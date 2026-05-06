Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

Chu Khôi

06/05/2026, 16:00

Để triển khai hiệu quả Kết luận 26 của Bộ Chính trị về ứng phó sụt lún, sạt lở, hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị hoàn thiện chương trình hành động, rà soát dữ liệu thiên tai, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp đồng bộ, hướng tới phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu...

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp.
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp.

Ngày 6/5/2026, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/4/2026 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035.

Cuộc họp cũng đánh giá 2 năm thực hiện đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Tham dự có Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Hoàng Trung cùng lãnh đạo các đơn vị chuyên môn.

PHẢI NẮM CHẮC TÌNH HÌNH MỚI GIẢI ĐƯỢC BÀI TOÁN LỚN

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng ghi nhận tinh thần tham mưu của các đơn vị, song thẳng thắn chỉ ra việc nắm bắt tình hình còn chưa sâu sát. Ông nhấn mạnh, chỉ khi nắm chắc thực tiễn mới có thể đề xuất giải pháp hiệu quả.

Bộ trưởng nhấn mạnh: "Tinh thần của Kết luận 26 đã rất rõ, vấn đề cốt lõi là quyết tâm và cách làm. Nếu triển khai quyết liệt, hoàn toàn có thể đạt, thậm chí vượt mục tiêu đề ra".

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng:
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng: "Chỉ khi nắm chắc thực tiễn mới có thể đề xuất giải pháp hiệu quả".

Đối với các đề án lớn như đề án một triệu ha lúa phát thải thấp, Bộ trưởng yêu cầu đánh giá khách quan, toàn diện, trên tinh thần trách nhiệm tập thể.

Bên cạnh đó, cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; đổi mới cách tiếp cận trong đầu tư và quản lý tài nguyên; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ; tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu phải hành động ngay, trước hết là công tác quán triệt Kết luận 26. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được triển khai bài bản, sâu rộng đến từng cấp, từng tổ chức. Bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch riêng, tổ chức quán triệt trong toàn hệ thống, bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ, tránh hình thức.

Một nội dung trọng tâm khác là khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động của Chính phủ, với nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”. Các nhiệm vụ liên ngành phải được phân công cụ thể, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót.

YÊU CẦU ỨNG PHÓ QUYẾT LIỆT VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đặc biệt lưu ý yêu cầu rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán. Việc thống kê phải cụ thể, chi tiết theo từng địa bàn, từng khu vực, không thể chung chung.

Đáng chú ý, Bộ trưởng yêu cầu phân tích rõ nguyên nhân, bao gồm cả tác động của con người như khai thác cát, khai thác nước ngầm, thay đổi dòng chảy – những yếu tố không thể né tránh khi đánh giá thực trạng.

Đề nghị xây dựng bức tranh tổng thể trong 10-15 năm gần đây về tình trạng thiên tai trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó tập trung vào các khu vực trọng điểm như hệ thống sông, vùng ven biển và khu dân cư". 
Ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cùng với đó, báo cáo cần kèm theo bản đồ hệ thống sông, thể hiện rõ dòng chảy, các công trình đê, đập và khu vực bị ảnh hưởng, từ đó xác định tình trạng thiếu cát, bồi lắng và đề xuất giải pháp bảo đảm “sinh thủy” cho toàn hệ thống.

Liên quan đến triều cường, Bộ trưởng cho rằng đây là thách thức hiện hữu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân vùng đồng bằng, ven sông, ven biển. Ông yêu cầu làm rõ các giải pháp ứng phó, đồng thời phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành và địa phương.

Theo Bộ trưởng, nếu được khai thác hợp lý, điều kiện tự nhiên có thể trở thành lợi thế để phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch gắn với môi trường sông nước. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi quy hoạch bài bản, từ bố trí dân cư đến tổ chức sinh kế phù hợp.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng giao các Thứ trưởng chỉ đạo làm rõ toàn bộ nội dung từ số liệu, phương pháp, mục tiêu đến nguồn lực. Việc đánh giá phải dựa trên số liệu cụ thể, tạo cơ sở thuyết phục khi báo cáo.

Tinh thần chung được nhấn mạnh là “làm ngay, làm rõ, làm chắc”, nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong bối cảnh hiện nay.

biến đổi khí hậu Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng Chương trình hành động của Chính phủ đồng bằng sông Cửu Long hạn hán Kết luận 26-KL/TW ngập úng phát triển bền vững sạt lở sụt lún

VCCI: Cần chủ động ứng phó rủi ro từ Báo cáo Đặc biệt 301 của Hoa Kỳ

VCCI: Cần chủ động ứng phó rủi ro từ Báo cáo Đặc biệt 301 của Hoa Kỳ

Việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào nhóm cảnh báo cao nhất về sở hữu trí tuệ trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 đang đặt ra những thách thức chưa từng có, tiềm ẩn rủi ro về các biện pháp trừng phạt thuế quan diện rộng…

Quyền sở hữu trí tuệ: Từ "điểm nóng" vi phạm đến chiến dịch hành động toàn diện

Quyền sở hữu trí tuệ: Từ “điểm nóng” vi phạm đến chiến dịch hành động toàn diện

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Một quốc gia châu Phi muốn chuyển đổi nợ từ USD sang nhân dân tệ

Một quốc gia châu Phi muốn chuyển đổi nợ từ USD sang nhân dân tệ

Việc chuyển đổi một phần nợ sang đồng nhân dân tệ có thể giảm bớt áp lực ngắn hạn đối với Mozambique thông qua giảm sự phụ thuộc vào đồng USD...

Xuất khẩu Hà Tĩnh tăng tốc, thép tiếp tục giữ vai trò "trụ cột"

Xuất khẩu Hà Tĩnh tăng tốc, thép tiếp tục giữ vai trò “trụ cột”

Kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh trong tháng 4 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2026 vượt mốc 500 triệu USD. Động lực chính vẫn đến từ nhóm thép và phôi thép...

Campuchia siết chặt thông quan, doanh nghiệp Việt cần chủ động thích ứng

Campuchia siết chặt thông quan, doanh nghiệp Việt cần chủ động thích ứng

Kể từ đầu tháng 5/2026, cơ quan chức năng Campuchia đã chính thức áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với hàng hóa nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới. Động thái này không chỉ kéo dài thời gian thông quan mà còn đặt ra những thách thức lớn đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam…

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

1

Việt Nam – Ấn Độ nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường

Tiêu điểm

2

Việt Nam – Ấn Độ ký loạt văn kiện hợp tác nhiều lĩnh vực

Tiêu điểm

3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam – Ấn Độ hội tụ tầm nhìn, tăng cường hợp tác thực chất

Tiêu điểm

4

Khối ngoại bán ròng thêm 1.115 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Chứng khoán

5

Thương hiệu quốc tế dùng mạng xã hội để thu hút người tiêu dùng Trung Quốc

Đẹp +

