Chín tháng đầu năm, cán cân thương mại thặng dư trên 16,8 tỷ USD

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Theo Cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9/2025, cán cân thương mại thặng dư 16,83 tỷ USD. Đáng chú ý, phần lớn thặng dư đến từ khu vực FDI, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước tiếp tục nhập siêu...
Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 9/2025 (từ ngày 16/9/2025 đến ngày 30/9/2025) đạt 43,29 tỷ USD, tăng 1,5; tương ứng 641,1 triệu USD so với nửa cuối tháng 8/2025.
Như vậy, tính từ đầu năm đến hết kỳ 2 tháng 9/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,33% (tương đương 100,51 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024.
Phân tích cơ cấu xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong nửa cuối tháng 9/2025 đạt 23,42 tỷ USD, tăng nhẹ 0,42% (tương ứng 98,51 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 8/2025. Sự cải thiện này chủ yếu đến từ 2 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao.
Theo đó, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tiếp tục là “đầu kéo” của xuất khẩu khi tăng 336,03 triệu USD (tương đương 12,27%). Đồng thời, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng tăng 174,83 triệu USD (tương đương 3,15%). Đây cũng là hai nhóm hàng hiếm hoi ghi nhận mức tăng trên 100 triệu USD so với nửa cuối tháng 8/2025.
Ngoài ra, sự sụt giảm mạnh của nhiều nhóm hàng truyền thống cũng là nguyên nhân kìm hãm đà tăng của tổng kim ngạch xuất khẩu.
Cụ thể, hàng dệt may giảm 268,92 triệu USD (tương đương -13,34%); điện thoại các loại và linh kiện giảm 209,98 triệu USD (tương đương -6,46%); gạo giảm 137,06 triệu USD (tương đương -53,33%). Những con số này phản ánh rõ lực cầu đang đối diện với nguy cơ suy yếu, đặc biệt ở những mặt hàng thâm dụng lao động và phụ thuộc nhiều vào thị trường lớn như Mỹ và châu Âu.
Lũy kế 9 tháng, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 348,74 tỷ USD, tăng 16%, tương ứng tăng 48,09 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng duy nhất ghi nhận mức tăng trên 24 tỷ USD (45,93%) với trị giá xuất khẩu đạt 77,49 tỷ USD.
( Báo cáo từ Cục Hải quan)
Đáng lưu ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động xuất khẩu.
Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, trong kỳ 2 tháng 9/2025, trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 18,69 tỷ USD, chiếm 79,79% tổng kim ngạch xuất khẩu trên cả nước. Như vậy, so với kỳ 2 tháng 8/2025, trong khi khu vực trong nước giảm 4,23% thì trị giá xuất khẩu của khu vực FĐI tăng 1,67%.
Tính chung 9 tháng đầu năm 2025 , tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 262,35 tỷ USD, tăng 21,78% so với cùng kỳ năm 2024.
Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong nửa cuối tháng 9 đạt 19,87 tỷ USD, tăng 2,81%, tương ứng 542,56 triệu USD so với cuối tháng 8/2025.
Tương tự, sự gia tăng này xuất phát từ hai nhóm hàng ghi nhận mức tăng trên 100 triệu USD là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác và dầu thô. Theo đó, tốc độ tăng so với kỳ 2 tháng 8/2025 của hai nhóm hàng này lần lượt là 4,33% và 52,67%.
Đáng chú ý, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác cùng với nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là hai nhóm duy nhất ghi nhận trị giá nhập khẩu trên 2 tỷ USD. Mặc dù vậy, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lại sụt giảm 10,35 triệu USD, tương đương 0,15% so với nửa cuối tháng 8/2025.
Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trị giá nhập khẩu hàng hóa của nhóm này trong kỳ này đạt 14,34 tỷ USD, chiếm 72,15% so với tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. So với kỳ 2 tháng 8/2025, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp này tăng 2,95%. Tính đến hết tháng 9/2025, trị giá nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI vẫn đạt 226,25 tỷ USD, tăng 26,76% so với cùng kỳ năm 2024.
Như vậy, xét từ đầu năm hết kỳ 2 tháng 9/2025, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 331,92 tỷ USD, tăng 18,75% (tương đương 52,42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024.
Theo đó, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vẫn xếp vị trí đầu tiên với mức tăng cao nhất là 30,85 tỷ USD, tức gần 39%. Tiếp theo, nhóm máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng cũng tăng 8,78 tỷ USD (tương ứng 24,74%); sản phẩm từ chất dẻo tăng 1,39 tỷ USD (tương ứng 21,48%);sản phẩm từ sắt thép tăng 1,2 tỷ USD (tương ứng 25,48%); sản phẩm từ kim loại thường khác tăng 1,17 tỷ USD (tương ứng 50,01%) so với cùng kỳ năm 2024.
Sau khi ghi nhận mức thâm hụt 644,75 triệu USD trong nửa đầu tháng 9/2025, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam phục hồi rõ nét ở nửa cuối tháng 9. Mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu tăng yếu hơn so với kim ngạch nhập khẩu nhưng cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ vẫn thặng dư 3,55 tỷ USD.
Như vậy, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9/2025, cán cân thương mại thặng dư 16,83 tỷ USD. Đáng chú ý, phần lớn thặng dư vẫn đến từ khu vực FDI; khu vực doanh nghiệp trong nước tiếp tục nhập siêu.
(Báo cáo của Cục Hải quan)
