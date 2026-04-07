Chính phủ tách Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập

Minh Kiệt

07/04/2026, 16:45

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 6/4/2026 về triển khai Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội, trong đó cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam thành các dự án độc lập, đồng thời phân chia toàn bộ dự án thành 17 dự án độc lập để tổ chức thực hiện....

Ảnh minh hoạ bởi AI

Theo Nghị quyết, người quyết định đầu tư được phép tiếp tục tách các dự án này thành các dự án thành phần hoặc dự án thành phần độc lập, đồng thời không phải thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư. Trên cơ sở hồ sơ thiết kế sơ bộ trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, người quyết định đầu tư được lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án và triển khai xây dựng các khu tái định cư.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật được triển khai sau khi chủ đầu tư dự án bàn giao hồ sơ, xác định mốc giới giải phóng mặt bằng trên thực địa cho các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các nội dung này sẽ được cập nhật, tổng hợp, điều chỉnh dự án và bố trí nguồn vốn từ ngân sách trung ương và địa phương theo kế hoạch hàng năm.

Nghị quyết cũng cho phép áp dụng linh hoạt các hình thức lựa chọn nhà thầu, gồm chỉ định thầu và đấu thầu hạn chế, đối với các gói thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, phí tư vấn, xây lắp cũng như các hợp đồng EPC, EC, EP hoặc chìa khóa trao tay. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo tư vấn thiết kế tuyến theo hướng thẳng nhất có thể, bảo đảm chính xác về thông số kỹ thuật, phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, hạn chế tối đa việc điều chỉnh tuyến sau khi đã giải phóng mặt bằng nhằm tránh lãng phí.

Đồng thời, yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc triển khai các cơ chế đặc thù, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, bảo đảm phù hợp thực tiễn, phòng ngừa vi phạm pháp luật, tiêu cực và lãng phí.

Cùng với đó, Nghị quyết 98/NQ-CP cũng điều chỉnh Phụ lục I và Phụ lục II của Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025 về kế hoạch triển khai Nghị quyết số 172/2024/QH15 của Quốc hội liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam.

Nghiên cứu bổ sung ga Xuân Hòa trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Đồng Nai

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tìm "đối tác", không tìm "nhà thầu"

Yêu cầu làm rõ lựa chọn công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất đầu tư của Vietjet tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về đề xuất của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet liên quan đến việc tham gia nghiên cứu, đầu tư một số hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 với GRDP tăng 7,87%, qua đó cho thấy sự chủ động, kịp thời và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế của thành phố...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 6/4/2026 về hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương…

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam theo dõi sát hoạt động của đội tàu biển Việt Nam tại khu vực Trung Đông và huy động thêm tàu cỡ lớn chở dầu, khí hóa lỏng LPG, LNG từ Vịnh Ba Tư...

Logistics tích hợp trở thành xu hướng mới với mục tiêu tích hợp đồng bộ trong một hệ sinh thái chung, nhằm tăng cường khả năng chống chịu trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang trải qua nhiều biến động…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

