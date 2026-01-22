Bất động sản vẫn là kênh tích lũy giá trị bền vững

Trong khi vàng và chứng khoán ghi nhận mức tăng mạnh, trở thành tâm điểm của dòng tiền đầu tư, thì dưới góc nhìn thận trọng và bền vững, bất động sản vẫn được đánh giá là kênh giữ tiền an toàn và tích lũy giá trị ổn định theo thời gian…

Chia sẻ tại hội thảo “La bàn đầu tư 2026: Tâm điểm dòng tiền” do Labandautu.vn phối hợp cùng Diaocnet.vn tổ chức mới đây, các chuyên gia cho rằng nếu nhìn một cách đa chiều giữa các kênh đầu tư, bất động sản vẫn là kênh giữ tiền tương đối an toàn và chắc chắn trong dài hạn.

Lý giải rõ hơn, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho biết mỗi kênh đầu tư đều phục vụ những mục tiêu khác nhau, với bất động sản - lợi thế cốt lõi nằm ở tính hữu hạn của quỹ đất trong khi nhu cầu của con người ngày càng gia tăng. Để đầu tư hiệu quả, nhà đầu tư cần lựa chọn những bất động sản có chất lượng cao, được ví như “hoa hậu” của thị trường – hội tụ các yếu tố vị trí, pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ về y tế, giáo dục và an ninh. Những tài sản này không chỉ có tính thanh khoản tốt mà còn tạo ra dòng tiền ổn định, mang lại hiệu quả bền vững.

Cùng quan điểm, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính – ngân hàng, nhận định rằng với một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, giá bất động sản rất khó giảm. Trong khi Chính phủ và xã hội đều mong muốn giá nhà đất hạ nhiệt để người dân dễ tiếp cận hơn, nhưng thực tế cho thấy điều này khó xảy ra.

Theo ông Hiếu, hiện nay, mặt bằng giá đã ở mức cao nên cơ hội tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn trở nên hạn chế song về dài hạn, thị trường bất động sản – nhất là phân khúc nhà ở vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, bởi nguồn cung chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực. Điều này tiếp tục củng cố vai trò của bất động sản như một kênh đầu tư thiên về tích lũy giá trị bền vững.

Tuy nhiên, PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, lưu ý hiện nay, một trong những biến số quan trọng nhất cần được đặt lên bàn cân chính là sự dịch chuyển của các “thủ phủ” hành chính và trung tâm quyền lực kinh tế.

Trong bối cảnh quy hoạch lại đơn vị hành chính, đặc biệt là các kịch bản sáp nhập tỉnh, giá trị bất động sản sẽ có sự phân hóa rất mạnh. Những trung tâm hành chính cũ, nếu không còn giữ vai trò đầu mối, hoàn toàn có thể đối mặt với nguy cơ suy giảm giá trị do dòng người, dòng vốn và hoạt động kinh tế - xã hội dịch chuyển sang khu vực mới. Ngược lại, các địa phương được lựa chọn làm trung tâm hành chính mới sẽ trở thành điểm hội tụ của bộ máy quản lý, hoạt động đối ngoại, đầu tư và thương mại, từ đó kích hoạt sự phát triển bùng nổ của dịch vụ, hạ tầng đô thị và bất động sản.

Theo ông Thiên, tọa độ hấp dẫn nhất của thị trường là nằm ở các khu vực thu hút được dòng vốn quy mô lớn, mang tính dẫn dắt. Thực tế ở một số địa phương, khi xuất hiện những dự án có tầm cỡ quốc tế cùng sự quan tâm từ nhiều tập đoàn lớn, bao gồm cả nhà đầu tư mang tầm vóc toàn cầu, đã tạo ra một lực đẩy mạnh cho toàn khu vực. Trong bức tranh đó, các đại đô thị không chỉ đơn thuần là dự án nhà ở, mà còn hiện thực hóa tầm nhìn kết nối vùng.

Ngoài ra, động lực tăng trưởng của bất động sản cũng gắn chặt với cam kết đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm. Chỉ cần các công trình kết nối chiến lược của khu vực được triển khai đồng bộ, thời gian di chuyển được rút ngắn, cục diện thị trường tại đây sẽ thay đổi.

Từ đó, vị chuyên gia nhấn mạnh "trong chu kỳ phát triển mới, bất động sản chỉ thực sự bền vững và sinh lời khi được đặt đúng vào những “tọa độ chiến lược” của sự dịch chuyển địa kinh tế và động lực đô thị".

Ở chiều ngược lại, ông cũng lưu ý rằng dù các điều kiện thị trường hiện nay có thể khiến dòng vốn có xu hướng tìm đến bất động sản, song quá trình này sẽ không diễn ra một chiều mà đi kèm với những điều chỉnh đáng kể. Khi nhu cầu huy động vốn gia tăng, mặt bằng lãi suất tất yếu chịu áp lực đi lên.