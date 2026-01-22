“Chiến dịch Quang Trung" đã chiến thắng thần tốc

“Chiến dịch Quang Trung" tuy không có tiếng súng nhưng đã “tốc chiến, tốc thắng”, vượt tiến độ 2 tuần, 34.759 nhà bị hư hỏng đã hoàn thành sửa chữa để người dân trở về ở trước 31/12/2025, toàn bộ 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi đã được xây dựng lại và hoàn thành trước 15/01/2026 để người dân có mái nhà kiên cố, đón chào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và chuẩn bị đón xuân mới.

Ngày 20/1/2026, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua tại miền Trung.

Thông báo cho biết ngày 29/11/2025, ngay tại “rốn lũ” xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung" với “mệnh lệnh từ trái tim" và mục tiêu hoàn thành việc sửa chữa 34.759 nhà bị hư hỏng trước ngày 2 31/12/2025; xây dựng lại 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi trước ngày 31/01/2026, để "mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết”, “không để ai bị bỏ lại phía sau".

"Chiến dịch Quang Trung” được triển khai với "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt"; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng với sự chung tay, giúp sức của nhân dân, doanh nghiệp, sự hỗ trợ từ mọi lực lượng, nhất là quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ…

Hưởng ứng Chiến dịch này, Bộ Quốc phòng đã điều động hơn 300.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, hơn 10.500 lượt phương tiện, hỗ trợ xây dựng mới 619 căn nhà, sửa chữa nhiều nhà bị hư hỏng, trao tặng nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho người dân.

Bộ Công an huy động hơn 126.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; chủ trì xây dựng mới 419 căn nhà bị sập, đổ và sửa chữa nhiều nhà bị hư hỏng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn địa phương xử lý thủ tục đất đai tái định cư; vận động tổ chức quốc tế viện trợ trị giá gần 11,5 triệu USD.

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò kết nối cộng đồng, vận động ủng hộ, phân bổ hơn 450 tỷ đồng để các địa phương thực hiện Chiến dịch và 512 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất và trang bị đồ dùng thiết yếu.

Cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, cùng các lực lượng xây dựng lại nhà bị sập, đồ, sửa chữa nhà bị hư hỏng với tinh thần khẩn trương, "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm xuyên lễ Tết", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", “chỉ bàn làm, không bàn lùi” nỗ lực hoàn thành mục tiêu của Chiến dịch.

Đây là minh chứng sống động khẳng định bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình làng - nghĩa xóm, nghĩa tình quân - dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

“Chiến dịch Quang Trung" thể hiện khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, vượt lên chính mình; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định sức mạnh to lớn do Nhân dân tạo ra; "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp".

Với tinh thần đó, "Chiến dịch Quang Trung" đã “tốc chiến, tốc thắng”, vượt tiến độ 2 tuần.

Để phát huy thành quả của Chiến dịch này, Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thành bàn giao nhà cho các hộ dân một cách hoàn chỉnh, nghiên cứu gắn biển thống nhất “nhà được xây từ Chiến dịch Quang Trung 2025". Tiếp tục quan tâm xử lý vấn đề môi trường, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục.

Đồng thời, hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế, hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp từ nhiều nguồn lực khác nhau theo đúng quy định. Triển khai nhanh nhất việc hỗ trợ các hộ dân có nhà bị hư hỏng, sập, đổ từ nguồn đóng góp tự nguyện được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục rà soát, chăm lo đời sống cho người dân, nhất là những hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua; tuyệt đối không để người dân "thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sự quan tâm", nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương từ những kinh nghiệm trong thực hiện Chiến dịch Quang Trung, cần làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, tạo dựng nhiều phong trào thi đua huy động sự vào cuộc, chung tay của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị…