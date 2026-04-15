Chống xâm nhập mặn tại khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng
Hằng Anh
15/04/2026, 15:34
Tích hợp đa công nghệ, ứng dụng AI dự báo sớm xâm nhập mặn nhằm nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh tại các khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng...
Trước tình trạng xâm nhập mặn ngày càng diễn biến khó lường,
đe dọa sinh kế của người dân tại các khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng, Quỹ
VinFuture vừa phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)
triển khai dự án “Tích hợp mô hình vật lý và mô hình dựa trên dữ liệu trong giám sát và dự
báo xâm nhập mặn phục vụ phát triển nông nghiệp xanh tại một số khu vực ven
biển Đồng bằng sông Hồng”.
Dự án hướng tới xây dựng hệ thống giám sát và dự báo tích hợp
đa công nghệ: từ các mô hình vật lý, mô hình trí tuệ nhân tạo (Machine
Learning, Deep Learning) đến dữ liệu viễn thám, thiết bị bay không người lái
(UAV) và mạng lưới cảm biến IoT.
Theo nhóm nghiên cứu, toàn bộ dữ liệu đa nguồn sẽ được đồng
bộ trên nền tảng không gian- thời gian DataCube. Khi kết hợp cùng mô hình vật
lý, mô hình trí tuệ nhân tạo, viễn thám, IoT và hệ thống WebGIS, nền tảng tạo
ra bản đồ số giúp theo dõi và đưa ra các cảnh báo xâm nhập mặn ở mức gần thời
gian thực nhất.
Đây là công cụ then chốt giúp các địa phương chủ động ứng phó,
bảo vệ sản xuất nông nghiệp trước các tác động tiêu cực của môi trường.
Cụ thể, nền tảng sẽ cung cấp khả năng cảnh báo sớm tình trạng
xâm nhập mặn trước từ 1- 5 ngày. Khoảng “thời gian vàng” này giúp nông dân ven
biển chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, lên phương án tích trữ và quản lý nguồn
nước, từ đó giảm thiểu tối đa thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra.
Dự án dự kiến sẽ được triển khai trong 2 năm với sự phối hợp
của các tổ chức trong và ngoài nước như: Trường Đại học Thủy Lợi (Việt Nam), Viện
Khoa học Tài nguyên nước (Việt Nam), Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), Đại
học Edinburgh (Scotland).
Nhóm nghiên cứu kỳ vọng dự án sẽ trở thành “lá chắn số” giúp
nông dân các tỉnh ven biển chủ động động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sinh kế trước nguy cơ xâm nhập mặn; đồng thời đặt nền móng để chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp xanh, thích nghi
bền vững với biến đổi khí hậu.
PGS.TS. Nguyễn Hữu Duy, Phó Trưởng Bộ môn Địa nhân văn và
Quy hoạch, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Chủ nhiệm dự án) cho
biết sự hỗ trợ từ quỹ giúp triển khai dự án ngoài thực địa thuận lợi hơn và có
thể mở rộng phạm vi ứng dụng. Điều quan trọng hơn, sự kết nối, lan tỏa từ quỹ sẽ
góp phần đưa các kết quả nghiên cứu đến gần hơn với người dân, cơ quan quản lý
và doanh nghiệp, từ đó nâng cao tác động xã hội của dự án và thúc đẩy nông nghiệp
xanh một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn.
Sự hợp tác, hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách
từ phòng thí nghiệm đến cánh đồng. Thay vì những số liệu thô cứng, hệ thống tập
trung chuyển hóa dữ liệu thành các khuyến cáo dễ hiểu, giúp người dân ứng dụng
trực tiếp vào sản xuất.
TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture kỳ vọng dự
án sẽ không chỉ nâng cao năng lực giám sát, dự báo xâm nhập mặn mà còn hỗ trợ
thiết thực cho người dân và cơ quan quản lý trong việc ra quyết định, qua đó
thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng tốt
hơn với biến đổi khí hậu.
