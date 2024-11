Cảnh báo giả danh Cục Đăng kiểm Việt Nam để lừa đảo

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an về việc mượn danh nghĩa của Cục Đăng kiểm Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng.

Theo đó, thời gian vừa qua, tài khoản ngân hàng của Cục Đăng kiểm nhận được các khoản tiền từ 10 tới 23 nghìn đồng được chuyển khoản từ các tài khoản cá nhân. Điểm chung của hầu hết các giao dịch đều không ghi rõ nội dung chuyển tiền.

Căn cứ thông tin về biển số xe được ghi tại nội dung chuyển tiền của một số chủ phương tiện, Cục Đăng kiểm đã liên hệ được với một số chủ phương tiện và được biết: Xuất hiện nhóm đối tượng gọi điện cho chủ phương tiện thông báo rằng kể từ 1/10/2024, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thay đổi mẫu tem kiểm định và đề nghị chủ phương tiện muốn được đổi tem mới thì thanh toán khoản tiền là 10.000 đồng/tem cùng tiền cước vận chuyển là 23.000 đồng về tài khoản của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Nguy hiểm hơn, nhóm đối tượng này hướng dẫn chủ phương tiện truy cập vào một đường link giả mạo Cục Đăng kiểm Việt Nam để khai báo thông tin cá nhân phục vụ cho việc đổi tem. Khi chủ phương tiện truy cập vào đường link giả mạo nói trên thì sẽ có nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Để ngăn chặn tình trạng nêu trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản thông báo tới các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới cảnh báo tới các chủ phương tiện trên địa bàn quản lý.

Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định, không có yêu cầu về đổi tem kiểm định, không có yêu cầu hay thông báo gì đối với các chủ phương tiện về việc chuyển tiền để thực hiện dịch vụ đổi tem kiểm định.

Do đó, mọi yêu cầu, thông báo chuyển tiền từ các cuộc gọi hay tin nhắn của những số điện thoại lạ (không do Cục Đăng kiểm Việt Nam niêm yết công khai) thì chủ phương tiện tuyệt đối không thực hiện chuyển tiền. Đặc biệt lưu ý, không truy cập vào các đường link giả mạo Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Được biết hiện nay, cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, đã và đang triển khai Chiến dịch tuyên truyền “Kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến bảo vệ người dân trên không gian mạng năm 2024”. Việc triển khai chương trình nhằm mục đích đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng an toàn thông tin cho cộng đồng, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, rộng khắp phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế xã hội.

Ông Ngô Trí Hiếu (Hiếu PC), Chuyên gia an ninh mạng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin nhạy cảm qua email hoặc cuộc gọi, đồng thời không truy cập vào các liên kết hoặc tải xuống file không rõ nguồn gốc.