Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau thông xe toàn tuyến từ 11h ngày 19/1

Từ 11h ngày 19/1, tuyến chính đoạn Hậu Giang – Cà Mau dài 73,2 km chính thức được thông xe, hoàn tất việc nối thông toàn tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau...

Việc đưa vào khai thác đoạn Hậu Giang – Cà Mau, kết hợp với đoạn Cần Thơ – Hậu Giang vận hành ổn định từ cuối tháng 12/2025, đã hoàn thiện toàn bộ tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau với chiều dài 110,85 km. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, giữ vai trò trục kết nối chiến lược của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tạo hành lang vận tải tốc độ cao xuyên suốt từ trung tâm vùng đến địa đầu cực Nam.

Theo ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau có tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang có tổng mức đầu tư 10.370,74 tỷ đồng; dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau có tổng mức đầu tư 17.152,65 tỷ đồng. Toàn tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc, quy mô 4 làn xe trong giai đoạn phân kỳ, đóng vai trò động lực trong kết nối các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp và hệ thống cảng biển khu vực Tây Nam Bộ.

Theo phương án tổ chức giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các phương tiện được phép lưu thông trên tuyến chính đoạn Hậu Giang – Cà Mau kể từ 11 giờ ngày 19/1. Hướng từ thành phố Cần Thơ đi Cà Mau, phương tiện xuất phát tại Km2014 – điểm kết nối với đoạn Cần Thơ – Hậu Giang, di chuyển liên tục trên cao tốc đến nút giao IC12 tại Km2087+233 để ra khỏi tuyến theo hệ thống biển báo chỉ dẫn.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ Cà Mau đi Cần Thơ thực hiện nhập tuyến tại nút giao IC12 (Km2087+223). Cụ thể, xe từ Cà Mau di chuyển trên tuyến Hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á), đến nút giao IC12 rẽ phải để vào cao tốc; xe từ hướng An Giang đi trên tuyến này rẽ trái theo các nhánh quy định để nhập làn cao tốc hướng về Cần Thơ.

Tốc độ khai thác tối đa trên tuyến được quy định là 80 km/giờ, tốc độ tối thiểu 60 km/giờ. Các phương tiện không được phép lưu thông trên cao tốc gồm xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ và các loại phương tiện có tốc độ thiết kế thấp hơn tốc độ tối thiểu cho phép.

Dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau đi qua địa bàn nhiều địa phương, gồm thành phố Cần Thơ với chiều dài 64,25 km, tỉnh An Giang 17,05 km và tỉnh Cà Mau 29,57 km. Điểm đầu tuyến tại Km15+350, giao với tuyến nối đường Nam Sông Hậu – Quốc lộ 1 (phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ), kết nối với quy hoạch cầu Cần Thơ 2; điểm cuối tại Km126+223, giao với đường Hành lang ven biển phía Nam thuộc xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, tuyến cao tốc có bề rộng nền đường 17 m; khi hoàn chỉnh sẽ được mở rộng lên 24,75 m. Toàn tuyến được trang bị hệ thống thu phí không dừng và hệ thống giao thông thông minh (ITS), góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn giao thông.

Việc thông xe toàn tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau được kỳ vọng tạo ra dư địa phát triển mới cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp chế biến. Đây cũng là dự án có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình hoàn thiện mạng lưới cao tốc quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông theo các nghị quyết của Đảng và Chính phủ.