Hà Tĩnh: “Lá chắn xanh” ven biển bị suy yếu sau thiên tai
Nguyễn Thuấn
17/04/2026, 10:54
Sau đợt mưa lũ kéo dài cuối năm 2025, khoảng 5 ha rừng ngập mặn tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh bị ảnh hưởng, trong đó 3 ha cây mắm biển chết hoàn toàn, khiến “lá chắn xanh” ven biển suy yếu...
Phường Hải Ninh có diện tích rừng ngập mặn gần 185 ha với các loài cây chủ yếu như: mắm, sú, vẹt, bần..., phân bố dọc ven sông, ven biển và khu vực cửa lạch.
Tại khu vực rừng phòng hộ thuộc phường Hải Ninh, người dân phát hiện tình trạng cây ngập mặn chết khô hàng loạt sau đợt
mưa lũ kéo dài vào cuối năm 2025. Khu vực bị ảnh hưởng nằm tại lô 1, khoảnh 4,
tiểu khu 349A – vùng quy hoạch rừng phòng hộ trọng điểm, nơi trồng ba loài
chính gồm mắm biển, bần chua và trang.
Kết quả rà soát thực địa cho thấy khoảng 5 ha rừng bị ảnh hưởng.
Trong đó, 3 ha cây mắm biển đã chết hoàn toàn, với biểu hiện khô mục cành lá, thối
rễ, không còn khả năng phục hồi. Khoảng 2 ha còn lại đang suy yếu nghiêm trọng,
lá vàng, héo rũ và khôdần từ ngọn.
Đáng chú ý, các khu vực cây chết tập trung chủ yếu dọc theo
các tuyến lạch nước, tạo thành những khoảng trống lớn trong diện tích rừng
phòng hộ, làm suy giảm khả năng chắn sóng và bảo vệ bờ biển.
Loài bị ảnh hưởng nặng nhất là cây mắm biển (Avicennia
marina), được trồng từ năm 1994 thuộc một dự án hỗ trợ quốc tế. Trong khi đó,
các loài cây ngập mặn khác như bần chua và trang vẫn sinh trưởng, phát triển
bình thường trong cùng điều kiện môi trường.
Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh
đã phối hợp với chính quyền phường Hải Ninh tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy
mẫu phân tích để xác định nguyên nhân.
Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chuyên môn không ghi nhận dấu
hiệu của sâu bệnh gây hại như sâu đục thân, giáp xác hay hà bám. Phần gỗ bên
trong thân cây vẫn sáng, không có biểu hiện bị vi khuẩn hoặc nấm bệnh tấn công.
Các thông số môi trường nước cơ bản nằm trong ngưỡng cho phép, độ pH ổn định,
chưa phát hiện dấu hiệu ô nhiễm từ nguồn thải công nghiệp hoặc sinh hoạt.
Theo lãnh đạo UBND phường Hải Ninh, hiện tượng cây mắm biển
chết bắt đầu xuất hiện rõ rệt từ tháng 11/2025, ngay sau đợt mưa lớn kéo dài do
ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi). Địa phương đã tiến hành thống kê, báo cáo lên
cơ quan chức năng để tìm phương án khắc phục và trồng mới thay thế.
Cơ quan chuyên môn bước đầu nhận định, đợt mưa lũ kéo dài kết
hợp với sự biến động bất thường của thủy triều có thể là nguyên nhân chính làm
thay đổi môi trường sống của rừng ngập mặn. Sự thay đổi đột ngột này ảnh hưởng
đến quá trình hô hấp và trao đổi chất của cây mắm biển, khiến loài cây này
không kịp thích nghi và dẫn đến tình trạng chết khô trên diện rộng.
Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã yêu cầu phường Hải Ninh triển khai các nhiệm vụ cấp bách, trong đó, bố
trí lực lượng giám sát, giữ nguyên hiện trạng khu vực rừng bị ảnh hưởng, không
để xảy ra tình trạng xâm hại hoặc khai thác trái phép.
Địa phương cũng được giao tổng hợp toàn bộ dữ liệu lịch
sử liên quan đến diện tích rừng trồng; lập biên bản xác minh kèm theo hình ảnh,
tọa độ để làm cơ sở cho việc xử lý, thanh lý rừng trong thời gian tới.
Ngoài ra, các ngành chức năng của địa phương đang xây dựng phương án mời các nhà
khoa học, chuyên gia về rừng ngập mặn tiến hành khảo sát, đánh giá chuyên sâu
nhằm xác định rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp phục hồi và trồng mới phù
hợp.
