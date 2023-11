Bắt giữ 2 đối tượng giả danh công an, lừa đảo hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Ngày 31/10/2023, Ban Chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Hữu Thạnh khi đối tượng đang ở tại phòng 3302, chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An. Khám xét nơi ở của Thạnh, Phòng Cảnh sát hình sự thu giữ 01 giấy Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Hữu Thạnh, 02 con dấu giả, 10 bộ hồ sơ hợp đồng có chữ ký của Nguyễn Hữu Thạnh, hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan…

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị đối tượng “Jonhny Thanh” lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn bằng thủ đoạn làm hợp đồng đưa đi lao động, cư trú, định cư và học tập tại nước ngoài.

Qua điều tra, bước đầu xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Hữu Thạnh (32 tuổi, ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) hoạt động lừa đảo liên tỉnh, chiếm đoạt số tài sản lớn.

Bước đầu Thạnh khai nhận, để đánh lừa được nạn nhân và thực hiện hành vi vi phạm, Thạnh đóng giả là Công an, đồng thời làm giả các loại giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng để nạn nhân tin tưởng. Ngoài ra, Thạnh còn lên mạng tìm kiếm, nghiên cứu phương thức, cách thức làm thủ tục đưa người di lao động, định cư và học tập ở nước ngoài.

Để nạn nhân tin tưởng hơn, Thạnh mở Văn phòng Luật sư di trú SGM, đăng ký địa chỉ trên đường Tạ Mỹ Duật, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, tuy nhiên, đây chỉ là “bình phong” để nhằm che mắt hoạt động phạm pháp của mình.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2022 đến nay, Nguyễn Hữu Thạnh đã lừa khoảng 17 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Ngoài vụ án trên, Nguyễn Hữu Thạnh đang là đối tượng bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy tìm cùng hành vi trên khi lừa đảo chiếm đoạt của khoảng 7 bị hại với số tiền 3 tỷ đồng.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thừa Sơn (48 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu giữ tang vật gồm 01 xe ô tô biển kiểm soát 51G-565.49; 01 giấy Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Lê Thừa Sơn; 01 còng số 8; 02 biển xe ô tô màu xanh giả 80A-565.49.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/10/2023, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Nh. (35 tuổi, trú ở quận Sơn Trà) và chị Phùng Thị H (43 tuổi, trú ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tố cáo Lê Thừa Sơn “là cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa” lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Thừa Sơn tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Sơn khai nhận: Khoảng tháng 4/2023, Sơn từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng chơi và có quen biết với chị Nh. và chị H. Để tạo niềm tin, Sơn giới thiệu mình là cán bộ của Công an tỉnh Thanh Hóa, có nhiều mối quan hệ với cấp trên, Sơn đưa ra giấy Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên của mình, đồng thời dùng biển số xanh giả gắn vào ô tô cá nhân để di chuyển.

Do tin tưởng Sơn là “Công an thật”, từ tháng 4/2023 đến nay, chị Phùng Thị H. đã đưa cho Sơn 2 tỷ đồng để nhờ Sơn giúp em gái mình “chạy án”; chị Nguyễn Thị Nh. cũng đưa cho Sơn 5 tỷ đồng để Sơn làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở. Tất cả số tiền của chị H. và chị Nh. đưa cho, Lê Thừa Sơn đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.