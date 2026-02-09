Cảnh giác trước chiêu lừa "vé giờ chót", "vé hủy", "suất nội bộ"

Các đối tượng đang lợi dụng nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026 để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua, bán vé tàu, vé xe, vé máy bay và đặt phòng khách sạn giả...

Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các đối tượng lợi dụng nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026 để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua, bán vé tàu, vé xe, vé máy bay và đặt phòng khách sạn giả.

Các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến để đăng tải thông tin quảng cáo bán vé Tết, đặt phòng khách sạn với giá rẻ, còn nhiều chỗ, nhận giữ chỗ trước… nhằm thu hút người dân liên hệ.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ chi phí, sau đó cắt đứt liên lạc hoặc gửi vé, xác nhận đặt phòng giả mạo.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là mạo danh nhân viên nhà xe, đường sắt, hãng hàng không hoặc cơ sở lưu trú, sử dụng hình ảnh, logo, tên gọi gần giống với các đơn vị chính thức để đánh lừa người dân.

Đối tượng thường viện lý do "vé giờ chót", "vé hủy", "suất nội bộ", "phòng vừa trả", thúc giục người mua chuyển tiền nhanh vì số lượng có hạn.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn lập fanpage, website giả mạo khách sạn, homestay, khu nghỉ dưỡng, sao chép hình ảnh từ các trang chính thống, đưa ra mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường. Khi người dân chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa trang hoặc không thực hiện đúng cam kết, gây thiệt hại về tài sản.

Trước tình hình trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua vé tàu, vé xe, vé máy bay dịp Tết, chỉ mua qua website, ứng dụng chính thức của các đơn vị vận tải hoặc các đại lý được ủy quyền, tuyệt đối không giao dịch với các cá nhân không rõ danh tính trên mạng xã hội.

Đối với việc đặt phòng khách sạn, homestay, khu nghỉ dưỡng, người dân cần xác minh kỹ thông tin cơ sở lưu trú, kiểm tra website, fanpage chính thức, số điện thoại, địa chỉ rõ ràng; không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác thực đầy đủ thông tin.

Cảnh giác với các lời chào mời vé Tết, phòng nghỉ giá rẻ bất thường, vé giờ chót, suất nội bộ; không chuyển tiền khi chỉ thỏa thuận qua tin nhắn, không có hợp đồng, hóa đơn hoặc xác nhận đặt chỗ hợp lệ.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi các thông báo, khuyến cáo của cơ quan chức năng về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới; nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng khi thực hiện giao dịch trên môi trường mạng.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật.