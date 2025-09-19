Chậm nộp báo cáo tài chính bán niên soát xét, cổ phiếu VMD bị đưa vào diện cảnh báo

HOSE thông báo đưa cổ phiếu VMD vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9/2025 nguyên nhân là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HOSE) vào diện cảnh báo (chậm BCTC soát xét qua 15 ngày), kể từ ngày 23/09/2025.

Cụ thể: HOSE thông báo đưa cổ phiếu VMD vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9/2025 nguyên nhân là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Được biết, HOSE đã nhiều lần có thông báo nhắc nhở công ty chậm nộp BCTC quý 2/2025, báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025; Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025.

Mới đây, VMD đã có văn bản báo cáo ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ngày 26/06/2025, Đại hội đồng cổ đông VMD biểu quyết không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và yêu cầu Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex năm 2022 đã được nêu tại khoản 12, phần II của Biên Bản Đại hội đồng cổ đông này, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Quy định các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: Các chuẩn mực này, như Chuẩn mực Kiểm toán số 560; Quy định của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011.

Cũng theo văn bản đã ký từ Tổng giám đốc Trần Mỹ Linh gửi các cơ quan chức năng cho biết bà Nguyễn Ngọc Dung - phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách tài chính của VMD đã lợi dụng lúc công ty gặp sự cố, cấu kết với kế toán trưởng, nhằm hợp thức hóa chiếm dụng tài sản của ty đã hạch toán khống về chi tiết vốn góp của chủ sở hữu của ông Trần Kiên Cường gần 11 tỷ đồng, tướng ứng tỷ lệ 7,1% và bà Trần Thị Đoan Trang hơn 8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ: 5,2% và hai cá nhân này nhận ủy quyền quản lý cổ phiếu cho Công ty VMD.