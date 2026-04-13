Thứ Hai, 13/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chiến lược tự chủ chuỗi cung ứng của Trung Quốc đối mặt thử thách từ xung đột Trung Đông

Ngọc Trang

13/04/2026, 14:10

Chiến sự Mỹ - Iran đang bắt đầu gây sức ép rõ rệt lên chuỗi cung ứng của Trung Quốc, qua đó đặt ra phép thử lớn với nỗ lực nhiều năm của Bắc Kinh nhằm tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài...

Ảnh minh họa - Ảnh: FT

Ngay sau khi cuộc xung đột bùng phát, nhiều nhà phân tích đánh giá Trung Quốc có sự chuẩn bị tốt hơn so với nhiều nền kinh tế lớn khác, nhờ dự trữ dầu dồi dào và một tỷ trọng ngày càng lớn của năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng.

Tuy nhiên, sau 6 tuần chiến sự Iran làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, nhiều mặt hàng đầu vào quan trọng của ngành sản xuất Trung Quốc đã bắt đầu chịu tác động rõ rệt từ đà tăng giá và tình trạng gián đoạn nguồn cung.

Trong tháng 3, giá xuất xưởng của nước này tăng so với cùng kỳ năm 2025, đánh dấu tháng tăng đầu tiên kể từ năm 2022.

GIÁN ĐOẠN NGHIÊM TRỌNG HƠN THỜI COVID-19

Bắc Kinh đã kỳ vọng thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần với Iran mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 7/4 có thể duy trì. Tuy nhiên, triển vọng này đã trở nên kém chắc chắn hơn sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ - Iran tại Islamabad cuối tuần qua khép lại mà không đạt thỏa thuận. Ngày 12/4, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ triển khai phong tỏa hàng hải tại khu vực eo biển Hormuz, chủ yếu nhằm chặn tàu ra vào các cảng Iran.

Ông Cameron Johnson, đối tác cấp cao tại công ty tư vấn chuỗi cung ứng Tidalwave Solutions ở Thượng Hải, cảnh báo mức độ gián đoạn lần này có thể còn nghiêm trọng hơn cả giai đoạn đại dịch Covid-19. Ông cho biết giá một số loại polyethylene - loại nhựa phổ biến dùng để sản xuất túi nilon, chai lọ và bao bì - tại Trung Quốc đã tăng gấp đôi, gây xáo trộn thị trường nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành.

Cùng với đó, giá một số loại sợi carbon - vốn phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào từ Trung Đông và được sử dụng rộng rãi trong ngành ôtô cũng như hàng tiêu dùng - đã tăng 20%.

“Giá tăng ở hầu hết nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là các mặt hàng phải nhập khẩu hoặc vốn đã trong tình trạng nguồn cung eo hẹp”, ông Johnson nhận xét với tòa báo Financial Times.

Theo ông Johnson, vấn đề hiện nay không chỉ nằm ở tình trạng khan hiếm và nguồn cung bị siết chặt, mà còn ở chỗ doanh nghiệp gần như không thể biết khi nào thị trường mới ổn định trở lại.

Trước khi chiến sự Iran nổ ra, Trung Quốc phụ thuộc vào Trung Đông với khoảng 1/3 lượng dầu nhập khẩu và 25% lượng khí đốt nhập khẩu. Khu vực này cũng là nguồn cung quan trọng của methanol, polyethylene, lưu huỳnh và nhiều mặt hàng hóa dầu, nông nghiệp khác.

Dù Trung Quốc chưa phải sử dụng tới kho dự trữ dầu chiến lược, giá dầu tăng mạnh và tình trạng giao hàng chậm đã bắt đầu ảnh hưởng tới hàng loạt sản phẩm hóa dầu và hóa chất.

Sức ép này không chỉ làm gia tăng lo ngại trong giới sản xuất, mà còn lan tới cả giới hoạch định chính sách, khi khả năng chống chịu của hệ thống an ninh năng lượng mà Trung Quốc đã dày công xây dựng trong nhiều năm qua đang đứng trước phép thử lớn.

SỨC ÉP NGÀY CÀNG LỚN

Trong một bài nghiên cứu chính sách công bố cuối tháng 3, ông Peng Shaozong, cựu quan chức Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) - cơ quan hoạch định kinh tế vĩ mô hàng đầu của Bắc Kinh - cảnh báo rằng Trung Quốc cần từ bỏ tâm lý lạc quan và chuẩn bị cho các kịch bản xấu nhất, trong bối cảnh môi trường bên ngoài ngày càng phức tạp và bất ổn.

“Chi phí ở các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng như logistics, vận tải, hàng không, vận tải biển và thép đã tăng tới 25%. Điều này đang bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp và gây sức ép lớn lên các công ty quy mô nhỏ”, ông Peng, hiện là Phó chủ tịch Hiệp hội Cải cách Kinh tế Trung Quốc, nhận định.

Trong khi đó, theo ông Peng, rủi ro cũng đã bắt đầu xuất hiện ở lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, khi nguồn cung một số nguyên liệu thiết yếu bị gián đoạn. Trong số này có các loại khí công nghiệp như helium - nguyên liệu quan trọng trong những ngành then chốt như sản xuất con chip và công nghệ y tế.

Theo các nhà phân tích của công ty tư vấn Trivium China tại Bắc Kinh, giá giao ngay trong nước của Trung Quốc đối với một số loại helium chất lượng cao đã tăng vọt 110% kể từ khi chiến sự Iran bùng nổ. Trong khi đó, giá một số loại helium lỏng chất lượng thấp hơn cũng đã tăng 65% từ đầu năm tới nay.

Sức ép nguồn cung không chỉ xuất hiện ở các ngành công nghệ cao mà còn lan tới nhóm nhà sản xuất ở phân khúc phổ thông. Một công ty sản xuất kệ nhựa tại Wenzhou, miền Đông Trung Quốc, cho biết giá nguyên liệu gần đây tăng mạnh, đặc biệt là các loại nhựa nguyên liệu cơ bản, đã buộc doanh nghiệp này phải tăng giá với toàn bộ đơn hàng mới của một số sản phẩm trong tháng 4.

Ông Zhu Yuelai, chủ một doanh nghiệp xuất khẩu đồ cắm trại tại thành phố Yiwu, tỉnh Chiết Giang, cho biết giá các mặt hàng như lều và ghế cắm trại có thể tăng trong thời gian tới, sau khi chi phí vải đã tăng 20%.

Trong lĩnh vực dầu khí, do các doanh nghiệp chủ yếu do Nhà nước điều phối đã hấp thụ một phần đà tăng của giá dầu, nên người tiêu dùng vẫn chưa phải gánh toàn bộ tác động của đợt tăng giá này.

Theo ông Peng, Trung Quốc nên sử dụng kho dự trữ dầu không chỉ để ứng phó thiếu hụt nguồn cung, mà cả để giảm áp lực khi giá dầu tăng mạnh. Ông cũng cho rằng Bắc Kinh cần đẩy nhanh hơn nữa nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung dầu.

Ngay từ những ngày đầu chiến sự Iran, Bắc Kinh đã ra lệnh ngừng xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu bay và một số sản phẩm phân bón nhằm bảo vệ nguồn cung trong nước. Các nhà phân tích và giới ngoại giao cảnh báo rằng nếu xung đột kéo dài, Trung Quốc có thể tiếp tục siết xuất khẩu đối với các mặt hàng như nhựa, phân bón và các đầu vào công nghiệp như axit sulfuric, trong bối cảnh nguồn cung trong nước dần thu hẹp. Điều này có thể gây sức ép lên các quốc gia phụ thuộc vào nguồn hàng từ Trung Quốc.

Gần đây, các nhà lãnh đạo Trung Quốc phát tín hiệu cho thấy chiến sự Iran đang thúc đẩy Bắc Kinh đẩy nhanh chiến lược tự chủ năng lượng đã theo đuổi nhiều năm qua, trong đó có việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch bằng cách tăng cường sử dụng điện trong giao thông và sản xuất.

Theo chương trình được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải đầu tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đẩy nhanh phát triển các dự án năng lượng tái tạo, song song với việc thúc đẩy điện hạt nhân và than đá để tăng cường an ninh năng lượng, dù ông không đề cập trực tiếp tới chiến sự Iran.

“Một hệ thống năng lượng mới xanh hơn, đa dạng hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn sẽ tạo nền tảng vững chắc cho an ninh năng lượng và phát triển kinh tế của Trung Quốc”, ông Tập nói.

PPI của Trung Quốc lần đầu tiên tăng sau hơn 3 năm chỉ giảm

Trung Quốc mua ròng vàng 17 tháng liên tiếp

Chiến tranh Mỹ - Iran, cơ hội cho hàng Trung Quốc tăng thị phần toàn cầu

Từ khóa:

chiến sự Iran chuỗi cung ứng thế giới Trung Quốc

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Ngành cà phê Ấn Độ lao đao vì chiến sự Iran

Ngành cà phê Ấn Độ đang chịu sức ép lớn từ chiến sự Iran, khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn khiến hoạt động xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn ở Tây Á gặp khó khăn...

Diễn biến giá dầu Brent giao ngay (dated Brent) đang phản ánh tình trạng căng thẳng nghiêm trọng về nguồn cung dầu vật chất trên thị trường toàn cầu...

Các biện pháp trừng phạt nối tiếp nhau áp lên Iran đã khiến nước này mất quyền tiếp cận với các tài khoản ở nước ngoài...

Chuỗi sự kiện thường niên mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington tuần này diễn ra dưới sức ép từ cú sốc địa chính trị mới là cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Bộ Chỉ huy quân sự Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của nước này sẽ phong tỏa tất cả hoạt động hàng hải ra vào các hải cảng của Iran từ 10h sáng ngày 13/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy