Chất lượng xây dựng và hệ tiện ích quyết định giá trị của dự án bất động sản cao cấp

Giữa thị trường ngập tràn các dự án được quảng bá cao cấp, khách hàng cần biết các tiêu chí đánh giá chất lượng chuẩn quốc tế để tham khảo và cân nhắc.

LOẠT TIÊU CHÍ KHẮT KHE TẠO NÊN MỘT BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP CHUẨN QUỐC TẾ

Với sự gia tăng về thu nhập của một bộ phận lớn dân số tại Việt Nam, nhu cầu về không gian sống cao cấp ngày càng cao. Tiêu chuẩn đánh giá không gian sống hiện đại, bền vững vì đó cũng khắt khe hơn.

Hãng nghiên cứu quốc tế World Data Lab dự báo, trong thập kỷ tới, tầng lớp trung lưu Việt Nam sẽ đạt khoảng 56 triệu người, tăng 23,2 triệu người so với năm 2021, lý giải phần nào phân khúc căn hộ cao cấp liên tục dẫn đầu nguồn cung căn hộ mới từ năm 2020.

Thực tế, không ít dự án bất động sản đều được giới thiệu là cao cấp, thậm chí hạng sang với giá bán lên đến hàng chục ngàn USD/m2. Tuy nhiên, việc định vị một sản phẩm cao cấp không chỉ phụ thuộc vào giá bán cao hay thấp.

Theo nhiều nguồn uy tín như Savills Việt Nam, Real Estate Vietnam hay Realtor.com, một bất động sản cao cấp cần thỏa mãn các tiêu chuẩn như vị trí đắc địa, uy tín của nhà phát triển dự án, chất lượng thi công tốt và tiện nghi đạt chuẩn quốc tế.

TIỆN ÍCH NHÀ Ở THEO PHONG CÁCH NGHỈ DƯỠNG 5 SAO LÊN NGÔI

Trên thế giới, xu hướng đưa nghệ thuật vào thiết kế cho các công trình đã xuất hiện từ lâu. Có thể kể đến như Empire State - biểu tượng văn hóa của New York theo đuổi phong cách Art Deco; nhà thờ Brasilia - kiệt tác kiến trúc kết hợp nghệ thuật tôn giáo hiện đại tại Brazil. Và không ít resort, khách sạn cao cấp cũng áp dụng “công thức" này để tạo ra không gian trải nghiệm đặc sắc cho khách hàng.

Tại Việt Nam, Masterise Homes đã hợp tác với đơn vị thiết kế cảnh quan hàng đầu Belt Collins từ Mỹ để biến khu vực cảnh quan của dự án Masteri Waterfront thành một không gian đầy tính nghệ thuật, ứng dụng khéo léo ngôn ngữ thiết kế từ 8 bức tranh của Van Gogh. Nổi bật là thiết kế “lounge chìm” (sunken lounge), một thiết kế thường xuất hiện ở các resort chuẩn 5* nổi tiếng trên thế giới như Thavorn Palm Beach Resort (Phuket, Thái Lan) hay Rimba Jimbaran (Bali, Indonesia)

Các “lounge chìm” này sử dụng đá granite tự nhiên nhập khẩu từ nước ngoài có độ bền vĩnh cửu, kết hợp cùng quy trình xử lý 5 sao cho mặt nước luôn sạch sẽ và an toàn, mang đến không gian an tĩnh cho cư dân và trải nghiệm nghỉ dưỡng resort 5* ngay trước thềm nhà

Lounge chìm độc đáo theo mô hình nghỉ dưỡng tại Masteri Waterfront.

Bên cạnh đó yếu tố nghệ thuật, công năng của các tiện ích đặc quyền cũng được tối ưu hóa, giúp mọi nhu cầu sống khỏe – làm việc – nghỉ ngơi của cư dân Masteri Waterfront đều được thỏa mãn với hệ tiện ích chuẩn 5 sao. Có thể kể đến lounge thương gia với không gian rộng rãi, chuyên nghiệp để làm việc, họp hành cùng đối tác hay hệ thống 6 hồ bơi riêng biệt trên đỉnh 6 tòa nhà được hoàn thiện theo chuẩn khách sạn 5* quốc tế

Hồ bơi tầng thượng riêng tư sang trọng.

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TỐI ƯU CHO CHẤT LƯỢNG SỐNG BỀN VỮNG

Chất lượng công trình hàng đầu thường được bảo chứng nhờ uy tín của chủ đầu tư, đơn vị phát triển. Ở khía cạnh này, dự án Masteri Waterfront được Masterise Homes bảo chứng chất lượng, bởi đây là thương hiệu đứng sau hàng loạt dự án bất động sản hàng hiệu đẳng cấp như The Grand (Hàng Bài, Hà Nội) – hợp tác với The Ritz Carlton, Grand Marina Saigon, hợp tác phát triển với JW Marriott hay mới đây nhất là The Rivus, bắt tay với Elie Saab…

Bên cạnh đó là sự đồng hành của hàng loạt đối tác uy tín như Studio HBA - Đơn vị thiết kế nội thất nổi tiếng với những tuyệt tác thiết kế cho các thương hiệu khách sạn, resort hạng sang hàng đầu thế giới như: Hilton, JW Mariott, Ritz Carlton, Shangri-la, Four Seasons, casino, nhà hàng, tàu du lịch, khách sạn boutique hiện đại; Tange Associates - Đơn vị thiết kế kiến trúc đến từ Nhật Bản, nổi tiếng với những công trình đẳng cấp thế giới như cung thể thao Olympic (Tokyo), sân vận động Quốc gia Yoyogi - một trong những công trình đẹp nhất thế kỉ 20; Belt Collins - đơn vị thiết kế cảnh quan lừng danh đã hoàn thiện hơn 16,000 dự án tại 70 quốc gia và nhận trên 350 giải thưởng và bằng chứng nhận cho các dự án, đội ngũ và nhân sự của công ty.

Trang thiết bị bàn giao tại căn hộ Masteri Waterfront đến từ các thương hiệu gia dụng nổi tiếng quốc tế.

Hệ thống vật liệu, thiết bị của dự án cũng cao cấp hơn so với nhiều dự án cùng phân khúc, đảm bảo sự bền bỉ, an toàn trong nhiều thập kỷ. Mỗi căn hộ khi bàn giao đều được trang bị tủ bếp Hafele, sàn gỗ cao cấp, kính cách nhiệt, thiết bị vệ sinh KOHLER, điều hoà 2 chiều Daikin…tạo nên sự an tâm suốt thời gian sử dụng.

Có thể nói, Masteri Waterfront không chỉ là dự án bất động sản nhà ở hiếm hoi tại khu Đông Hà Nội mang tới hệ sinh thái chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế mà còn là nơi sống chất lượng, cân bằng yếu tố tinh thần và sức khỏe cho cư dân thủ đô