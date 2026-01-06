Thứ Ba, 06/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chợ cá đầu năm ở Tokyo: Con cá ngừ vây xanh được bán với giá hơn 3 triệu USD

Điệp Vũ

06/01/2026, 10:06

Con cá ngừ vây xanh đắt nhất trong cuộc đấu giá năm nay được đánh bắt ngoài khơi vùng Oma thuộc phía Bắc của Nhật Bản...

Những con cá ngừ trong phiên đấu giá ngày 5/1 ở chợ cá Toyosu - Ảnh: AP.
Những con cá ngừ trong phiên đấu giá ngày 5/1 ở chợ cá Toyosu - Ảnh: AP.

Một con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng 243 kg đã được bán với mức giá kỷ lục 510 triệu yên, tương đương 3,26 triệu USD, tại phiên đấu giá đầu năm tại chợ cá Toyosu ở Tokyo, Nhật Bản.

Trong buổi đấu giá diễn ra trước bình minh ngày 5/1, người thắng cuộc là công ty Kiyomura Corp. của ông Kiyoshi Kimura - người điều hành chuỗi nhà hàng sushi nổi tiếng có tên Sushi Zanmai.

Ông Kimura đã từng nhiều lần thắng trong cuộc đấu giá cá hàng năm này, và trong cuộc đấu giá năm nay, ông phá vỡ kỷ lục giá 334 triệu yên, tương đương 2,14 triệu USD tính theo tỷ giá hiện nay, cho một con cá ngừ vây xanh mà ông mua được vào năm 2019.

Trao đổi với báo giới sau cuộc đấu giá, ông Kimura cho biết ông đã hy vọng mua được con cá ở mức giá thấp hơn, nhưng “giá bị đẩy tăng nhanh khó lường”.

Buổi đấu giá bắt đầu sau tiếng chuông reo và trên sàn nhà xếp hàng dãy những con cá có kích thước lớn với phần đuôi bị cắt để người đấu giá có thể kiểm tra chất lượng thịt với những chi tiết như màu sắc, kết cấu và độ béo.

Con cá ngừ vây xanh đắt nhất trong cuộc đấu giá năm nay được đánh bắt ngoài khơi vùng Oma thuộc phía Bắc của Nhật Bản. Đây là khu vực nổi tiếng với chất lượng cá ngừ cao nhất ở Nhật Bản. Tính ra mỗi kg của có cá này có giá 2,1 triệu yên, tương đương hơn 13.400 USD.

Ông Kimura nói rằng việc ông mua được con cá có chất lượng tuyệt hảo này là một may mắn. “Khi tôi thấy một con cá ngừ chất lượng cao, tôi không cưỡng lại được. Tôi chưa mổ con cá, nhưng tôi tin là nó rất ngon”, ông nói.

Có hàng trăm con cá ngừ được bán trong phiên đấu giá vào sáng sớm mỗi ngày ở chợ cá Toyosu. Tuy nhiên, mức giá thường đặc biệt cao đối với những con cá đánh bắt được ở vùng Oma, nhất là trong phiên đấu giá đầu tiên của năm mới.

Do cá ngừ rất được ưa chuộng để làm các món sushi và sashimi, loài cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương đã từng được đưa vào danh sách các loài sinh vật bị đe dọa vì biến đổi khí hậu và hoạt động đánh bắt quá mức. Dù vậy, số lượng cá ngừ vây xanh đang dần hồi phục nhờ các nỗ lực bảo tồn - hãng tin AP cho hay.

Thăm chợ đấu giá cá ngừ đầu năm ở Nhật Bản

17:30, 05/01/2016

Thăm chợ đấu giá cá ngừ đầu năm ở Nhật Bản

Đồng yên yếu khiến doanh nghiệp Nhật Bản lo lắng

13:59, 05/01/2026

Đồng yên yếu khiến doanh nghiệp Nhật Bản lo lắng

Nhật Bản chìm sâu hơn vào khủng hoảng dân số

11:19, 29/12/2025

Nhật Bản chìm sâu hơn vào khủng hoảng dân số

Từ khóa:

cá ngừ Nhật bản thế giới

Đọc thêm

Các quỹ phòng hộ

Các quỹ phòng hộ "kiếm đậm" nhờ giá trái phiếu Venezuela tăng vọt

Giá trái phiếu Venezuela tăng gần 30% sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, mang lại lợi nhuận lớn cho các quỹ phòng hộ như Broad Reach và Winterbrook Capital...

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Mỹ thường được xem là trung tâm của hệ thống tiền tệ toàn cầu nhờ vai trò của đồng USD và quy mô thị trường tài chính, nhưng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không phải ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất...

Chứng khoán thế giới tăng điểm mạnh trong năm 2025, Việt Nam thuộc top tăng mạnh nhất

Chứng khoán thế giới tăng điểm mạnh trong năm 2025, Việt Nam thuộc top tăng mạnh nhất

Thị trường chứng khoán thế giới đã tăng điểm mạnh trong năm 2025, bất chấp những biến động do cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra...

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Chỉ 4 quốc gia nắm giữ hơn một nửa trữ lượng dầu đã được chứng minh của thế giới...

Đan Mạch cảnh báo Mỹ về Greenland

Đan Mạch cảnh báo Mỹ về Greenland

Mối lo về số phận của Greenland đã gia tăng sau khi Mỹ mở chiến dịch ở Venezuela, bắt Tổng thống Nicolas Maduro...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển mới, mở đường cho dòng vốn chảy vào nền kinh tế

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển mới, mở đường cho dòng vốn chảy vào nền kinh tế

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thế giới

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Malaysia vượt Thái Lan, đón khách quốc tế nhiều nhất Đông Nam Á

Du lịch

2

Tổng Bí thư: Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế, mở đường cho phát triển nhanh và bền vững

Tiêu điểm

3

Chủ tịch Quốc hội: Quốc hội Việt Nam là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của cả dân tộc

Tiêu điểm

4

TP. Hồ Chí Minh đề xuất người dân bị thu hồi đất để xây khu đô thị được tái định cư tại chỗ

Bất động sản

5

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy