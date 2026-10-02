CEO Jens Lottner: Techcombank xây dựng ngân hàng AI-First để định hình tương lai dịch vụ tài chính

Tại sự kiện AWS Cloud and AI Day Hà Nội 2026, ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, đã chia sẻ tầm nhìn về việc xây dựng mô hình AI-First Bank, nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo trong việc định hình tương lai ngành dịch vụ tài chính.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, chia sẻ tại sự kiện AWS Cloud and AI Day Hà Nội 2026.

Là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam trong ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Techcombank đang từng bước đưa AI trở thành nền tảng cốt lõi trong vận hành, ra quyết định và phục vụ khách hàng. Theo ông Jens Lottner, AI không còn đơn thuần là một công cụ hỗ trợ mà đang trở thành động lực thúc đẩy đổi mới và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho các tổ chức tài chính.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank nhấn mạnh thông điệp: " “Hãy đặt AI là trọng tâm trong cách chúng ta làm việc, trong khi luôn cần đặt con người ở trung tâm của mọi quyết định. Chúng ta ứng dụng AI không phải để thay thế tiềm năng con người, mà để khuếch đại năng lực, phát huy điểm mạnh và giúp mỗi cá nhân tạo ra giá trị lớn hơn."

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, chia sẻ tại sự kiện AWS Cloud and AI Day Hà Nội 2026.

Theo đó, Techcombank hướng đến việc đặt AI vào trung tâm của mọi hoạt động, đồng thời luôn giữ con người là trọng tâm. AI được ứng dụng nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự, giúp đưa ra quyết định tốt hơn, phục vụ khách hàng hiệu quả hơn và tạo ra những trải nghiệm ngày càng cá nhân hóa.

Để hiện thực hóa chiến lược AI-First, Techcombank đã đầu tư bài bản trong nhiều năm qua vào ba nền tảng trọng yếu gồm số hóa, dữ liệu và nhân tài. Ngân hàng hiện xử lý khoảng 8 tỷ điểm dữ liệu mỗi ngày, xây dựng hồ sơ khách hàng với hàng nghìn thuộc tính dữ liệu và vận hành hàng chục mô hình AI phục vụ các hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro.

AI hiện đã được Techcombank ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trọng yếu như nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ quản lý quan hệ khách hàng (RM), cá nhân hóa sản phẩm và dịch vụ, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu, quản trị rủi ro và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các phân khúc khách hàng tiềm năng. Ngân hàng cũng đang đẩy mạnh xây dựng nền tảng công nghệ hợp nhất trên toàn hệ sinh thái nhằm tạo điều kiện để AI được triển khai ở quy mô lớn và xuyên suốt hơn.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, chia sẻ tại sự kiện AWS Cloud and AI Day Hà Nội 2026.

Theo ông Jens Lottner, giá trị lớn nhất của AI không chỉ nằm ở việc nâng cao năng suất mà còn ở khả năng tạo ra những năng lực mới cho tổ chức. AI giúp ngân hàng hiểu khách hàng sâu sắc hơn, dự đoán nhu cầu tốt hơn và mang đến những giải pháp phù hợp vào đúng thời điểm, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Với chủ đề “Building the AI-First Bank, Shaping the Future of Financial Services”, phần chia sẻ của CEO Techcombank đã mang đến góc nhìn về cách các tổ chức tài chính có thể khai thác sức mạnh của AI một cách có trách nhiệm để đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và kiến tạo tương lai ngành dịch vụ tài chính.

Sự hiện diện của Techcombank tại AWS Cloud and AI Day Hanoi 2026 tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của ngân hàng trong hành trình chuyển đổi số và ứng dụng AI tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng một ngân hàng thế hệ mới, nơi công nghệ là động lực tăng trưởng và con người luôn là trung tâm của mọi đổi mới.