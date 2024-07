Chủ đầu tư kín tiếng tạo 10.000 tổ ấm khắp Việt Nam

The Dragon Castle là một sản phẩm của chủ đầu tư N.H.O đến từ Hàn Quốc, một chủ đầu tư luôn chú trọng xây dựng một cộng đồng dân cư văn minh, ấm áp tại tất cả các dự án mà họ triển khai. Dự án bắt đầu bàn giao từ năm 2023, đến nay đã lấp đầy tới 85% - ngay trong giai đoạn thị trường bất động sản trầm lắng.

12 NĂM - 10.000 TỔ ẤM

Năm 2012, Nest Home - một dự án nhà ở cao tầng với mức giá hợp lý được ra mắt tại trung tâm thành phố Đà Nẵng. Nest Home khi đó đã kiến tạo một tiêu chuẩn xây dựng chung cư mới tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam với mật độ xây dựng chỉ 30%, ưu tiên diện tích cây xanh và khuôn viên nội khu lên tới 5.000 m2. 400 tổ ấm đầu tiên của N.H.O đã được chăm chút từng chi tiết với nhiều tâm huyết. Các căn hộ ở đây đều có thiết kế hiện đại, chuẩn về công năng, không gian thoáng đãng với tầm nhìn rộng mở ra toàn thành phố.

N.H.O, đội ngũ phát triển bất động sản đến từ Hàn Quốc đã “chào Việt Nam” theo cách lặng lẽ như vậy. Trong suốt 12 năm bền bỉ và thầm lặng đó, N.H.O không chăm chút cho thương hiệu mà dốc sức tìm hiểu từng vùng đất, không ngừng đổi mới, từ công nghệ, phong cách thiết kế, vật liệu đến công cụ quản lý vận hành để ngày càng hoàn thiện hơn.

Đến nay, sau 12 năm chào thị trường, N.H.O đã kiến tạo hơn 10.000 tổ ấm cho người Việt trên khắp cả nước.

N.H.O - 12 năm 1 hành trình kiến tạo không gian sống chất lượng.

“Chúng tôi không chỉ xây nhà, chúng tôi kiến tạo cộng đồng cư dân đáng sống”, ông Chung You Seok - Giám đốc Điều hành N.H.O nói về triết lý kinh doanh mà N.H.O đã bền bỉ theo đuổi trong suốt 12 năm qua.

Và Hi LIFE - phong cách sống đang được xây dựng tại các khu dân của của N.H.O chính là sự cụ thể hóa triết lý của công ty bất động sản này. Hi LIFE gồm 2 tầng nghĩa. Đó là từ Hi - lời chào trong tiếng Anh thể hiện sự thân thiện, hài hòa và lối sống hiện đại của cộng đồng tri thức.

Và Hi còn là cách đọc và viết tắt của High trong tiếng Anh với ý nghĩa là một không gian sống với giá trị cao và chất lượng sống hàng đầu. Việc tạo dựng phong cách sống Hi LIFE tại tất cả các dự án mà N.H.O phát triển sẽ kiến tạo một cộng đồng thân thiện, văn minh, nơi mà cư dân có thể nuôi dạy con mình trong sự an tâm, nơi các lối sống khác biệt có thể hòa nhịp và nơi tất cả đều được chào đón bằng nụ cười ấm áp.

Các cư dân nhí thích đến Hi CLUB để đọc sách vào mỗi chiều tại The Dragon Castle.

The Dragon Castel - Hạ Long cùng Gem Park tại Hải Phòng là hai dự án bất động sản mới nhất của N.H.O, tọa lạc tại hai thành phố biển năng động nhất cả nước. Từ một chủ đầu tư cung cấp các căn hộ, khu dân cư với mức giá hợp lý, N.H.O đang trên hành trình trở thành một chủ đầu tư uy tín đối với các dự án khu dân cư cao cấp cả về thiết kế lẫn tổ chức & vận hành cuộc sống cho cư dân.

Ít ai biết rằng, trong khi các chủ đầu tư bất động sản đang gặp khó với bài toán dòng tiền, thì N.H.O lại chuyên tâm, dành tất cả tâm huyết để phát triển các dịch vụ cho cư dân của họ, tại các căn hộ đã được bán ra.

N.H.O hiểu rằng, với mỗi gia đình, con cái luôn là mối bận tâm lớn nhất. Với các gia đình trẻ, đối tượng khách hàng chiếm tỷ trọng lớn tại các dự án khu dân cư của N.H.O, không ít người vẫn lúng túng khi chứng kiến quá trình trưởng thành của trẻ.

“Hầu hết thế hệ 8x - 9x đều lần đầu làm bố, làm mẹ với rất nhiều bỡ ngỡ. Chúng tôi thấu hiểu điều đó & muốn được hỗ trợ họ một phần nào đó trong quá trình nuôi dạy con”, bà Phạm Thị Huyền Trân - Phó Giám đốc Bộ phân CSR của N.H.O chia sẻ.

CHUẨN MỰC SỐNG MỚI

12 năm qua, N.H.O không chủ trương phát triển các dự án siêu sang với giá cả đắt đỏ, mà chú trọng vào các dự án thiết kế thực dụng, đa tiện ích cùng với mức giá hợp lý dù ở phân khúc nào. Các dự án của N.H.O vì thế có thể tiếp cận tới nhiều lớp khách hàng với mức thu nhập đa dạng. Chủ trương này khiến các dự án của N.H.O đều được bán tốt, ngay cả trong giai đoạn bất động sản trầm lắng như từ năm 2021 đến nay.

Nhờ những tính toán thông minh, coi lợi ích của khách hàng là trung tâm của mọi quyết định, N.H.O duy trì được tình hình tài chính vững vàng sau 12 năm kinh doanh bất động sản tại thị trường sôi động nhất nhì Đông Nam Á.

“Dự án The Dragon Castle ở Hạ Long là thành tựu lớn của chúng tôi. Tôi nghĩ cư dân sẽ thấy Sky Bridge là một kiến trúc ấn tượng và hấp dẫn của dự án. Chúng tôi tin cư dân sẽ yêu thích cảnh quan và cách nó hài hòa với kiến trúc các tòa nhà. Chúng tôi cũng rất tự hào về bể bơi trên sân thượng, một tiện ích chỉ có thể tìm thấy ở một khách sạn cao cấp sang trọng”, ông Jang Jang Su - Giám đốc Dự án của Công ty Xây dựng Handong, đối tác của N.H.O chia sẻ.

12 năm bền bỉ theo đuổi giá trị cốt lõi là xây dựng tổ ấm cho người Việt với sự tiện nghi, hiện đại, yên ấm, N.H.O đang lặng lẽ kiến tạo một chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản Việt Nam. Tại đó, mỗi cư dân, mỗi khách hàng của N.H.O đều được chăm sóc 24/7 với sự quan tâm chân thành, những hoạt động bài bản và một không gian hiện đại, an toàn.