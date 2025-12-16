Chính thức kích hoạt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 16/12/2025
Bảo Châu
16/12/2025, 13:16
Cổng thông tin việc làm thành Thành phố Hà Nội với vai trò là một trung tâm dữ liệu tập trung, tạo lập môi trường giao dịch trực tuyến hiện đại cho cả người lao động và doanh nghiệp, đã đánh dấu sự chuyển đổi toàn diện thành một hệ sinh thái số thông minh...
Sáng ngày 16/12/2025, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố và tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề về công nghệ thông tin.
Cổng thông tin việc làm TP. Hà Nội với địa chỉ đăng nhập “congvieclam.hanoi.gov.vn” là cơ sở kết nối hiệu quả, thông minh và nhanh chóng giữa người lao động và doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động trên nền tảng số; tạo lập môi trường giao dịch trực tuyến cho người lao động và doanh nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thu thập, xử lý và phân tích thông tin thị trường lao động.
Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam, hệ thống hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, dự báo xu hướng nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Sàn giao dịch việc làm, và tăng tỷ lệ kết nối cung – cầu lao động trên địa bàn thành phố trong năm 2025 và các năm tiếp theo.
Cổng thông tin việc làm TP. Hà Nội kết nối trực tuyến giữa Sàn chính tại 215 Trung Kính với 14 Sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại các xã, phường: Hà Đông, Thiên Lộc, Vật Lại, Thạch Thất, Việt Hưng, Thường Tín, Phú Xuyên, Đan Phượng, Sóc Sơn, Gia Lâm, Từ Liêm, Quang Minh, Hoài Đức, Vân Đình.
Đây là giải pháp trực tiếp, chủ động nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu lao động, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho mọi tổ chức, cá nhân, người lao động tiếp cận thông tin việc làm một cách minh bạch, công bằng và thuận tiện.
Phát biểu khai mạc tại sự kiện, ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, khẳng định việc giải quyết việc làm, đào tạo nghề luôn là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố nhằm thúc đẩy kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.
Về định hướng phát triển thị trường lao động, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội nhấn mạnh ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là động lực phát triển tiên tiến của thị trường lao động, giúp đổi mới từ thủ công sang hiện đại dựa trên cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thị trường lao động Thủ đô.
Cổng thông tin việc làm thành Thành phố Hà Nội với vai trò là một trung tâm dữ liệu tập trung, tạo lập môi trường giao dịch trực tuyến hiện đại cho cả người lao động và doanh nghiệp, đã đánh dấu sự chuyển đổi toàn diện thành một hệ sinh thái số thông minh.
Đặc biệt, Cổng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các khâu thu thập, xử lý và phân tích thông tin thị trường lao động, cung cấp hệ thống hỗ trợ về tư vấn, giới thiệu việc làm và dự báo xu hướng nhân lực, qua đó góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả của các sàn giao dịch việc làm và tăng cường tỷ lệ kết nối cung cầu lao động trên địa bàn Thủ đô.
Cùng với việc khai trương Cổng thông tin việc làm, Sở Nội vụ - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã kết hợp tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin.
Mục đích chính của Phiên giao dịch là nhằm hỗ trợ tối đa các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng, được đào tạo chuyên sâu.
Phiên giao dịch thu hút sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp, đơn vị, mang đến trên 1.200 chỉ tiêu tuyển dụng và tuyển sinh, tạo cơ hội thuận lợi cho người lao động tiếp cận trực tiếp với các nhà tuyển dụng.
Mức lương cơ bản với hợp đồng 1 năm trở lên tại thị trường châu Âu từ 700 USD/tháng trở lên; với thị trường châu Mỹ, tăng lên 600 USD/tháng trở lên. Việc tăng tiền lương cơ bản của người lao động để phù hợp với tình hình thực tế tại các thị trường, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...
Chiều 15/12, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri ba xã: Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch. Hội nghị tập trung thông tin kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và lắng nghe, trao đổi nhiều kiến nghị sát thực từ cơ sở.
Chiều 15/12, dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia và trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết, kiên định, kiên trì trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; đề cao vai trò của pháp lý quốc tế, hợp tác và đối thoại nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.
Sai phạm vụ án liên quan đến việc quản lý, sử dụng khu đất 6.201,9m2 tại địa chỉ 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố với 22 bị can về các tội danh khác nhau.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: