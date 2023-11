Chủ cửa hàng SIM thẻ điện thoại lừa đảo trên 50 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Lưu (sinh năm 1986, trú tại phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2017, Trương Thị Lưu ký hợp đồng làm điểm bán SIM thẻ điện thoại và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với Công ty Viettel Hà Tĩnh, cửa hàng đóng tại phường Thạch Quý. Đến cuối năm 2021, do hoạt động kinh doanh thua lỗ nên Trương Thị Lưu bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Vì để có tiền trả nợ, Lưu đã huy động tiền của nhiều bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối về làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho Công ty Viettel.

Để mọi người tin tưởng, Lưu hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền là 2.000 đồng/1.000.000 đồng/1 lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển.

Công an xác định, trong ngày 27/10 vừa qua, Trương Thị Lưu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 2 bị hại là chị Đ.T.D.T và chị P.T.T.C (cùng trú TP. Hà Tĩnh) tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, bằng thủ đoạn trên từ cuối năm 2021 đến 27/10/2023, Trương Thị Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Lưu dùng để trả nợ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trương Thị Lưu đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bị can Trương Thị Lưu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đang tập trung điều tra mở rộng vụ án để xác định thêm các bị hại trên địa bàn và thông báo ai là bị hại trong vụ án Trương Thị Lưu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên hệ đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 0692928312 để được giải quyết. Nghiêm cấm mọi hành vi tập trung đòi nợ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.