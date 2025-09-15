Thứ Hai, 15/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Chậm nộp báo cáo tài chính bán niên, cổ phiếu HBS vào diện cảnh báo

Hoài An

15/09/2025, 19:17

Chứng khoán Hòa Bình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực phải gửi HNX và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Biểu đồ giá cổ phiếu HBS trên HNX.
Biểu đồ giá cổ phiếu HBS trên HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có Quyết định số 1085/QĐ-SGDHN về việc đưa cổ phiếu HBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình vào diện bị cảnh báo, hiệu lực kể từ ngày 12/9/2025.

Nguyên nhân là do Chứng khoán Hòa Bình đã chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Chứng khoán Hòa Bình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngàu quyết định này có hiệu lực phải gửi HNX và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Trước đó, ông Lê Đình Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023-2028 đã có đơn xin từ nhiệm. Trong đơn, ông Dương cho biết "vì một số lý do công việc của cá nhân nên tôi không thể đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét và chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty".

Đồng thời, công ty bổ nhiệm bà Trần Mỹ Linh - thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, từ ngày 25/8/2025.

Kết thúc quý 2/2025, HBS ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 đạt hơn 4 tỷ đồng, tăng 17,89% so với cùng kỳ (3,4 tỷ đồng) là do doanh thu lãi tiền gửi quý 2 này tăng so với quý trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, HBS ghi nhận giải lãi từ 8 tỷ đồng xuống còn hơn 5,8 tỷ đồng.

Từ khóa:

chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét chứng khoán HBS

