Tổ chức trong nước bán ròng gần 2.000 tỷ tuần qua

VN-Index đóng cửa tuần 19/2026 tại 1.915,37 điểm, tăng mạnh +61,27 điểm (+3,30%), nối dài nhịp hồi phục lên tuần thứ sáu liên tiếp, với thanh khoản hồi phục nhẹ. Tuy nhiên, độ rộng thị trường chưa thực sự đồng thuận khi chỉ có 160/265 mã tăng điểm trong tuần, cho thấy đà tăng vẫn mang tính tập trung thay vì lan tỏa rộng trên toàn thị trường.
Cụ thể, giá trị giao dịch lệnh bình quân trên HOSE đạt 21.558 tỷ đồng/phiên, tăng +18,84% so với tuần 18 chỉ có 2 ngày giao dịch trước nghỉ lễ và +6,92% so với trung bình 5 tuần.
Trên toàn thị trường, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 27.123 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 22.980 tỷ đồng, tăng +18,03% so với tuần trước và +5,14% so với trung bình 5 tuần. Diễn biến này cho thấy lực cầu có sự cải thiện hơn so với các tuần trước ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa thay vì quay lại đồng thuận trên diện rộng.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4330.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3907 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, POW, GEX, VIX, VRE, MWG, BID, SSI, DGC, GEE.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, ACB, HPG, KDH, VCB, NVL, VHM, STB, TCB.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 5941.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 3506.7 tỷ đồng qua khớp lệnh.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, HPG, ACB, VIC, VHC, VPB, KDH, NVL, HCM, VHM.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: MSN, POW, GEE, STB, HDB, SHB, DGC, GMD, BID.
Tự doanh mua ròng 264.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 400.8 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm KBC, HPG, VNM, VHM, TCB, FPT, HDB, MBB, GAS, EIB.
Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, SSI, VCI, TPB, MWG, GMD, VIB, PLX, GEX, VIX.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1875.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 0.6 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có VIC, VPB, MBB, VHC, VPI, POW, GEX, VRE, HCM, VCG.
Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có FPT, ACB, STB, GEE, KDH, VCB, SHB, HDB, TCB, VND.
Trong tuần 19/2026, tỷ trọng phân bố dòng tiền gia tăng ở Ngân hàng, Thực phẩm; hồi phục từ đáy 10 tuần ở Chứng khoán, Thép, Điện; suy yếu ở Bất động sản, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Bán lẻ, Hàng không.
Trong tuần 19/2026, tỷ trọng phân bố dòng tiền theo nhóm vốn hóa cho tín hiệu kém đi ở nhóm vốn hóa lớn VN30 trong khi cải thiện mạnh ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.
Cụ thể, tỷ trọng dòng tiền vào VN30 giảm xuống 53,1% (từ 56,3% tuần 18), trong khi VNMID tăng mạnh lên 40,8% và VNSML nhích lên 4,1%.
Về quy mô thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân tăng +12,1% (tương ứng +1.234,8 tỷ đồng) ở VN30 và đặc biệt cải thiện mạnh ở VNMID (+28,9%, +1.970,7 tỷ đồng), trong khi VNSML cũng tăng +19,9% (+147,0 tỷ đồng).
Xét về diễn biến giá, đà tăng của thị trường tiếp tục được dẫn dắt chủ yếu bởi nhóm VN30 và một phần VNMID, trong khi VNSML giảm tuần thứ tư liên tiếp. Diễn biến này cho thấy nhịp tăng của VNINDEX vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhóm cổ phiếu trụ với độ rộng tiếp tục nghiêng về phía giảm điểm.
Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn
Khi dòng tiền đầu cơ theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn và vào một nhóm cổ phiếu định giá rất cao, thị trường lại bắt đầu cho chúng ta những cơ hội đầu tư các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tích cực với định giá rẻ nhưng bị dòng tiền bỏ qua.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: