Xu thế dòng tiền: VN-Index lên đỉnh cao lịch sử mới, thị trường vẫn kém vui

Thị trường tuần đầu tháng 5 đã xác lập đỉnh cao lịch sử mới của VN-Index khi đóng cửa tại 1915,37 điểm. Chỉ số cũng ghi nhận tuần tăng thứ 7 liên tiếp. Dù vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” gần như trọn tuần khi kiến nhà đầu tư không có trải nghiệm tích cực.

Hiệu ứng tăng điểm nhờ kéo trụ không phải là hiện tượng mới. Các chuyên gia cũng khá dè dặt khi đánh giá về tín hiệu vượt đỉnh của chỉ số. Một mặt các ý kiến nhận định về điểm số vẫn lạc quan, thậm chí đánh giá cao cơ hội tiếp tục đi lên của VN-Index. Tuy nhiên việc vượt đỉnh không được coi là tín hiệu kỹ thuật để gia tăng tỷ trọng, hầu hết các chuyên gia đều duy trì danh mục thận trọng.

Về mặt động lực, các chuyên gia khá thống nhất cho rằng kết quả kinh doanh quý 1 đã không thể tạo thêm hiệu ứng tăng giá, có chăng là tạo lực đỡ ổn định nhờ mức định giá cơ bản trở nên hấp dẫn hơn với cổ phiếu. Yếu tố kích thích trong ngắn hạn tháng 5 chỉ có thể trông chờ vào kết quả đàm phán Mỹ - Iran hoặc các biểu hiện hạ nhiệt căng thẳng.

Dù vậy việc thị trường không tăng hoặc ít động lực mới không có nghĩa là hết cơ hội. Quan điểm dài hạn coi tháng 5 là cơ hội tốt để tích lũy, nhất là khi nhiều cổ phiếu có diễn biến giá khác với VN-Index thời gian qua. Một số chuyên gia đã thực hiện cơ cấu lại danh mục để chờ đợi sự dịch chuyển của dòng tiền.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index đã vượt ngưỡng 1900 điểm và có cơ hội đột phá lên đỉnh cao lịch sử mới. Tuy nhiên hiệu ứng kéo trụ thể hiện rất rõ tuần qua. Liệu tín hiệu kỹ thuật chỉ số vượt đỉnh có thể khởi động một sóng tăng giá mới?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Sau nhịp đi lên vững chắc kéo dài trong một tháng qua và bứt tốc ngoạn mục vượt đỉnh lịch sử 1900 điểm (tăng gần 55 điểm trong tuần đầu tháng 5), chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ đối mặt với áp lực chốt lời đáng kể tại vùng kháng cự nhạy cảm 1920 - 1925 điểm trong tuần tới. Áp lực này dự kiến sẽ tập trung mạnh vào các nhóm cổ phiếu đã có diễn biến tăng vượt trội và đóng vai trò “đầu tàu” kéo chỉ số vừa qua như hệ sinh thái Vingroup hay Gelex, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang dần đi vào giai đoạn trũng thông tin trong nước sau mùa báo cáo tài chính.

Mặc dù vậy, với việc mặc dù chỉ số VN-Index tăng mạnh nhưng nhiều cổ phiếu vẫn đang giao dịch ở vùng giá thấp trong khi kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan, tôi cho rằng ngay cả khi thị trường điều chỉnh, diễn biến cũng sẽ rất phân hoá và cơ hội vẫn còn nhiều ở nhóm cổ phiếu này.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Việc VN-Index vượt mốc 1900 điểm rõ ràng là tín hiệu tích cực về mặt kỹ thuật, giúp củng cố kỳ vọng thị trường đang bước vào một pha vận động cao hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng lúc này không chỉ nằm ở việc chỉ số vượt đỉnh, mà là chất lượng của nhịp vượt đó. Thực tế, hiệu ứng kéo trụ vẫn đang đóng vai trò lớn, trong khi độ lan tỏa dòng tiền chưa thật sự đồng thuận. Phần trăm số cổ phiếu giao dịch trên MA20 ngày thậm chí còn giảm về dưới mức 40%. Điều này cho thấy thị trường dù tích cực hơn về điểm số nhưng chưa bước vào trạng thái “bùng nổ diện rộng”.

Vì vậy, theo tôi tín hiệu vượt đỉnh có thể tạo hiệu ứng tâm lý và thu hút dòng tiền ngắn hạn, nhưng để hình thành một sóng tăng mạnh và bền vững hơn, thị trường cần sự xác nhận của thanh khoản cũng như sự tham gia đồng đều hơn ở mặt bằng cổ phiếu. Nếu trạng thái phân hóa kéo dài và dòng tiền chỉ tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, khả năng xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc hạ nhiệt để tái tạo đà thêm vẫn cần được tính đến.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo tôi rất nhiều khả năng sẽ diễn ra là như vậy – tín hiệu “all time high” của thị trường Việt Nam diễn ra đồng thời với diễn biến vượt đỉnh của nhiều thị trường trên thế giới như các chỉ số S&P 500, Nikkei 225… Sóng tăng giá vẫn là xu hướng đi lên cho dù nhóm cổ phiếu nào đang “kéo” thị trường đi nữa. Rồi cũng sẽ đến lúc nhóm cổ phiếu chứng khoán, nhóm VN30 thay phiên nhau tăng điểm.

Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Trước đó tôi đã có nhận định VN-Index sẽ vượt lên vùng chốt lời ngắn hạn 1830-1860 từ ngưỡng 1640, nếu phá cản 1870 thì chỉ số có cơ hội phá đỉnh trong tháng 5.

VN-Index đoạn rồi lên điểm tích cực nhưng dòng tiền co cụm và phụ thuộc nhiều vào nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Nhóm Vin liên tục phá đỉnh kéo chỉ số tăng mạnh, thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”. Tâm lý nhà đầu tư khá nặng nề, không tin tưởng xu thế tăng của thị trường, nhất là những người đã bán trước nghỉ lễ thì giờ vẫn đứng ngoài chờ đợi.

Điểm tích cực phiên chốt tuần đầu tháng 5 là dòng tiền cải thiện rõ nét, phiên chốt tuần có lan tỏa mạnh vào nhóm ngân hàng, nhóm GEX, hứa hẹn VN-Index sẽ tiếp tục đi lên, phá đỉnh trong tháng 5.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Kết thúc tuần VN-Index ở mức 1915,37 điểm vượt lên ngưỡng tâm lý 1900 điểm, tiệm cận giá cao nhất lịch sử tháng 1/2026. Trong khi chỉ số VN30 ở mức 2074,06 điểm, dưới vùng đỉnh lịch sử 2100-2120 tháng 1/2026.

Kết thúc tháng 4/2026, VN-Index tăng mạnh 10,73% so với tháng 3/2026. Ảnh hưởng chính lên chỉ số trong tháng 4 là các cổ phiếu của Vin Group. Nổi bật với VIC (+58,5% MoM) đóng góp 116 điểm vào chỉ số. Như vậy thực tế điểm số VN-Index tăng chủ yếu là dưới ảnh hưởng chính từ nhóm Vin Group và tín hiệu kỹ thuật của nhóm này cũng đã xác nhận và khởi động sóng tăng mới sau khi các cổ phiếu như VIC, VHM vượt đỉnh. Diễn biến vượt trội của các cổ phiếu Vin Group dẫn dắt VN-Index quay trở lại vùng đỉnh, cũng đang tạo tâm lý khá tích cực cho nhiều cổ phiếu khác trong tuần qua có diễn biến tăng giá tốt.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 đã xuất hiện hết, từ đó kéo mức định giá chung của thị trường xuống hợp lý. Vì sao thị trường chưa thể phản ứng tích cực hơn?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, kết quả kinh doanh quý 1 tích cực đúng là đã giúp mặt bằng định giá thị trường trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt khi lợi nhuận của nhiều nhóm ngành vẫn duy trì tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, thị trường thường phản ánh kỳ vọng tương lai hơn là những gì đã diễn ra. Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư đang thận trọng hơn với triển vọng các quý tiếp theo, khi nhiều biến số như địa chính trị, giá năng lượng, lãi suất, chi phi vốn hay áp lực tỷ giá vẫn còn hiện hữu.

Bên cạnh đó, một phần thông tin tích cực từ kết quả kinh doanh cũng đã được phản ánh vào giá từ trước, nên khi báo cáo chính thức công bố, thị trường không còn dư địa phản ứng quá mạnh. Ngoài ra, dòng tiền hiện vẫn mang tính chọn lọc cao và chưa lan tỏa rộng, khiến chỉ số được hỗ trợ chủ yếu bởi một số cổ phiếu trụ thay vì tạo ra trạng thái hưng phấn đồng đều trên toàn thị trường.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 đã được công bố. Tính đến ngày 4/5/2026, đã có 803 doanh nghiệp (49,2% tổng số doanh nghiệp trên cả 3 sàn) công bố báo cáo tài chính quý 1, lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng mạnh 38,2% YoY. Trong đó nhóm Tài chính (Ngân hàng, Bảo hiểm, Dịch vụ tài chính) tăng 14,4%, nhóm Phi tài chính tăng tới 69,8%. Xét theo vốn hóa, nhóm Midcap đại diện là chỉ số VNMid tăng đột biến 82,6%, VN30 (+27,4% YoY) tăng cao nhất trong vòng 8 quý trong khi nhóm Smallcap dù mức tăng cao hơn Quý 4/25 nhưng vẫn ở mức thấp.

Nhóm bất động sản (dân cư, thương mại) có doanh thu tăng 11,3% trong quý 1 trong đó nhóm Vingroup (VHM, VRE, VEF) chiếm 81,5%. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 55,5% YoY nhờ một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận đột biến như VHM (+866%), NVL (+280%), nhóm Vingroup (loại trừ VIC, VPL) chiếm 89,5% tổng lợi nhuận toàn ngành.

Xét tổng thể, cuối tháng 4/2026 tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 419 (+/-) tỉ USD tương đương 82% GDP 2025. Vốn hóa VN30 249 tỉ USD, chiếm 59% vốn hóa thị trường. Vốn hóa nhóm Vin Group 99 tỉ USD tương ứng 39,7% vốn hóa VN30 và 23,6% vốn hóa toàn thị trường. Các thông số định giá cơ bản khác P/E: 15,2, P/B: 2,10; P/S: 1,66.

Nếu bóc tách nhóm Vin Group thì vốn hóa thị trường còn lại khoảng 320 tỉ USD (không thay đổi so với cuối tháng 3/2026), mức P/E 12,96; P/B 1,8; P/S 1,4. Đây là vùng định giá tương đối hợp lý của phần còn lại của thị trường khi kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng. Do đó thị trường đang dần phản ánh tích cực hơn ở nhiều nhóm mã với dòng tiền dần cải thiện, nhà đầu tư cá nhân bắt đầu có nhiều cơ hội sinh lợi tốt hơn. Nổi bật ở các cổ phiếu như Gelex, các cổ phiếu ngân hàng, cảng biển… chứ không phải là thị trường chưa thể phản ứng tích cực.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh tích cực đã không tạo được sự lan tỏa tốt lên toàn thị trường với đà tăng chỉ tập trung ở một số ít nhóm cổ phiếu. Theo tôi có 3 nguyên nhân chính cho việc thị trường chưa thể tích cực hơn:

i) Trong khu vực Đông Nam Á, áp lực về rủi ro lạm phát sau những diễn biến căng thẳng của chiến tranh đã khiến cho bức tranh chung của các thị trường khu vực diễn biến chưa thực sự tích cực khi các chỉ số lân cận chỉ ghi nhận mức tăng yếu như PSE (+4%), SET (+2%) hoặc thậm chí tiếp tục đà suy giảm như STI (-1%) và JKSE (-3%);

ii) Áp lực bán ròng mạnh mẽ của khối ngoại liên tục diễn ra khi dòng vốn có xu hướng dịch chuyển khỏi các thị trường đang phát triển để trở lại với các thị trường lớn, nơi sóng cổ phiếu AI gây sốt;

iii) Mặt bằng lãi suất còn neo ở mức cao, dù nhiều ngân hàng đã thực hiện hạ lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, tuy nhiên mức giảm là chưa đáng kể khiến dòng tiền bị thu hẹp.

Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Nhiều mã, nhóm có báo cáo tốt như ngân hàng/ Phân đạm/ Thủy sản/ Chứng khoán, nhưng giá lại không bật tương xứng, thậm chí còn bị “dí” lùi sát nền giá đáy ngắn hạn, tích lũy chờ đợi.

Dòng tiền vẫn co cụm ở nhóm Vin, thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”, khi dòng tiền yếu, tâm lý nhà đầu tư yếu thì thị trường chưa thể phản ứng tích cực hơn, rung lắc là lại bán ra, sợ không dám mua vào, không đủ tự tin nắm giữ... Theo tôi hiện thị trường, nhà đầu tư đang chờ đợi một cú hích vào nhóm ngân hàng/ Chứng khoán, là hai nhóm có nền giá khá hấp dẫn, cơ hội tăng giá tháng 5 lớn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Chúng ta đừng quên về diễn biến vĩ mô, số liệu kinh tế vẫn đang ủng hộ đà đi lên của thị trường. Quá trình nâng hạng thị trường cũng như những cải cách mới đang diễn ra. Thu nhập của các doanh nghiệp niêm yết vẫn cải thiện trong các năm trở lại đây. Mức định giá cũng cần được điều chỉnh với những giả định, dự báo dòng tiền mới…. Số lượng nhà đầu tư, thanh khoản toàn thị trường vẫn tiếp tục gia tăng – giá trị giao dịch khoảng 2 – 3 tuần trở lại cũng đã có sự cải thiện rõ nét. Diễn biến trên thị trường vẫn đang khá tích cực cho dù đà tăng của nhiều nhóm ngành vẫn chưa thực sự rõ nét. Tôi cho rằng sự kiên nhẫn vẫn nên được tiếp tục.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Sau mùa báo cáo tài chính hiện thị trường đang đi vào giao đoạn khá trống vắng thông tin. Anh chị kỳ vọng yếu tố nào có thể hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn? Anh chị đánh giá cơ hội đầu tư trong tháng 5 như thế nào?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thị trường đã kết thúc tháng 4/2026, giai đoạn các doanh nghiệp tổ chức đại hội cổ đông, công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 và kết quả kinh doanh quý 1/2026. Đây là giai đoạn nhà đầu tư đánh giá lại định giá doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng.

Trong tháng 5/2026, theo tôi có các các yếu tố tích cực: (1) Nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ; (2) Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của doanh nghiệp tăng trưởng tích cực; (3) Quy mô vốn hóa thị trường nếu không tính đến Vin Group, đang tương đối hợp lý sau giai đoạn giảm mạnh và khi xét đến tiềm tăng tăng trưởng dài hạn.

Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư cũng cải thiện hơn trước những diễn biến tích tích cực ở Trung Đông, giá dầu giảm, lạm phát kỳ vọng hạ nhiệt và khi chỉ số VN-Index đã vượt lên vùng đỉnh cũ. Qua đó dần mở ra nhiều cơ hội đầu tư tốt hơn bên cạnh nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Nhà đầu tư có thể đánh giá, xem xét các cơ hội tích lũy, đầu tư ở các mã đầu ngành trong các nhóm ngành ngắn hạn đang tăng trưởng tốt như bất động sản, cảng biển, điện, ngân hàng.

Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Theo tôi câu chuyện nâng hạng thị trường, hàng tỷ đô sẽ đổ vào thị trường Việt Nam sẽ ngấm dần trong những tháng tới, cổ phiếu trụ/ ngân hàng sẽ nổi sóng. Câu chuyện nhóm Vin chưa kết thúc khi kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, còn tin hỗ trợ và kỳ vọng dòng tiền từ FTSE đổ vào trong thời gian tới.

Nhóm midcap kết quả kinh doanh tốt chưa phản ánh vào giá, đang rẻ tương đối, cạn cung và có cơ hội bật mạnh khi dòng tiền vào lan tỏa trong tháng 5. Đó là những động lực để VN-Index tiếp tục phá đỉnh, áp sát ngưỡng 1935-1937 trong tháng 5.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tháng 5 về cơ bản là vùng trũng thông tin, yếu tố tôi kỳ vọng hỗ trợ tốt nhất cho thị trường giai đoạn này là cuộc đàm phán Mỹ- Iran có kết quả khả quan, hỗ trợ kéo giảm giá dầu và ổn định lạm phát trong nước. Thêm vào đó, các tín hiệu hạ lãi suất mạnh mẽ hơn từ phía các ngân hàng, nếu xuất hiện, cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ mạnh cho thị trường chung.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Trong ngắn hạn, tôi cho rằng thị trường sẽ chuyển sang trạng thái nhạy cảm hơn với các yếu tố bên ngoài, khi mùa kết quả kinh doanh đã qua và thiếu vắng thông tin hỗ trợ mới. Vì vậy, các yếu tố như diễn biến hạ nhiệt địa chính trị, xu hướng lãi suất, tỷ giá hay động thái điều hành chính sách trong nước sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đến tâm lý và dòng tiền. Ngoài ra, việc VN-Index giữ vững trên vùng đỉnh cũ về mặt kỹ thuật cũng sẽ góp phần củng cố kỳ vọng và giữ dòng tiền ở lại thị trường trong ngắn hạn.

Về cơ hội đầu tư trong tháng 5, tôi cho rằng cơ hội vẫn hiện hữu nhưng sẽ mang tính chọn lọc cao. Dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục ưu tiên những nhóm có câu chuyện riêng, kỳ vọng kết quả kinh doanh vẫn duy trì tích cực hoặc hưởng lợi từ chính sách, thay vì lan tỏa diện rộng.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Hiệu ứng tháng 5 vẫn là hiện tượng bất thường – nghịch lý trên thị trường chứng khoán. Năm nay có lẽ “Buy In May” (Mua trong tháng Năm) sẽ là chiến lược phù hợp hơn là “Sell In May”. Cơ hội đầu tư trên thị trường vẫn hiện hữu. Nhiều cổ phiếu vẫn được định giá thấp hơn so với tài sản hoặc dòng thu nhập. Nhiều doanh nghiệp vẫn được định giá thấp hơn so với trung bình ngành cho dù diễn biến ngắn hạn các cổ phiếu không phản ánh hết sự kỳ vọng hay tiềm năng, giá trị nội tại của các doanh nghiệp này. Tháng 5 vẫn là tháng có những cơ hội đầu tư đáng kể mà nhà đầu tư cần tập trung tìm kiếm.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Tuy VN-Index đã tiến vào vùng đỉnh lịch sử, thậm chí có cơ hội vượt đỉnh nhưng đa số cổ phiếu không hưởng lợi trong bối cảnh này. Anh chị đang duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức nào?

Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

VN-Index đang ở vùng đỉnh lịch sử, nhưng chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm Vin, phần còn lại của thị trường vẫn đang “ngụp lặn” vùng đáy. Nên theo quan điểm của tôi, tháng 5 dòng tiền sẽ dịch chuyển mạnh sang các nhóm ngân hàng/ chứng khoán/ midcap cơ bản tốt. VN-Index sẽ vững vàng trong thời gian tới, hướng đỉnh cao mới.

Cổ phiếu quan tâm khuyến nghị canh mua quanh nền: CTG, VCB, MBB, BID, VCI, SSI, VIX, HCM, DCM, DPM, ANV, VHC, HAH, VSC, MSN… Các mã này có thể là động lực tăng trưởng của VN-Index trong tháng 5, tháng 6. Tôi đã cơ cấu danh mục xong, tập trung vào ngân hàng/ chứng khoán và một số midcap cơ bản tốt nền giá tốt, “ôm chặt hàng” chờ VN-Index hướng tới đỉnh cao mới, đón dòng tiền mới, dòng tiền lớn đổ vào.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

VN-Index đang trong vùng đỉnh lịch sử - giá cao nhất tháng 1/2026 - và vẫn có cơ hội vượt đỉnh khi nhóm cổ phiếu ngân hàng cải thiện xu hướng, tăng trưởng tốt trở lại. Tuy nhiên đa số cổ phiếu không hưởng lợi trong bối cảnh này. Một phần lý do là thị trường tái lập mô hình chữ K, khá tương đồng với nhiều thị trường tài chính trên thế giới hay ở Châu Á. Cụ thể như thị Thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) năm 2026 đang phân hóa cực kỳ mạnh mẽ, lập đỉnh lịch sử nhờ các cổ phiếu như Samsung, SK Hynix tăng hơn 75%, trong khi các nhóm ngành khác biến động trái chiều.

Do đó nhà đầu tư cũng nên linh động theo xu hướng của thị trường, cá nhân tôi cũng gia tăng tỉ trọng nhóm ngân hàng, điện trong tuần này, duy tỉ trọng khoảng 70%.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Trong bối cảnh rủi ro xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật đang gia tăng đáng lưu ý, đặc biệt khi chỉ số chuẩn bị kiểm định vùng đỉnh lịch sử trong tuần tới, tôi cho rằng nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng, không tăng tỷ trọng hay sử dụng đòn bẩy ở mức cao mà chỉ giữ danh mục trong đó là các cổ phiếu phòng thủ hoặc có định giá thấp.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Trong bối cảnh VN-Index tiến sát vùng đỉnh lịch sử nhưng độ lan tỏa chưa thực sự tích cực, tôi vẫn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, thay vì nâng lên quá cao. Thị trường hiện cho thấy tín hiệu khởi sắc về xu hướng bên ngoài, nhưng trạng thái phân hóa mạnh bên trong cũng đồng nghĩa cơ hội không xuất hiện đồng đều và rủi ro chọn sai cổ phiếu vẫn khá lớn.

Vì vậy, chiến lược phù hợp lúc này theo tôi là giữ danh mục ở trạng thái linh hoạt, ưu tiên các cổ phiếu có nền giá tốt, dòng tiền duy trì ổn định và còn dư địa tăng, thay vì mua đuổi theo chỉ số. Việc gia tăng thêm tỷ trọng sẽ cần chờ tín hiệu xác nhận rõ hơn từ độ lan tỏa của dòng tiền cũng như sự đồng thuận ở mặt bằng cổ phiếu.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Dù nhiều cổ phiếu có thể chưa có tín hiệu hoặc diễn biến kém tích cực không có nghĩa rằng các cổ phiếu đó sẽ không hồi phục và tăng giá tốt trong giai đoạn tới. Nhiều cổ phiếu cũng có thể tích lũy rất lâu nhưng tăng giá lại rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Một điều khá thú vị là nhà đầu tư thường sẽ không thể chắc chắn về các cơ hội được chọn lọc bởi sẽ có những cổ phiếu diễn biến tăng giá chậm, nhanh là khác nhau. Điều quan trọng đó là phân bổ tỷ trọng và việc kiểm soát tỷ lệ, số lượng cổ phiếu nắm giữ. Dù thị trường đang diễn biến tốt hay biến động mạnh bất ngờ để việc ưu tiên quản trị rủi ro trước khi nghĩ đến việc hiệu quả đầu tư như thế nào. Tỷ trọng cổ phiếu hiện tại 60% danh mục cũng là phù hợp.