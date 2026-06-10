Nhiều dự án giao thông nguy cơ lỡ hẹn tiến độ

Năm 2026, Bộ Xây dựng dự kiến hoàn thành 27 dự án và khởi công 5 dự án mới, song đến nay vẫn còn 5 dự án giao thông trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành đúng kế hoạch do chậm giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu và giá nhiên liệu tăng cao...

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2026 của Bộ Xây dựng chiều 9/6, ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, cho biết công tác triển khai các dự án đầu tư công trong lĩnh vực giao thông vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch năm.

Theo đó, năm 2026 Bộ Xây dựng dự kiến khởi công 5 dự án. Đến thời điểm hiện tại, đã có 2 dự án được triển khai gồm cầu Ninh Cường và Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện.

Ba dự án còn lại đang được hoàn thiện các thủ tục để triển khai trong những tháng cuối năm. Trong đó, Dự án hoàn thiện hầm Cù Mông dự kiến khởi công trong tháng 7/2026. Hai dự án gồm Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam và Dự án nâng cấp ba tuyến quốc lộ 53, 62 và Nam Sông Hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến khởi công trong quý 4/2026.

Về công tác hoàn thành dự án, kế hoạch năm 2026 đặt mục tiêu đưa vào khai thác 27 dự án hoặc dự án thành phần. Đến nay đã có 2 dự án hoàn thành gồm Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án tuyến tránh thành phố Cao Bằng.

Đối với 25 dự án và dự án thành phần còn lại đang triển khai, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng đánh giá có 9 dự án chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu. Đáng chú ý, 5 dự án đang tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Trong nhóm này, Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện đạt sản lượng khoảng 20,4%, chậm khoảng 15,6% so với tiến độ yêu cầu.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận đạt khoảng 62,9% giá trị sản lượng, chậm khoảng 7,5%.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn thành phố Vinh - Nam Đàn đạt khoảng 41,6% sản lượng, chậm khoảng 12%.

Trong khi đó, Dự án nâng cấp Quốc lộ 14B ghi nhận mức chậm tiến độ lớn nhất trong nhóm các dự án đang triển khai khi sản lượng mới đạt khoảng 42,6%, thấp hơn kế hoạch khoảng 21,7%.

Đặc biệt, Dự án nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì được đánh giá là trường hợp đáng lo ngại. Dự án khởi công từ tháng 3/2025 nhưng đến nay mới được bàn giao khoảng 43% mặt bằng. Giá trị sản lượng thực hiện chỉ đạt khoảng 6,5%.

Ông Lê Quyết Tiến cho rằng tiến độ dự án này chậm không chỉ do vướng mắc giải phóng mặt bằng mà còn xuất phát từ việc chủ đầu tư chưa quyết liệt trong phối hợp với địa phương để tháo gỡ khó khăn, đồng thời chưa chỉ đạo hiệu quả các nhà thầu đẩy nhanh thi công.

Lãnh đạo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng nhận định nguyên nhân chủ yếu làm chậm tiến độ các dự án hiện nay vẫn là công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, nguồn vật liệu xây dựng chưa được bảo đảm và giá nhiên liệu tăng đột biến, khiến nhiều nhà thầu gặp khó khăn về chi phí và phải thi công cầm chừng.

Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu năm 2026, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị các chủ đầu tư và ban quản lý dự án tăng cường kiểm tra hiện trường, tổ chức rà soát tiến độ theo tuần; đồng thời chủ động phối hợp với địa phương để giải quyết dứt điểm các tồn tại về mặt bằng và nguồn vật liệu.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần quyết liệt hơn trong công tác điều hành, yêu cầu nhà thầu chủ động nguồn nhiên liệu, tập trung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công liên tục nhằm bù đắp phần khối lượng bị chậm, bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án theo kế hoạch đã được giao.