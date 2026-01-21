Thứ Năm, 22/01/2026

Cao tốc Bến Lức – Long Thành đạt 97% khối lượng, chờ cầu và nút giao để thông toàn tuyến

Thanh Thủy

21/01/2026, 15:20

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đạt khoảng 97% khối lượng thi công, hiện chỉ còn hai gói thầu là nút giao Quốc lộ 51 và cầu Phước Khánh đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư 29.586 tỷ đồng, tuyến có chiều dài 57,8 km, điểm đầu tại nút giao cao tốc TP. Hồ chí Minh - Trung Lương, điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 51 (cách sân bay Long Thành khoảng 16 km). Dự án đi qua địa bàn Tây Ninh - TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tuyến được đầu tư theo quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h, đạt tiêu chuẩn cao tốc loại A.

Theo Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU), đến nay, dự án đã hoàn thành thi công khoảng 55 km, trong đó, 30 km đã được đưa vào khai thác, thu phí với đầy đủ 7/7 nút giao. Khoảng 25 km còn lại đã hoàn thành nhưng chưa thể khai thác do chưa có nút giao lên xuống.

Sản lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 97%. Hiện chỉ còn 2 gói thầu đang triển khai thi công là nút giao Quốc lộ 51 và cầu Phước Khánh.

Trong đó, gói thầu nút giao Quốc lộ 51, sản lượng thi công đã đạt khoảng 53%. Nhà thầu đã hoàn thành phần lớn cọc khoan nhồi, mố trụ cầu, đồng thời triển khai thi công nền đường, đúc và lao lắp dầm Super-T, thi công bản mặt cầu. Dự kiến gói thầu này sẽ hoàn thành vào tháng 4/2026 và không ảnh hưởng đến việc khai thác các đoạn tuyến đã thông xe.

Đáng chú ý, đoạn giữa được xem là “xương sống” của toàn tuyến gồm các gói thầu cầu lớn vượt sông đã đạt những cột mốc quan trọng. Trong đó, cầu Bình Khánh đã hoàn thành, khánh thành ngày 19/12/2025. Đối với gói thầu cầu Phước Khánh, nhà thầu đang tập trung thi công nhịp chính cầu dây văng Phước Khánh, đã hoàn thành lắp đặt bó cáp thứ 6 và chuẩn bị triển khai các hạng mục tiếp theo của phần cầu dẫn. Tiến độ gói thầu này cơ bản đáp ứng kế hoạch được duyệt, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, hiện đối với gói thầu nút giao Quốc lộ 51, thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã tăng tốc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Theo đó, từ tháng 11/2025 đến đầu tháng 1/2026, địa phương đã bàn giao mặt bằng 95/111 trường hợp, tương đương khoảng 2,15 ha. Qua công tác vận động, thời gian gần đây tiếp tục có thêm nhiều hộ dân thực hiện bàn giao thêm mặt bằng phục vụ công tác thi công.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành khi hoàn thành và khai thác đồng bộ sẽ kết nối liên thông với hàng loạt trục giao thông lớn như TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực nội đô Thành phố, rút ngắn thời gian vận chuyển giữa các tỉnh miền Tây với vùng Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành.

