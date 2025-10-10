CEO PepsiCo bị gây áp lực cải tổ công ty

Theo tờ báo Financial Times, Elliott mới đây đã công khai sở hữu cổ phần trị giá 4 tỷ USD tại PepsiCo. Đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của quỹ, đồng nghĩa yêu cầu cải tổ PepsiCo mà Elliott không thể bị xem nhẹ.

Điều này đặt ông Laguarta vào tình thế phải đối đầu với sức ép từ phía nhà đầu tư, tương tự như những gì người tiền nhiệm của ông là bà Indra Nooyi từng trải qua trước đây.

Ông Laguarta, người đã gắn bó với PepsiCo trong 29 năm, nhận được một bản thuyết trình dài 75 trang từ Elliott về yêu cầu cải tổ danh mục sản phẩm và tăng cường hiệu quả hoạt động tại thị trường Bắc Mỹ. Nhà đầu tư chủ động này đã chỉ ra rằng doanh số bán hàng và biên lợi nhuận của PepsiCo tại khu vực này đang suy yếu, khiến công ty mất đi hơn 40 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường trong ba năm qua. Họ cho rằng danh mục sản phẩm của PepsiCo quá cồng kềnh và không hiệu quả so với đối thủ Coca-Cola.

Kết quả kinh doanh quý 3/2025 mà PepsiCo sắp công bố sẽ được các nhà đầu tư theo dõi sát sao để xem ông Laguarta sẽ phản ứng như thế nào với những yêu cầu của Elliott. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để ông chứng minh khả năng lãnh đạo trước khi Elliott có thể tiến hành một cuộc chiến giành quyền kiểm soát công ty vào cuối tháng 11. Gần đây, ông Laguarta đã thực hiện một số bước đi nhằm cải thiện tình hình, bao gồm việc đóng cửa hai nhà máy sản xuất snack để điều chỉnh theo nhu cầu giảm sút tại Mỹ.

Cũng cần nói thêm rằng, ông Marc Steinberg - nhà quản lý danh mục của Elliott chịu trách nhiệm về vụ đầu tư của công ty này vào PepsiCo - hồi năm ngoái đã giữ vai trò tác giả của một trong những chiến dịch ôn hòa nhất trong lịch sử Elliott. Với sự dẫn dắt của ông Steinberg, Elliott đã nhanh chóng đạt được một thỏa thuận hòa bình với Honeywell sau khi Elliott thâu tóm cổ phần trị giá 5 tỷ USD trong tập đoàn công nghiệp khổng lồ này. Sau đó, Honeywell đã đưa ông Steinberg và Hội đồng Quản trị.

Đến hiện tại, Elliott vẫn bày tỏ sự tôn trọng đối với PepsiCo và lãnh đạo của công ty, nhưng cũng nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư đang hoài nghi về triển vọng của công ty. Họ đã kêu gọi cải thiện giám sát và trách nhiệm quản trị, và yêu cầu PepsiCo bán các thương hiệu thực phẩm không còn phù hợp với danh mục sản phẩm chủ yếu là đồ ăn nhẹ, như các sản phẩm bột làm bánh Pearl Milling và ngũ cốc Cap’n Crunch. Số tiền thu được từ việc bán các thương hiệu này có thể được tái đầu tư vào các thương hiệu đồ ăn nhẹ cao cấp hoặc lành mạnh hơn - một hướng đi mà Elliott tin là sẽ giúp PepsiCo cải thiện vị thế cạnh tranh.

Elliott cũng chỉ ra rằng sự suy giảm doanh số bán soda của PepsiCo là một vấn đề lớn, đồng thời đưa ra một sự so sánh khắc nghiệt với Coca-Cola, nhấn mạnh quyết định của Coca-Cola trong việc chuyển giao việc đóng chai đồ uống cho các công ty độc lập là chìa khóa cho sự thành công liên tục của họ. Elliott cho rằng PepsiCo nên làm điều tương tự với hệ thống đóng chai tại Bắc Mỹ của mình.

Dưới sự lãnh đạo của ông Laguarta, doanh thu của PepsiCo đã tăng gần 40% kể từ khi ông nhậm chức. Ông đã bán đi các thương hiệu hoạt động kém như Tropicana và Naked Juice, đồng thời thực hiện các thương vụ mua lại trị giá hơn 10 tỷ USD. Tuy nhiên, một số cựu lãnh đạo cho rằng ông quá tập trung vào lợi nhuận hàng quý và gặp khó khăn trong việc thuyết phục đồng nghiệp và nhà đầu tư về tầm nhìn của mình đối với sự thay đổi thói quen tiêu dùng.

Một số nhà đầu tư của PepsiCo đã ủng hộ ý tưởng của Elliott, nhưng cũng đặt câu hỏi liệu những đề xuất này có khác biệt so với những thay đổi mà công ty đã và đang thực hiện hay không. Ông Kai Lehmann, một cổ đông lớn của PepsiCo, cho biết ông đánh giá cao các đề xuất của Elliott vì chúng tương đồng với nhiều ý tưởng mà ban lãnh đạo hiện tại đã có. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng công ty cần hành động nhanh chóng hơn để không bị tụt hậu.

PepsiCo đã tuyên bố rằng họ đang xem xét các đề xuất của Elliott và duy trì một cuộc đối thoại tích cực với các cổ đông. Một cựu lãnh đạo gần gũi với CEO Laguarta cho biết kinh nghiệm trước đây của Pepsico với các nhà đầu tư chủ động có thể giúp công ty có được chuẩn bị tốt hơn lần này. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó, khi PepsiCo hiện đang được thị trường định giá thấp hơn 90 tỷ USD so với đối thủ Coca-Cola.