Cảnh báo về mua bán đất trái phép tại huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà, đã phát đi Công văn số 1477 phản hồi nội dung trên báo chí về việc “cò” đất lại đổ về Khánh Hòa, gây sốt ảo.

Theo UBND huyện Cam Lâm, tại thời điểm đầu tháng 4/2023, UBND tỉnh Khánh Hoà chưa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Cam Lâm. Do đó, UBND huyện Cam Lâm chưa có cơ sở thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 52 và Điều 59 Luật Đất đai 2013.

Để tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện, ngày 06/4/2023, UBND huyện Cam Lâm đã ban hành Công văn số 1234, nhằm thông tin đến người dân về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần đến các cơ quan có thẩm quyền để được cung cấp thông tin chính thống về quy hoạch, tránh thiệt hại bởi các hành vi môi giới bất động sản, các quảng cáo, giao dịch đất nền, đất nông nghiệp trái quy định pháp luật.

UBND huyện Cam Lâm cũng đề nghị công an huyện, công an xã, thị trấn Cam Đức theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về mua bán, kinh doanh đất đai trái phép, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, vào những ngày đầu tháng 4/2023, trên các nhóm Zalo bất động sản ngập tràn thông tin về giao dịch đất tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Dọc đường Trần Hưng Đạo dẫn về trung tâm xã Cam An Bắc, gần trăm xe ô tô ra vào tấp nập. Dọc hai bên đường là hàng dài ô tô đậu kín. Ngoài các xe biển số của Khánh Hòa còn có nhiều xe mang biển số TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng...

Theo người dân địa phương tại xã Cam An Bắc, "cò đất" tạo ra cơn sốt ảo sau khi tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2023 vào ngày 02/4/2023. Mặc dù, Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 vẫn chưa được công bố, nhưng các "cò đất" chia sẻ thông tin xã sẽ nằm ngoài quy hoạch. Do đó, giá đất ở đây được thổi lên cao trở lại.

Cụ thể, đất tại các trục đường chính của xã Cam An Bắc được rao với giá khoảng 200 triệu đồng/ mét ngang, đường nhánh có giá từ 140 triệu đến 150 triệu đồng/ mét ngang.

Trước đó, vào những năm 2020, 2021 địa phương cũng từng xảy ra sốt đất. Thời điểm đó, giá đất các tuyến đường chính lên đến 300 triệu đồng/ mét ngang.

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 943 (ngày 26/4/2023) phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm năm 2023.

Theo kế hoạch được phê duyệt, trong năm 2023, tổng diện tích tự nhiên của huyện Cam Lâm là 54.708 ha. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm trên 46.025 ha, đất phi nông nghiệp trên 7.141 ha.

Trong năm 2023, huyện Cam Lâm sẽ có khoảng 250 ha đất nông nghiệp và 16 ha đất phi nông nghiệp được thu hồi. Đồng thời có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp là 560 ha.

Cũng theo kế hoạch trên, trong năm 2023, huyện Cam Lâm không có diện tích đất chuyển mục đích từ đất nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Đối với quy hoạch chung Cam Lâm và TP. Nha Trang, hiện địa phương này đang chờ Trung ương phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 và đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Đại diện UBND huyện Cam Lâm cho biết, ngay khi đồ án quy hoạch huyện được phê duyệt, địa phương sẽ công bố cho người dân nắm rõ.