Cảng Quốc tế Cam Ranh đón du khách tàu biển trở lại Khánh Hòa

Sau nhiều năm, Cảng quốc tế Cam Ranh mới đón tàu biển du lịch quốc tế quay trở lại, nguyên nhân là do Cảng Nha Trang đang ngừng đón khách để sửa chữa. Cảng quốc tế Cam Ranh là cảng hiện đại có tổng chiều dài 2.147m gồm 2 cầu cảng có thể tiếp nhận tàu khách trọng tải lớn, nằm trong vùng kín gió, đảm bảo hoạt động hàng hải quanh năm. Các tàu cập vào cầu cảng nên không cần phải trung chuyển khách bằng tender (tàu trung chuyển).

Lãnh đạo Sở Du lịch, Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh đã ra cầu cảng đón tàu, tặng quà cho thủy thủ đoàn, tặng hoa chào đón du khách. Sau khi cập Cảng quốc tế Cam Ranh, các du khách đã được Công ty Du lịch Tân Hồng - Du ngoạn Việt đưa đi tham quan TP. Nha Trang và Diên Khánh với các tour như: Tham quan di tích - danh thắng TP. Nha Trang, tham quan nội thành Nha Trang bằng xích lô, tour du lịch đồng quê, tour xe đạp tham quan đồng quê, đi thuyền tham quan sông Cái… Tàu sẽ rời Cảng quốc tế Cam Ranh vào chiều cùng ngày để đi tiếp đến Hong Kong (Trung Quốc).

Trước đó, tại cuộc họp tìm giải pháp khắc phục khó khăn trong công tác đón tàu du lịch biển đến Nha Trang - Khánh Hòa vào chiều ngày 22/10, ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện tại chỉ có Cảng quốc tế Cam Ranh đủ điều kiện đón các tàu du lịch biển.

Để giải quyết khó khăn hiện nay, Công ty TNHH Petro - Tân Cảng Cam Ranh đã tạo điều kiện thuận lợi đón tàu biển đến cảng này. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là khoảng cách từ cảng về TP.Nha Trang khá xa (khoảng 60 km) khiến phát sinh thêm chi phí tour tham quan của khách cũng như kế hoạch hải trình của tàu.

Về lâu dài, ông Thiệu giao Sở GTVT phối hợp với một số đơn vị liên quan làm các thủ tục cần thiết để sớm đưa Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang vào đón khách du lịch tàu biển; đề nghị Công ty CP Cảng Nha Trang có phương án đầu tư nâng cấp cảng để sớm đưa vào khai thác đón khách trở lại; giao Sở Du lịch phối hợp với UBND H.Cam Lâm và TP.Cam Ranh nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch để phục vụ khách du lịch tàu biển đến Cảng quốc tế Cam Ranh.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh, cho biết Công ty đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tạo điều kiện đón tàu Coral Princess như giảm phí lai dắt tàu, bố trí 12 xe 45 chỗ để vận chuyển khách miễn phí (những khách không đi tour) từ cảng đến Khu du lịch KN Cam Ranh… Công ty sẽ làm việc với các hãng tàu để đón thêm các chuyến tàu du lịch biển đến Cảng quốc tế Cam Ranh, góp phần đa dạng hóa điểm đón tàu du lịch ở Khánh Hòa.

Tính chung 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh Khánh Hòa đón 9 triệu lượt khách lưu trú, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm 2023, cán đích mục tiêu trước 3 tháng. Trong đó, có 3,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 147,9% so với cùng kỳ (vượt 20% kế hoạch năm 2024). Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, sau đại dịch, hoạt động đón tàu du lịch biển đã từng bước phục hồi và tăng trưởng trở lại. Năm 2023, Khánh Hòa đã đón 25 chuyến tàu biển với gần 46.000 lượt khách.

Dự kiến 3 tháng cuối năm, tỉnh sẽ đón 17 chuyến tàu biển quốc tế. Tuy nhiên, do Cảng Nha Trang đang trong quá trình đầu tư nâng cấp, tạm ngưng đón khách, dẫn đến việc một số hãng tàu biển quốc tế có ý định hủy chuyến. Dự kiến, ngày 25/10, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ làm việc với UBND tỉnh cùng các đơn vị liên quan về thực trạng, kế hoạch và giải pháp khai thác, tiếp nhận các tàu khách quốc tế bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải tại các cảng biển tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Trần Phúc Thảo, Giám đốc TNHH TM&DV du lịch Thành Thành, đặc thù của khách tàu biển là không lưu trú so với các loại hình du lịch khác. Do vậy, nếu không khai thác hợp lý sẽ không tạo ra được lợi nhuận về kinh tế nhiều, đa dạng so với khách chọn tour máy bay hay tàu hỏa… Thực tế, các địa phương đều ưa thích đón khách tàu biển vì đây là dòng khách sang, có khả năng chi trả cao. “Lượng khách tàu biển thường lớn. Đa phần tàu cao cấp xuất phát từ những địa danh nổi tiếng do đó thu hút truyền thông và có giá trị cao về mặt quảng bá".

Theo phân tích của các doanh nghiệp chuyên đón khách tàu biển, mỗi chuyến khi cập cảng Nha Trang đều có chuyên gia review, blogger du lịch đi theo. “Những người này sẽ đảm nhận nhiệm vụ review điểm đến để quảng bá khi bán tour. Điều này cực kỳ quan trọng vì sẽ quyết định việc khách chọn điểm đến. Nếu một chuyến tàu trung bình có trên 2.000 khách lên bờ mua sắm, tham quan gọi là thành công. Chưa kể, nếu số hành khách này đến tham quan Nha Trang lần đầu, và nếu có ấn tượng, họ sẽ quay lại sau, đưa theo bạn bè, gia đình và chơi lâu hơn”, ông Trần Phúc Thảo phân tích.

Theo các doanh nghiệp, dòng khách du lịch bằng tàu biển đến Nha Trang - Khánh Hòa chủ yếu từ các quốc gia, như Mỹ, Đức, Canada, Australia, Colombia, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore... Theo các doanh nghiệp, một trong những yếu tố để Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng, Việt Nam nói chung thu hút khách du lịch tàu biển là có các cảng biển lớn, thành phố trung tâm mặt biển và cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhiều điểm tham quan văn hóa, di tích.

Đặc biệt, Nha Trang được nhiều chủ tàu ưu ái vì bờ biển đẹp, nhiều danh lam, thắng cảnh mang tính văn hóa truyền thống, lịch sử lâu năm. Điều này rất được ưu tiên khi các tàu biển giới thiệu, quảng bá để bán tour. Nếu không đi tour tham quan, du khách có thể tắm biển, massage, chơi golf hoặc sử dụng dịch vụ ở các resort 5 sao.