Cập nhật lợi nhuận quý 4/2024: 980 doanh nghiệp báo lãi tăng mạnh 32,1%, nhóm phi tài chính vượt trội tăng 48,7%

Cập nhật kết quả kinh doanh Q4/2024 và cả năm 2024 của các doanh nghiệp niêm yết của Chứng khoán Yuanta cho thấy, tính đến ngày 5/2/2024 đã có 980 doanh nghiệp đại diện 98,3% vốn hóa trên 3 sàn công bố kết quả kinh doanh Q4/2024.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế Q4/2024 toàn thị trường tăng lần lượt 16,2%và 32,1% so với cùng kỳ, đây là quý thứ 4 liên tiếp doanh thu và lợi nhuận tăng liên tiếp.

Lĩnh vực phi tài chính có mức tăng trưởng lợi nhuận lên tới 48,7% so với cùng kỳ, vượt bậc hơn hẳn so với lĩnh vực tài chính, đây là quý ghi nhận lợi nhuận cao nhất của lĩnh vực phi tài chính sau đại dịch đến nay. Trong đó, bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế quý 4/2025 cao nhất đạt 368,5%; viễn thông tăng 234,9%; Bất động sản tăng trưởng 103,6%. Dầu khí tăng trưởng 81%; Vật liệu xây dựng tăng 49%.

Lĩnh vực tài chính duy trì tăng trưởng lợi nhuận ổn định 16,3%, ngang các quý trước. Trong đó, nhóm bảo hiểm tăng trưởng lợi nhuận quý 4 so với cùng kỳ đạt 13%; Chứng khoán giảm 14% và ngân hàng tăng 18,1%.

Trước đó, số liệu của FiinTrade cho thấy, tính đến ngày 3/2/2025, đã có 894 doanh nghiệp niêm yết đại diện 95,4% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 4/2024. Trong quý 4/2024, lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định quý thứ tư liên tiếp.

Cụ thể, nhóm Phi tài chính tiếp tục vai trò dẫn dắt nhưng tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chững lại, tăng 25,7% trong quý 4 so với mức tăng 29% trong quý 3. Ngược lại, Tài chính lấy lại đà tăng với mức tăng trưởng 16,7% so với cùng kỳ, cao hơn so với quý trước (+14,9%) nhờ Ngân hàng và Bảo hiểm.

Một số ngành có tăng trưởng bứt phá trong Q4/2024, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung, bao gồm Bất động sản, Bán lẻ, Hàng không, Hàng cá nhân, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Cao su. Ngược lại, một số ngành tiếp tục gặp khó là Chứng khoán, Dầu khí, Tiện ích, Sữa, Nhựa, Hóa chất, Than.

Với Bất động sản, mức tăng trưởng đột biến về lợi nhuận sau thuế tăng 101,3% phần lớn đến từ VHM tăng 1482,3% nhờ đẩy mạnh bàn giao tại đại dự án Royal Island (Hải Phòng), cùng sự đóng góp từ một số doanh nghiệp khác như KDH, PDR, DXG, NLG, VPI.

Tuy nhiên, do đặc thù ghi nhận doanh thu trong ngành Bất động sản (doanh thu chỉ được hạch toán khi bàn giao dự án), mức tăng trưởng cao này không phản ánh sự hồi phục thực sự của toàn ngành. Trên thực tế, tại thời điểm cuối năm 2024, số dư “người mua trả tiền trước” được coi là nguồn tiền sẵn có để đảm bảo doanh thu trong tương lai của doanh nghiệp bất động sản giảm 8,2% so với 30/9/2024, trong khi trước đó tăng 1,8% trong quý 3 và tăng 5,7% trong quý 2.

Điều này phần nào phản ánh sự suy giảm trong tốc độ bán hàng và thu tiền từ khách hàng, cho thấy nhu cầu thị trường vẫn yếu, niềm tin nhà đầu tư chưa phục hồi hoàn toàn, và áp lực thanh khoản vẫn hiện hữu.

Lũy kế cả năm 2024, lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 22,3% so với cùng kỳ, với động lực chính đến từ nhóm Phi tài chính (+28,7%) trong khi Tài chính tăng trưởng khiêm tốn hơn (+17,5%). Sự phục hồi của nền kinh tế đã tạo điều kiện cho nhiều ngành phi Tài chính tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024, đặc biệt là Bán lẻ (+479,3%), Du lịch & Giải trí (+319,6%), Viễn thông (+144,1%).