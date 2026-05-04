Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 5/2026?
Kỳ Phong
04/05/2026, 16:26
Khảo sát biểu lãi suất tiết kiệm tại 27 ngân hàng ngày 4/5 cho thấy kênh trực tuyến (online) duy trì mức cao hơn so với gửi tại quầy, với chênh lệch rõ nhất ở kỳ hạn 6 tháng. Lãi suất online kỳ hạn này đạt tối đa 7,6%/năm, cao hơn khoảng 0,75 - 1 điểm phần trăm so với mặt bằng lãi suất tại quầy...
Đối với tiền gửi 1 tháng tại quầy, mức lãi suất cao nhất
là 4,75%/năm, xuất hiện tại OCB, PGBank, PVcomBank, Saigonbank, VietCapitalBank
và VPBank. Mức thấp nhất là 2,1%/năm tại BIDV, Vietcombank và VietinBank. Chênh
lệch giữa nhóm cao nhất và thấp nhất là 2,65 điểm phần trăm.
Lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 3 tháng cao nhất tiếp
tục là 4,75%/năm, trong khi thấp nhất là 2,4%/năm tại BIDV, Vietcombank và
VietinBank. Khoảng cách giữa hai nhóm là 2,35 điểm phần trăm.
Ở kỳ hạn 6 tháng, Bắc Á Bank dẫn đầu với 6,85%/năm. Một số
ngân hàng có lãi suất cao tiếp theo gồm PGBank 6,6%/năm, VCBNeo 6,5%/năm,
VietCapitalBank 6,45%/năm, OCB, Saigonbank và VPBank cùng 6,4%/năm. Mức thấp nhất
là 3,5%/năm tại BIDV, Vietcombank và VietinBank. Đây là kỳ hạn có độ phân hóa lớn
nhất, với chênh lệch giữa nhóm ngân hàng trả lãi cao nhất và thấp nhất lên tới
3,35 điểm phần trăm.
Tại kỳ hạn 12 tháng, Bắc Á Bank tiếp tục có mức cao nhất,
6,9%/năm. Nhóm lãi suất cao kế tiếp gồm VRB 6,8%/năm, OCB, PGBank và Saigonbank
cùng 6,7%/năm, VietCapitalBank 6,65%/năm, VPBank 6,6%/năm, MSB, PublicBank,
VCBNeo và VIB cùng 6,5%/năm. Mức thấp nhất là 5,9%/năm tại Agribank, BIDV,
Vietcombank và VietinBank. Chênh lệch ở kỳ hạn này thu hẹp còn 1 điểm phần
trăm.
So với tại quầy, lãi suất huy động trực tuyến (online) của một số ngân
hàng trong dữ liệu khảo sát cao hơn ở các kỳ hạn đối chiếu.
Đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng, nhiều ngân hàng áp dụng mức
lãi suất huy động trực tuyến cao nhất là
4,75%/năm hàng như MSB, OCB, VIB, VietCapitalBank, Bảo Việt.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng cao nhất là 7,6%/năm
tại Hong Leong, trong khi mặt bằng phổ biến dao động 6,3 - 6,95%/năm ở các ngân
hàng như Bắc Á, OCB, VietCapitalBank, VCBNeo. So với tại quầy, lãi suất huy động
trực tuyến kỳ hạn này cao hơn khoảng 0,75 đến 1 điểm phần trăm.
Lãi suất huy động trực tuyến 12 tháng cao nhất lên tới 7,7%/năm
tại Hong Leong, trong khi nhóm ngân hàng trong nước phổ biến ở mức 6,5 - 7%/năm
như Bắc Á, VIB, OCB, VietCapitalBank. So với mức cao nhất tại quầy 6,9%/năm,
chênh lệch khoảng 0,3 đến 0,8 điểm phần trăm tuỳ ngân hàng.
Một số ngân hàng áp dụng lãi suất huy động trực tuyến vượt
trội so với tại quầy như MB và Vietcombank.
Với MB, mức chênh cao nhất ghi nhận tại kỳ hạn 6 tháng,
khi lãi suất online 5,8%/năm, cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với tại quầy. Ở kỳ
hạn 1 tháng, lãi suất online 4,5%/năm cao hơn 0,8 điểm phần trăm; kỳ hạn 3
tháng là 4,7%/năm, cao hơn 0,6 điểm phần trăm; còn kỳ hạn 12 tháng là
6,45%/năm, cao hơn 0,15 điểm phần trăm so với gửi tại quầy.
Tại Vietcombank, chênh lệch giữa lãi suất online và tại
quầy lớn hơn. Lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ
các kỳ hạn dưới 6 tháng đồng loạt là 4,75%/năm, cao hơn tại
quầy từ 2 đến 2,65 điểm phần trăm. Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất online 6,6%/năm,
cao hơn 3,1 điểm phần trăm; kỳ hạn 12 tháng là 6,8%/năm, cao hơn 0,9 điểm phần
trăm so với tiền gửi tại quầy.
Các mức lãi suất tiết kiệm đề cập trong bài đều dành cho tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ. Các ngân hàng đều có những chính sách lãi suất riêng áp dụng cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, tuỳ thuộc vào giá trị tiền gửi. Ngoài ra, mức lãi suất huy động thực tế có thể thay đổi tùy vào tình hình cân đối vốn của từng chi nhánh ngân hàng.
