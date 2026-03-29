Chủ Nhật, 29/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Kinh tế xanh

Chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng Việt Nam: Cơ hội chuyển đổi hệ thống dài hạn

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ

29/03/2026, 10:45

Hệ thống năng lượng toàn cầu đối mặt với cú sốc nghiêm trọng do Chiến dịch Cuồng Nộ tại khu vực Trung Đông, phong tỏa eo biển Hormuz. Cuộc khủng hoảng cũng là “phép thử”, cơ hội chuyển đổi hệ thống toàn diện và dài hạn nhằm đảm bảo an ninh năng lượng ở Việt Nam.

VnEconomy

Khái niệm an ninh năng lượng trong thế kỷ 21 đã trải qua sự biến đổi cấu trúc sâu sắc, vượt xa những định nghĩa truyền thống về việc đơn thuần đảm bảo khối lượng nhiên liệu hóa thạch, để tiến tới một khuôn khổ lý thuyết toàn diện gồm bốn khía cạnh cốt lõi (4 chữ A): Tính sẵn có (Availability), Khả năng tiếp cận (Accessibility), Khả năng chi trả (Affordability) và Tính chấp nhận được (Acceptability).

Sau bốn thập kỷ chuyển đổi mạnh mẽ từ một nền kinh tế nông nghiệp sang trung tâm sản xuất công nghiệp và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năng động tại châu Á, an ninh năng lượng đã trở thành nền tảng tuyệt đối của tăng trưởng, chi phối trực tiếp đến sự ổn định của cấu trúc kinh tế vĩ mô và an ninh quốc gia ở Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số trong giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi nguồn năng lượng khổng lồ, kéo theo nhu cầu điện tăng 12-14% mỗi năm. Trong khi công nghiệp hóa, hạ tầng số, logistics và đô thị hóa đều phụ thuộc trực tiếp vào nguồn cung năng lượng ổn định với chi phí hợp lý.

NHU CẦU NĂNG LƯỢNG CHO TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN

Mở rộng quy mô kinh tế nhanh chóng đẩy hệ thống năng lượng quốc gia đến bước ngoặt, Việt Nam đã đánh mất vị thế là quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng truyền thống để trở thành quốc gia nhập khẩu ròng với quy mô ngày càng lớn.

Số liệu thống kê vĩ mô cho thấy tổng mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp quy đổi của toàn bộ nền kinh tế Việt Nam năm 2024 đã đạt mức xấp xỉ 1.457,179 Terawatt-giờ (TWh), tương đương khoảng 126 triệu tấn dầu quy đổi (Mtoe), ghi nhận tốc độ tăng trưởng trung bình 9% mỗi năm trong giai đoạn 2022-2024.

Điểm đáng lo ngại nhất của cấu trúc năng lượng này là loại nhiên liệu hóa thạch chiếm tới 78,46% tổng mức tiêu thụ quốc gia; trong đó, than đá dẫn đầu với 693,435 TWh (chiếm 47,58%), tiếp theo là dầu mỏ với 388,967 TWh (26,69%) và khí đốt tự nhiên với 60,987 TWh (4,18%). Điều này đặt nền kinh tế nội địa trước những rủi ro ngoại sinh lớn, khi năng lực sản xuất và khai thác nội địa đối với cả than, dầu và khí đều đã chạm ngưỡng giới hạn kỹ thuật và bắt đầu chu kỳ suy giảm tự nhiên không thể đảo ngược...

PHONG TỎA EO BIỂN HORMUZ VÀ TÁC ĐỘNG

Chi phí năng lượng khổng lồ đóng vai trò trung tâm trong cơ chế truyền dẫn lạm phát của Việt Nam. Theo mô hình hồi quy tuyến tính, cứ mỗi 1% gia tăng trong tổng chi phí năng lượng sẽ kéo theo tỷ lệ lạm phát chung (CPI) tăng thêm xấp xỉ 0,2 điểm phần trăm. Áp lực lạm phát len lỏi qua kênh tác động trực tiếp (như cước vận tải và giá điện sinh hoạt có độ trễ cực ngắn) và kênh tác động gián tiếp có khả năng khuếch đại lạm phát trên diện rộng thông qua giá phân bón nông nghiệp và vật liệu xây dựng.

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Những lỗ hổng cấu trúc và sự nhạy cảm của hệ thống định giá thể hiện rõ từ cuối tháng 2 tới đầu tháng 3/2026, khi hệ thống năng lượng toàn cầu đối mặt với cú sốc nghiêm trọng do Chiến dịch Cuồng Nộ (Operation Epic Fury) tại khu vực Trung Đông.

Các cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân của Iran và các đòn trả đũa bằng tên lửa đã khiến Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, “yết hầu” hàng hải chiến lược quan trọng nhất xử lý khoảng một phần năm lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Lưu lượng tàu trung chuyển qua eo biển này sụt giảm từ 153 lượt/ngày xuống còn 13 lượt vào ngày 2/3/2026, và gần như bị phong tỏa hoàn toàn vào các ngày 8-9/3/2026, đẩy giá dầu thô Brent từ mức 60-70 USD/thùng tăng phi mã lên chạm đỉnh 126 USD/thùng.

Mức độ hội nhập sâu và sự phụ thuộc vào logistics hàng hải châu Á đã khiến các tác động lan tỏa kinh tế vĩ mô được Việt Nam cảm nhận ngay lập tức. Chỉ trong vòng 2,5 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu nhiên liệu của Việt Nam đã tiêu tốn khoảng 5,27 tỷ USD để nhập khẩu 13,8 triệu tấn than đá với gần 1,49 tỷ USD; 2,8 triệu tấn dầu thô với 1,44 tỷ USD; 2,7 triệu tấn xăng dầu tinh chế với đơn giá tăng lên 717,6 USD/tấn, trị giá 1,94 tỷ USD và 403 triệu USD khí đốt hóa lỏng...

Để dập tắt ngay lập tức cơ chế truyền dẫn từ giá nhập khẩu vào giá bán lẻ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo kiên quyết không được phép thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng thời kích hoạt các công cụ tài khóa khẩn cấp thông qua việc ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 9/3 đến 30/4/2026.

Quyết định mang tính đánh đổi vĩ mô kinh điển chấp nhận hy sinh một phần nguồn thu ngân sách để hạ mức thuế nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc (MFN) xuống 0% đối với hàng loạt mặt hàng thiết yếu như xăng không chì (trước đây chịu thuế 10%), dầu diesel, nhiên liệu tuabin hàng không (trước đây 7%) và các nguyên liệu hóa dầu quan trọng. Điều này giúp các nhà nhập khẩu Việt Nam linh hoạt mua nhiên liệu từ bất kỳ nguồn nào trên thế giới mà không bị ràng buộc bởi thủ tục chứng nhận xuất xứ...

CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN CỦA VIỆT NAM

Nghị quyết 70-NQ/TW đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tư duy chính sách khi nâng tầm an ninh năng lượng thành trụ cột của an ninh quốc gia, đặt mục tiêu chiến lược nâng tổng dự trữ dầu thô và sản phẩm dầu mỏ lên mức tương đương 75-80 ngày nhập khẩu ròng vào năm 2030, tiến tới ngưỡng 90 ngày sau năm 2030, đòi hỏi hàng chục tỷ USD đầu tư vào kho chứa và hạ tầng logistics.

Nền tảng của quá trình chuyển đổi là việc đẩy nhanh sự tự chủ thông qua các nguồn năng lượng tái tạo và ít phát thải, nhằm cắt đứt sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng hóa thạch ngoại sinh và né tránh bức tường thuế quan môi trường khắt khe như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu, đe dọa trực tiếp đến tính cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-13-2026.html

VnEconomy

Đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững gắn với điện hạt nhân

18:47, 16/01/2026

Đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững gắn với điện hạt nhân

Chuyển dịch năng lượng là yếu tố then chốt bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững

10:00, 25/06/2025

Chuyển dịch năng lượng là yếu tố then chốt bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững

Từ khóa:

an ninh năng lượng Việt Nam eo biển Hormuz khủng hoảng năng lượng năng lượng tái tạo Nghị quyết 70-NQ/TW nhu cầu năng lượng

Chủ đề:

Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

"Xương sống" hạt nhân Bulgaria trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ phải nới lỏng trừng phạt với Nga

“Xương sống” hạt nhân Bulgaria trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ phải nới lỏng trừng phạt với Nga

Việc cho phép nhập khẩu linh kiện từ Nga cho Nhà máy điện hạt nhân Kozloduy cho thấy áp lực an ninh năng lượng đang buộc Bulgaria phải điều chỉnh chính sách, trong bối cảnh chưa có giải pháp thay thế khả thi cho hệ thống công nghệ hiện hữu...

Tăng cường công tác truyền thông về biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển

Tăng cường công tác truyền thông về biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển

Ngày 27/3/2026, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã có buổi làm việc với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy nhằm tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về biển và hải đảo...

Công cụ chuẩn hóa cho công trình xanh Việt Nam

Công cụ chuẩn hóa cho công trình xanh Việt Nam

Phát thải tòa nhà chiếm khoảng 37% lượng phát thải toàn cầu, do đó, giảm phát thải trong lĩnh vực xây dựng và vận hành công trình thông qua công trình xanh, vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng là yếu tố quan trọng đóng góp vào mục tiêu NetZero của Việt Nam vào năm 2050...

Tham gia CORSIA, ngành hàng không hướng tới giảm phát thải

Tham gia CORSIA, ngành hàng không hướng tới giảm phát thải

Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực hàng không, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi giao thông điện tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh. Việc tham gia cơ chế CORSIA của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cùng với phát triển hệ sinh thái xe điện được xem là bước đi quan trọng, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm "Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động"

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy