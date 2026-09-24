TPB chốt ngày chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

TPBank sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% và 15% bằng cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 5/10 tới.

Sơ đồ giá cổ phiếu TPB trên TradingView.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (mã TPB-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2026 bằng tiền và cổ phiếu.

Cụ thể: TPB cho biết ngày 5/10 tới đây, TPB sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức trong năm 2026.

Theo đó, TPBank sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng.

Như vậy, với hơn 2.774 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, TPB sẽ phải chi khoảng 1.387 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán cổ tức vào ngày 14/10.

Đồng thời, Ngân hàng dự kiến phát hành 416.107.030 cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 100:15 (sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Phần cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 01 đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của TPBank.

Sau phát hành, Ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ từ 27.740 tỷ đồng lên hơn 31.900 tỷ đồng.

Mới đây, Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh giảm 6,5% giá mục tiêu xuống còn 17.400 đồng/cổ phiếu nhưng vẫn duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu TPB. Nguyên nhân VCSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu là do VCSC giảm 5,8% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026–30 của VCSC (với các mức điều chỉnh lần lượt là +3,3%/-7,1%/-11,3%/-9,4%/-2,9% cho các năm 2026/27/28/29/30);

Đồng thời, VCSC nâng giả định lãi suất phi rủi ro thêm 1 điểm %, dù tác động này được bù đắp một phần bởi việc giảm hệ số beta từ 1,11 xuống 1,05, qua đó đưa chi phí vốn chủ sở hữu lên 15,4%; và giảm P/B mục tiêu từ mức 1,0 lần xuống 0,9 lần.

Sau khi TPB ghi nhận đà tăng trưởng tín dụng mạnh và đà phục hồi của NIM trong giai đoạn nửa đầu năm 2026, VCSC quyết định nâng nhẹ 3,3% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 của VCSC. Tuy nhiên, mức giá mục tiêu thấp hơn cũng phản ánh khả năng mặt bằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn, qua đó có thể gây áp lực lớn hơn lên nhu cầu tín dụng và chi phí dự phòng.

Hiện TPB giao dịch tại P/B dự phóng năm 2026 ở mức 0,8 lần, thấp hơn so với mức 1,2 lần của các ngân hàng khác, mặc dù ROE dự phóng năm 2026 lại khá tương đồng (ở mức 17,6%, so với mức 17,9% của các ngân hàng khác). VCSC cho rằng mức định giá này là tương đối hấp dẫn, đặc biệt khi một số trái phiếu liên quan đến BCG đã bắt đầu ghi nhận tiến triển tích cực trong quá trình xử lý, với số dư còn lại là 12,4 nghìn tỷ đồng (giảm 13,9% so với mức cuối năm 2025).

Tuy nhiên VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ đối với cổ phiếu này là NIM và tăng trưởng tín dụng đạt mức cao hơn kỳ vọng. Cùng với đó là rủi ro đi kèm là chi phí tín dụng cao hơn kỳ vọng.