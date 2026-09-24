Chồng Phó Chủ tịch SSB đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu

Theo đó, ông Lê Hữu Báu - chồng bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và là cha của bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT đã đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu SSB theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 25/09 - 23/10. Nếu thành công, ông Báu sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ hơn 66 triệu cổ phiếu, chiếm 1.903% lên hơn 74 triệu cổ phiếu, chiếm 2,133% vốn tại SSB.
Hiện bà Nguyễn Thị Nga đang sở hữu hơn 148,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4.273% và bà Lê Thu Thủy đang sở hữu hơn 79 triệu cổ phiếu, chiếm 2,281% vốn tại SSB.
Chốt phiên ngày 23/9, giá cổ phiếu SSB giảm 1,91% về còn 20.500 đồng/cổ phiếu, tạm tính mức giá này, ông Báu cần chi khoảng 164 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.
Trước đó, vào cuối tháng 8, SSB đã phân phối thành công tất cả 40 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 1,1666% cho 481 người. Qua đó, nâng tổng số cổ phiếu lên 3.468.800 cổ phiếu, tương ứng 34.688 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế sáu tháng đầu năm 2026 riêng lẻ đạt 2.133.622 triệu đồng, hợp nhất đạt 2.101.553 triệu đồng, giảm trên 10% so với cùng kỳ năm trước.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã kiểm toán, SSB ghi nhận lợi nhuận sau thuế từ 4.625,760 tỷ đồng giảm so với cùng kỳ năm trước về còn 2.101,553 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do mặt bằng lãi suất huy động tăng cao dẫn đến chi phí vốn tăng; SSB đã điều chỉnh giảm lãi Suất cho vay đối với khách hàng hiện hữu cũng như triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất khác nên thu nhập lãi thuần giảm so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó trong sáu tháng đầu năm 2025, SSB ghi nhận việc chuyển nhượng Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) cho AEON Financial Service nên lợi nhuận sáu tháng đầu năm 2025 cao hơn lợi nhuận sáu tháng đầu năm 2026.
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