Thị trường bất động sản hồi phục nhưng mức độ lan tỏa chưa đồng đều

Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, bức tranh thị trường bất động sản đang ghi nhận những chuyển động mới. Trong giai đoạn tới, thị trường được dự báo bước vào chu kỳ phục hồi, khi các tín hiệu tích cực dần xuất hiện, song mức độ lan tỏa giữa các khu vực và phân khúc vẫn còn khác nhau…

Chia sẻ tại một sự kiện bất động sản gần đây, từ góc nhìn thực tiễn của đơn vị trực tiếp tham gia phân phối nhiều dự án, ông Nguyễn Thái Bình, Tổng giám đốc Đông Tây Land, cho rằng nhịp tăng trưởng của thị trường trong thời gian tới sẽ không diễn ra đồng đều.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THEO TỪNG KHU VỰC

Theo ông, thị trường khu vực phía Nam phục hồi có phần đi sau khu vực phía Bắc một nhịp do sự khác biệt về tâm lý tiêu dùng và tốc độ ra quyết định của người mua. Điều này cũng đòi hỏi cách tiếp cận và tư vấn đầu tư phải linh hoạt.

Không chỉ vậy, Tổng giám đốc Đông Tây Land nhận định giai đoạn 2025-2026 thị trường bất động sản cũng sẽ chứng kiến sự phân hóa khá rõ. Những dự án có hạ tầng tốt, thông tin rõ ràng, tiềm năng khai thác thực tế thì tiếp tục được khách hàng ủng hộ, ngược lại, sản phẩm thiếu nền tảng sẽ khó tạo lực cầu bền vững. “Thị trường bất động sản năm 2026 đang chuyển sang giai đoạn phát triển chất lượng hơn - nơi dòng tiền ưu tiên sự an toàn và ổn định”, ông Bình nhấn mạnh.

Ở góc nhìn tương đồng nhưng cụ thể hơn, bà Lê Thị Hằng, Tổng giám đốc bất động sản Indochine, cho rằng thị trường bất động sản dự báo xuất hiện cả những chuyển động đáng chú ý của nhà đầu tư trong nước lẫn ngoài nước. Với thị trường miền Bắc, bà nhận thấy nhịp phục hồi tích cực hơn các thị trường còn lại nhờ vào tâm lý và khẩu vị đầu tư. Nhà đầu tư bất động sản phía Bắc dường như không chấp nhận để “tiền ngủ”, và rất nhạy với cơ hội thị trường. Vì vậy, lực cầu tại miền Bắc duy trì ổn định, tăng mạnh cục bộ ở một số khu vực hoặc dự án, đặc biệt khi động lực tăng trưởng còn đến từ hạ tầng – đô thị hóa – các đô thị vệ tinh.

Đáng chú ý, bà chia sẻ là có sự dịch chuyển dòng tiền đầu tư bất động sản từ Bắc vào Nam, bởi trong 6 tháng cuối năm, chỉ riêng doanh nghiệp của bà đã tư vấn thành công cho khoảng 500 khách hàng miền Bắc vào miền Nam mua bất động sản. Đồng thời, Tổng giám đốc bất động sản Indochine đánh giá dư địa của bất động sản Việt Nam đối với khách hàng quốc tế vẫn khá cao, và loại hình bất động sản ở khu vực trung tâm, có thể khai thác dòng tiền ổn định vẫn đang thu hút đối tượng khách hàng này.

MỖI NHÓM KHÁCH HÀNG SẼ CÓ NHU CẦU RIÊNG

Tuy nhiên bà Hằng lưu ý khách hàng miền Bắc khác khách hàng miền Nam, khách hàng nước ngoài khác khách hàng trong nước. Họ không phải là nhóm đối tượng có nhu cầu đồng nhất. Mỗi quốc gia, mỗi địa phương là một “khẩu vị” khác nhau, không chỉ khác ở tiêu chí lựa chọn, mà còn khác ở tính cách và cách ra quyết định.

Theo bà, chính sự khác biệt này đòi hỏi đội ngũ tư vấn phải chuyển dịch từ mô hình bán hàng đại trà sang tư duy cá nhân hóa, để tư vấn theo hành vi và văn hóa khách hàng, phải đọc đúng tính cách và hiểu đúng nhu cầu, nhằm đưa ra đúng kịch bản, từ cách chọn sản phẩm đến cách trình bày lợi thế sản phẩm, thuyết phục và đồng hành cùng khách hàng.

Đặc biệt, nhóm khách quốc tế, do khác biệt về địa lý, văn hóa nên xu hướng của họ thường lựa chọn các đơn vị tư vấn có thể cung cấp dịch vụ đầu tư bất động sản trọn gói, từ khâu xử lý thủ tục mua bán đến vận hành cho thuê sau bàn giao đối với tài sản khách hàng nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Vì vậy, các doanh nghiệp bất động sản cần tư duy làm dịch vụ trọn gói, sử dụng ngoại ngữ thành thạo thì mới đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư bất động sản quốc tế.

Xuất phát từ thực tế đó, yêu cầu chuyển dịch không chỉ đặt ra với doanh nghiệp mà còn với chính đội ngũ tư vấn bất động sản. Ông Bình cho rằng một chuyên viên tư vấn của thời điểm hiện tại không đơn thuần là người “bán hàng” theo kinh nghiệm cũ, mà cần trở thành một người làm nghề đúng nghĩa với ba năng lực cốt lõi.

Thứ nhất là kiến thức, bao gồm việc hiểu thị trường, hiểu sản phẩm, hiểu pháp lý và các yếu tố tạo nên giá trị thật.

Thứ hai là khả năng đọc vị khách hàng, nắm đúng nhu cầu, động cơ mua, khẩu vị đầu tư và khả năng tài chính để đưa ra tư vấn phù hợp.

Thứ ba là biết ứng dụng công nghệ để phục vụ công việc, từ quản lý dữ liệu khách hàng, tối ưu kịch bản chăm sóc, đến xây dựng kênh cá nhân nhằm gia tăng uy tín và khả năng tiếp cận khách hàng một cách bền vững.

“Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chuyên nghiệp hóa, nơi niềm tin được xây dựng bằng thông tin rõ ràng, tư duy tư vấn chuẩn chỉnh và năng lực đồng hành dài hạn”, ông Bình nhận định.

Cũng theo Tổng giám đốc Đông Tây Land, dù còn nhiều khó khăn nhưng trong thách thức luôn tồn tại cơ hội. Năm 2026 vẫn còn nhiều ẩn số, song thị trường bất động sản buộc phải tiệm cận gần hơn với các giá trị thật. Những hiện tượng mua theo tâm lý đám đông, FOMO hay tăng trưởng nóng sẽ dần thu hẹp, thay vào đó là xu hướng đầu tư dựa trên nền tảng giá trị, mở ra dư địa cho doanh nghiệp bất động sản đầu tư bài bản, pháp lý chuẩn chỉnh, làm thật và tạo ra giá trị bền vững.