạch. Không gian khu kinh tế được định hướng phát triển đa chức năng với các khu công nghiệp, cảng biển, nhiệt điện, dịch vụ thương mại và du lịch.

Trong đó, Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La có diện tích 168 ha, Khu công nghiệp Hòn La II rộng 250 ha, riêng giai đoạn 1 là 177,1 ha và Khu công nghiệp Cửa ngõ phía Tây rộng 102 ha.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, trong 6 tháng đầu năm 2026, khu kinh tế đang triển khai 2 dự án đầu tư hạ tầng từ nguồn ngân sách Nhà nước gồm Khu neo đậu tàu thuyền cho ngư dân khu vực Vịnh Hòn La và Dự án xây dựng, nâng cấp tuyến đường ra cảng Hòn La.

Các dự án hạ tầng cơ bản được triển khai theo mục tiêu, quy mô, yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đề ra. Một số khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng đang được các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ chung.

Cùng với đầu tư hạ tầng, hoạt động thu hút đầu tư tại Hòn La tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư 4 dự án với tổng vốn 311 tỷ đồng; điều chỉnh 7 dự án và thu hồi 2 dự án.

Đến nay, Khu kinh tế Hòn La có 87 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn khoảng 159.000 tỷ đồng. Trong số này, 36 dự án đã đi vào hoạt động, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực sản xuất, chế biến gỗ, dăm gỗ, cấu kiện bê tông, cấu kiện thép, chế biến quặng titan và dịch vụ bốc xếp cảng biển PTSC.

Các dự án đang hoạt động tạo doanh thu sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ khoảng 5.800 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp ngân sách khoảng 120 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho gần 1.000 lao động.

Điểm nhấn lớn trong bức tranh phát triển của Hòn La là nhóm dự án năng lượng quy mô lớn. Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I có công suất 1.403 MW, tổng vốn đầu tư 42.023 tỷ đồng, sử dụng khoảng 454,6 ha đất. Dự án hiện đang thi công với tiến độ tổng thể đạt 99,69%.

Theo kế hoạch, tổ máy số 1 dự kiến phát điện thương mại trong tháng 9/2026, tiếp đó tổ máy số 2 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 10/2026.

Trong khi đó, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư 52.490 tỷ đồng, quy mô 75,87 ha, gồm khoảng 56,65 ha đất nhà máy điện và 19,22 ha mặt nước. Dự án sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp và đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự kiến vận hành trong giai đoạn 2028-2029.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1678/QĐ-KKT ngày 1/12/2025, với tổng vốn đầu tư 41.826 tỷ đồng.

Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành nhiều thủ tục quan trọng, gồm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường, các thỏa thuận về nước thi công, nước vận hành, điện thi công, vị trí xả nước thải và chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình.

Với hệ thống công nghiệp, cảng biển và chuỗi dự án năng lượng đang được triển khai, Hòn La được kỳ vọng trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực.

Để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động rà soát, tính toán phương án quy hoạch không gian vùng nước, vùng biển, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển lâu dài, đồng thời khai thác hiệu quả các lợi thế của khu vực Hòn La.

Đối với Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đưa tổ máy số 2 vào vận hành. Khi các dự án năng lượng lần lượt hoàn thiện, Hòn La không chỉ gia tăng năng lực sản xuất điện mà còn mở rộng dư địa phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics và các ngành dịch vụ liên quan, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của Quảng Trị.