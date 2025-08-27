Hợp long cầu Phong Châu, hướng tới mục tiêu thông xe vào đầu tháng 10

Ngày 27/8, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hợp long dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32...

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 9 (Binh đoàn 12) cho biết sự kiện hợp long hôm nay đánh dấu giai đoạn then chốt của dự án, là dấu mốc lịch sử và kỷ lục về tiến độ thi công ngành cầu cả nước.

Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ các lực lượng trực tiếp thi công, hướng tới mục tiêu đưa công trình vào sử dụng đầu tháng 10/2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Về tiến độ thực hiện dự án, được biết, hiện, nhịp cầu dẫn đã hoàn thành tất cả 30 cọc khoan nhồi; hoàn thành bê tông mố M1 và các trụ SP1, T0, T1, T2 và T3;

Cạnh đó, nhà thầu đã lắp đặt xong 27 dầm I33m; hoàn thành dầm bản đổ tại chỗ và 120 dầm ngang; hoàn thành bê tông bản mặt cầu nhịp từ M1 - T3; lắp đặt xong lan can nhịp T0 - T3. Trụ T4 và nhịp đúc hẫng trụ T3 - T4, 1/2 trụ T4 - T5 đã hoàn thành trụ T4; hoàn thành bê tông khối K0 và đốt K1 - K15; hoàn thành bê tông khối KT, hợp long biên ngày 20/8.

Trụ T5 và 1/2 nhịp đúc hẫng trụ trụ T4 - T5, trụ T5 - M2: Hoàn thành trụ T5; hoàn thành bê tông khối K0 và đốt K1 - K15; hoàn thành bê tông khối KT, hợp long biên ngày 17/8. Mố M2: Hoàn thành bê tông thân mố, bản giảm tải sau mố. Đường dẫn 2 đầu cầu: Hoàn thành tường chắn, hào kỹ thuật và hố ga; đang đắp lớp cấp phối đá dăm các loại và rãnh dọc chịu lực.

Gia cố kè sông thi công rồng đá 800/ 944 rồng, đắp đá 10.000/ 19.000m3; lan can hoàn thành cơ bản phần nhịp dẫn. Điện chiếu sáng đã hoàn thành phần đi ngầm, lắp đặt xong cột phần nhịp dẫn. Về giá trị thực hiện 335 tỷ đồng/ 350 tỷ đồng (không bao gồm dự phòng) đạt 95%.

Đại diện nhà thầu cho biết sẽ tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại để kịp hoàn thành trong tháng 10 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong đó hợp long cầu ngày 27/8. Hoàn thiện các hạng mục còn lại (rải bê tông nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, điện chiếu sáng, gia cố kè sông) xong trước ngày 30/9.

Dự kiến đầu tháng 10, đưa công trình vào khai thác sử dụng, vượt tiến độ hợp đồng khoảng 2,5 đến 3 tháng (ngày hoàn thành theo hợp đồng 31/12/2025).

Khi hoàn thành, cầu Phong Châu mới sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khôi phục tuyến quốc lộ 32C, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và cứu hộ cứu nạn mùa mưa bão. Công trình không chỉ tháo gỡ “điểm nghẽn” hạ tầng mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, du lịch cho Phú Thọ và các địa phương lân cận.