Chính phủ tách Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 6/4/2026 về triển khai Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội, trong đó cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam thành các dự án độc lập, đồng thời phân chia toàn bộ dự án thành 17 dự án độc lập để tổ chức thực hiện....

Theo Nghị quyết, người quyết định đầu tư được phép tiếp tục tách các dự án này thành các dự án thành phần hoặc dự án thành phần độc lập, đồng thời không phải thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư. Trên cơ sở hồ sơ thiết kế sơ bộ trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, người quyết định đầu tư được lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án và triển khai xây dựng các khu tái định cư.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật được triển khai sau khi chủ đầu tư dự án bàn giao hồ sơ, xác định mốc giới giải phóng mặt bằng trên thực địa cho các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các nội dung này sẽ được cập nhật, tổng hợp, điều chỉnh dự án và bố trí nguồn vốn từ ngân sách trung ương và địa phương theo kế hoạch hàng năm.

Nghị quyết cũng cho phép áp dụng linh hoạt các hình thức lựa chọn nhà thầu, gồm chỉ định thầu và đấu thầu hạn chế, đối với các gói thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, phí tư vấn, xây lắp cũng như các hợp đồng EPC, EC, EP hoặc chìa khóa trao tay. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo tư vấn thiết kế tuyến theo hướng thẳng nhất có thể, bảo đảm chính xác về thông số kỹ thuật, phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, hạn chế tối đa việc điều chỉnh tuyến sau khi đã giải phóng mặt bằng nhằm tránh lãng phí.

Đồng thời, yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc triển khai các cơ chế đặc thù, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, bảo đảm phù hợp thực tiễn, phòng ngừa vi phạm pháp luật, tiêu cực và lãng phí.

Cùng với đó, Nghị quyết 98/NQ-CP cũng điều chỉnh Phụ lục I và Phụ lục II của Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025 về kế hoạch triển khai Nghị quyết số 172/2024/QH15 của Quốc hội liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam.