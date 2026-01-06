Chợ cá đầu năm ở Tokyo: Con cá ngừ vây xanh được bán với giá hơn 3 triệu USD

Một con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng 243 kg đã được bán với mức giá kỷ lục 510 triệu yên, tương đương 3,26 triệu USD, tại phiên đấu giá đầu năm tại chợ cá Toyosu ở Tokyo, Nhật Bản.

Trong buổi đấu giá diễn ra trước bình minh ngày 5/1, người thắng cuộc là công ty Kiyomura Corp. của ông Kiyoshi Kimura - người điều hành chuỗi nhà hàng sushi nổi tiếng có tên Sushi Zanmai.

Ông Kimura đã từng nhiều lần thắng trong cuộc đấu giá cá hàng năm này, và trong cuộc đấu giá năm nay, ông phá vỡ kỷ lục giá 334 triệu yên, tương đương 2,14 triệu USD tính theo tỷ giá hiện nay, cho một con cá ngừ vây xanh mà ông mua được vào năm 2019.

Trao đổi với báo giới sau cuộc đấu giá, ông Kimura cho biết ông đã hy vọng mua được con cá ở mức giá thấp hơn, nhưng “giá bị đẩy tăng nhanh khó lường”.

Buổi đấu giá bắt đầu sau tiếng chuông reo và trên sàn nhà xếp hàng dãy những con cá có kích thước lớn với phần đuôi bị cắt để người đấu giá có thể kiểm tra chất lượng thịt với những chi tiết như màu sắc, kết cấu và độ béo.

Con cá ngừ vây xanh đắt nhất trong cuộc đấu giá năm nay được đánh bắt ngoài khơi vùng Oma thuộc phía Bắc của Nhật Bản. Đây là khu vực nổi tiếng với chất lượng cá ngừ cao nhất ở Nhật Bản. Tính ra mỗi kg của có cá này có giá 2,1 triệu yên, tương đương hơn 13.400 USD.

Ông Kimura nói rằng việc ông mua được con cá có chất lượng tuyệt hảo này là một may mắn. “Khi tôi thấy một con cá ngừ chất lượng cao, tôi không cưỡng lại được. Tôi chưa mổ con cá, nhưng tôi tin là nó rất ngon”, ông nói.

Có hàng trăm con cá ngừ được bán trong phiên đấu giá vào sáng sớm mỗi ngày ở chợ cá Toyosu. Tuy nhiên, mức giá thường đặc biệt cao đối với những con cá đánh bắt được ở vùng Oma, nhất là trong phiên đấu giá đầu tiên của năm mới.

Do cá ngừ rất được ưa chuộng để làm các món sushi và sashimi, loài cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương đã từng được đưa vào danh sách các loài sinh vật bị đe dọa vì biến đổi khí hậu và hoạt động đánh bắt quá mức. Dù vậy, số lượng cá ngừ vây xanh đang dần hồi phục nhờ các nỗ lực bảo tồn - hãng tin AP cho hay.