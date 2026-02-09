Thứ Hai, 09/02/2026

Trang chủ Dân sinh

Cảnh giác trước chiêu lừa "vé giờ chót", "vé hủy", "suất nội bộ"

Khởi Anh

09/02/2026, 09:21

Các đối tượng đang lợi dụng nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026 để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua, bán vé tàu, vé xe, vé máy bay và đặt phòng khách sạn giả...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các đối tượng lợi dụng nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026 để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua, bán vé tàu, vé xe, vé máy bay và đặt phòng khách sạn giả.

Các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến để đăng tải thông tin quảng cáo bán vé Tết, đặt phòng khách sạn với giá rẻ, còn nhiều chỗ, nhận giữ chỗ trước… nhằm thu hút người dân liên hệ.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ chi phí, sau đó cắt đứt liên lạc hoặc gửi vé, xác nhận đặt phòng giả mạo.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là mạo danh nhân viên nhà xe, đường sắt, hãng hàng không hoặc cơ sở lưu trú, sử dụng hình ảnh, logo, tên gọi gần giống với các đơn vị chính thức để đánh lừa người dân.

Đối tượng thường viện lý do "vé giờ chót", "vé hủy", "suất nội bộ", "phòng vừa trả", thúc giục người mua chuyển tiền nhanh vì số lượng có hạn.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn lập fanpage, website giả mạo khách sạn, homestay, khu nghỉ dưỡng, sao chép hình ảnh từ các trang chính thống, đưa ra mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường. Khi người dân chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa trang hoặc không thực hiện đúng cam kết, gây thiệt hại về tài sản.

Trước tình hình trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua vé tàu, vé xe, vé máy bay dịp Tết, chỉ mua qua website, ứng dụng chính thức của các đơn vị vận tải hoặc các đại lý được ủy quyền, tuyệt đối không giao dịch với các cá nhân không rõ danh tính trên mạng xã hội.

Đối với việc đặt phòng khách sạn, homestay, khu nghỉ dưỡng, người dân cần xác minh kỹ thông tin cơ sở lưu trú, kiểm tra website, fanpage chính thức, số điện thoại, địa chỉ rõ ràng; không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác thực đầy đủ thông tin.

Cảnh giác với các lời chào mời vé Tết, phòng nghỉ giá rẻ bất thường, vé giờ chót, suất nội bộ; không chuyển tiền khi chỉ thỏa thuận qua tin nhắn, không có hợp đồng, hóa đơn hoặc xác nhận đặt chỗ hợp lệ.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi các thông báo, khuyến cáo của cơ quan chức năng về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới; nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng khi thực hiện giao dịch trên môi trường mạng.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ninh Bình: Triệt phá cơ sở dùng chất cấm "nước kẹo" sản xuất giá đỗ

08:53, 09/02/2026

Ninh Bình: Triệt phá cơ sở dùng chất cấm

Xét xử nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40,3 tỷ đồng

15:10, 05/02/2026

Xét xử nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40,3 tỷ đồng

Bảo vệ người cao tuổi trước nguy cơ lừa đảo tài chính online

07:45, 04/02/2026

Bảo vệ người cao tuổi trước nguy cơ lừa đảo tài chính online

Đọc thêm

Đình chỉ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng dịp Tết

Đình chỉ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng dịp Tết

Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chuyển cơ quan điều tra truy tố trước pháp luật những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng. Việc này nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Hà Nội sẽ đưa 1.200 công nhân về quê đón Tết

Hà Nội sẽ đưa 1.200 công nhân về quê đón Tết

Trong dịp Tết Bính Ngọ năm nay, toàn hệ thống công đoàn Thủ đô dự kiến trao 83.000 suất quà Tết đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, 5.500 vé xe được trao tặng cho công nhân lao động, trong đó 1.200 công nhân sẽ được đưa về quê ăn Tết...

Bộ Y tế yêu cầu toàn ngành trực 24/24 trong dịp Tết

Bộ Y tế yêu cầu toàn ngành trực 24/24 trong dịp Tết

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện phải chủ động bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, trang thiết bị và oxy y tế. Việc bố trí giường bệnh, phương tiện phục vụ cấp cứu và điều trị phải sẵn sàng, đặc biệt tập trung vào các trường hợp tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương và ngộ độc thực phẩm...

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Từ ngày 16-02-2026, Ấn phẩm đặc biệt Xuân Bính Ngọ 2026 của Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ ra mắt bạn đọc với chủ đề "Khởi hành trên Đại Lộ Kiến Tạo"…

Tưng bừng nhiều đường hoa, hội chợ Xuân Bính Ngọ tại Hà Nội

Tưng bừng nhiều đường hoa, hội chợ Xuân Bính Ngọ tại Hà Nội

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan và trải nghiệm không khí Tết của người dân Thủ đô, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi chương trình “Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ - Xuân Đoàn Kết” tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố từ ngày 9 đến 13/2/2026 (tức từ ngày 22 đến 26 tháng Chạp).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

