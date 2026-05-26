Đề xuất tăng số cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính trong danh mục cập nhật năm 2026
Hằng Anh
26/05/2026, 11:40
Dự thảo tờ trình Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2026 đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, lấy ý kiến, đã đề xuất bổ sung tăng thêm 1.237 cơ sở so với danh mục cập nhật tại Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg (2.166 cơ sở)...
Danh mục các lĩnh vực phát thải khí nhà kính phải thực hiện
kiểm kê khí nhà kính bao gồm: năng lượng, giao thông vận tải (tiêu thụ năng lượng
trong giao thông vận tải), xây dựng (tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng;
các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng), các quá trình công
nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất, chất thải.
Theo dự thảo tờ trình, quá trình rà soát, cập nhật danh mục các cơ sở phải thực hiện
kiểm kê khí nhà kính được thực hiện trên cơ sở văn bản của các Bộ và Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp. Dự thảo đề xuất tổng
số cơ sở trong danh sách cập nhật năm 2026 tăng thêm 1.237 cơ sở so với danh mục
tại Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg. Các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính
cập nhật tăng ở tất cả các ngành công thương, xây dựng, giao thông vận tải, tài
nguyên và môi trường
Theo đó, dự kiến các cơ sở ngành Công Thương gồm các nhà máy
điện và cơ sở sản xuất công nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm từ 1.000
TOE trở lên, trong đó ghi nhận sự gia tăng số lượng các cơ sở thuộc nhóm ngành
sản xuất linh kiện điện tử (chiếm 25-30%) và sản xuất sản phẩm từ nhựa (chiếm
15-18%).
Với ngành Xây dựng tập trung chủ yếu vào các đơn vị sản xuất
vật liệu xây dựng và vận hành tòa nhà thương mại lớn. Các cơ sở sản xuất vật liệu
từ đất sét (gạch, ngói, gốm sứ) chiếm tỷ lệ cao nhất trong ngành với 45,7%,
trong khi nhóm tòa nhà thương mại và dịch vụ lưu trú tại các đô thị đặc biệt
chiếm khoảng 23,5%.
Ngành Giao thông vận tải dự kiến đề xuất 83 cơ sở, chiếm tỷ
lệ 2,5% tổng số cơ sở trong danh mục (tăng 8 cơ sở so với Quyết định số
13/2024/QĐ-TTg), bao gồm các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, hành khách và đơn vị
khai thác hạ tầng cảng hàng không, cảng biển có mức tiêu thụ năng lượng lớn. Cơ
cấu ngành tập trung trọng điểm vào vận tải đường bộ và dịch vụ hỗ trợ hàng
không, đảm bảo bao quát các đầu mối phát thải chính trong chuỗi cung ứng
logistics.
Ngành môi trường tập trung vào các đơn vị xử lý, tiêu hủy chất
thải rắn có công suất hoạt động lớn. Trong đó, hoạt động xử lý và tiêu hủy chất
thải (bao gồm chôn lấp và đốt rác phát điện) chiếm 86,7% số lượng cơ sở thuộc
lĩnh vực quản lý của ngành.
Theo dự thảo tờ trình, việc tăng số lượng cơ sở trong danh mục
năm 2026 là kết quả của quá trình rà soát, cập nhật dữ liệu trên cơ sở văn bản
cung cấp thông tin của các tỉnh, thành phố sau quá trình sáp nhập và theo các
tiêu chí được quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP.
Thực tiễn triển khai và quá trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường
rà soát cho thấy, cùng với việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu và biến động về quy mô
sản xuất, tiêu thụ năng lượng của các cơ sở, một số cơ sở đã đáp ứng tiêu chí
nhưng chưa được đưa vào danh mục ở các giai đoạn trước.
Việc cập nhật danh mục
lần này nhằm bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của hệ thống kiểm kê khí nhà kính,
phục vụ công tác quản lý phát thải, phân bổ hạn ngạch theo lộ trình; không làm
phát sinh đối tượng ngoài phạm vi điều chỉnh của chính sách.
Việc ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà
kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cập nhật năm 2026 nhằm nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước về giảm phát thải khí nhà kính; góp phần thực hiện
cam kết của Việt Nam với quốc tế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đặc biệt đối
với việc thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Thỏa
thuận Paris.
Đây cũng là cơ sở cho việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính và
giảm phát thải khí nhà kính, xác định mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính cho
các cơ sở trong giai đoạn 2026- 2030. Kết quả kiểm kê khí nhà kính của các
doanh nghiệp là cơ sở xác định phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính, đồng
thời là cơ sở để các doanh nghiệp tham gia thị trường carbon.
Trước đó, Chính phủ đã ký Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật). Theo danh mục cập nhật năm 2024, có 2.166 cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trong đó có 1.805 cơ sở thuộc ngành công thương; 75 cơ sở thuộc ngành giao thông vận tải; 229 cơ sở thuộc ngành xây dựng và 57 cơ sở thuộc ngành tài nguyên và môi trường.
