Hà Tĩnh: “Lá chắn xanh” ven biển bị suy yếu sau thiên tai

Nguyễn Thuấn

17/04/2026, 10:54

Sau đợt mưa lũ kéo dài cuối năm 2025, khoảng 5 ha rừng ngập mặn tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh bị ảnh hưởng, trong đó 3 ha cây mắm biển chết hoàn toàn, khiến “lá chắn xanh” ven biển suy yếu...

Khoảng trống lớn xuất hiện trong rừng phòng hộ do cây chết tập trung dọc lạch nước.

Phường Hải Ninh có diện tích rừng ngập mặn gần 185 ha với các loài cây chủ yếu như: mắm, sú, vẹt, bần..., phân bố dọc ven sông, ven biển và khu vực cửa lạch.

Tại khu vực rừng phòng hộ thuộc phường Hải Ninh, người dân phát hiện tình trạng cây ngập mặn chết khô hàng loạt sau đợt mưa lũ kéo dài vào cuối năm 2025. Khu vực bị ảnh hưởng nằm tại lô 1, khoảnh 4, tiểu khu 349A – vùng quy hoạch rừng phòng hộ trọng điểm, nơi trồng ba loài chính gồm mắm biển, bần chua trang.

Kết quả rà soát thực địa cho thấy khoảng 5 ha rừng bị ảnh hưởng. Trong đó, 3 ha cây mắm biển đã chết hoàn toàn, với biểu hiện khô mục cành lá, thối rễ, không còn khả năng phục hồi. Khoảng 2 ha còn lại đang suy yếu nghiêm trọng, lá vàng, héo rũ và khô dần từ ngọn.

Đáng chú ý, các khu vực cây chết tập trung chủ yếu dọc theo các tuyến lạch nước, tạo thành những khoảng trống lớn trong diện tích rừng phòng hộ, làm suy giảm khả năng chắn sóng và bảo vệ bờ biển.

Loài bị ảnh hưởng nặng nhất là cây mắm biển (Avicennia marina), được trồng từ năm 1994 thuộc một dự án hỗ trợ quốc tế. Trong khi đó, các loài cây ngập mặn khác như bần chua và trang vẫn sinh trưởng, phát triển bình thường trong cùng điều kiện môi trường.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền phường Hải Ninh tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy mẫu phân tích để xác định nguyên nhân.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chuyên môn không ghi nhận dấu hiệu của sâu bệnh gây hại như sâu đục thân, giáp xác hay hà bám. Phần gỗ bên trong thân cây vẫn sáng, không có biểu hiện bị vi khuẩn hoặc nấm bệnh tấn công. Các thông số môi trường nước cơ bản nằm trong ngưỡng cho phép, độ pH ổn định, chưa phát hiện dấu hiệu ô nhiễm từ nguồn thải công nghiệp hoặc sinh hoạt.

Hệ sinh thái rừng ngập mặn bị ảnh hưởng khi cây mắm biển chết hàng loạt. Ảnh: Thu Trang

Theo lãnh đạo UBND phường Hải Ninh, hiện tượng cây mắm biển chết bắt đầu xuất hiện rõ rệt từ tháng 11/2025, ngay sau đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi). Địa phương đã tiến hành thống kê, báo cáo lên cơ quan chức năng để tìm phương án khắc phục và trồng mới thay thế. 

Cơ quan chuyên môn bước đầu nhận định, đợt mưa lũ kéo dài kết hợp với sự biến động bất thường của thủy triều có thể là nguyên nhân chính làm thay đổi môi trường sống của rừng ngập mặn. Sự thay đổi đột ngột này ảnh hưởng đến quá trình hô hấp và trao đổi chất của cây mắm biển, khiến loài cây này không kịp thích nghi và dẫn đến tình trạng chết khô trên diện rộng.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã yêu cầu phường Hải Ninh triển khai các nhiệm vụ cấp bách, trong đó, bố trí lực lượng giám sát, giữ nguyên hiện trạng khu vực rừng bị ảnh hưởng, không để xảy ra tình trạng xâm hại hoặc khai thác trái phép.

Địa phương cũng được giao tổng hợp toàn bộ dữ liệu lịch sử liên quan đến diện tích rừng trồng; lập biên bản xác minh kèm theo hình ảnh, tọa độ để làm cơ sở cho việc xử lý, thanh lý rừng trong thời gian tới.

Ngoài ra, các ngành chức năng của địa phương đang xây dựng phương án mời các nhà khoa học, chuyên gia về rừng ngập mặn tiến hành khảo sát, đánh giá chuyên sâu nhằm xác định rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp phục hồi và trồng mới phù hợp.

bão số 10 Bualoi biến đổi khí hậu biến động thủy triều cây mắm biển cây mắm biển chết hàng loạt dự án hỗ trợ quốc tế giải pháp phục hồi rừng hệ sinh thái rừng ngập mặn Kinh tế xanh lá chắn xanh rừng ngập mặn Hà Tĩnh rừng phòng hộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh thiên tai lũ lụt

Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa và xung đột Trung Đông leo thang, an ninh năng lượng đang trở thành "huyết mạch" quyết định khả năng duy trì đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam không chỉ cần những giải pháp ứng phó cấp bách, mà còn phải tính tới một chiến lược dự trữ dài hạn và lộ trình chuyển đổi năng lượng bền vững.

Thống kê tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt hơn 95%, trong khi đó, tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải mới đạt khoảng 35%...

9h ngày 17/4/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức buổi tọa đàm có chủ đề: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam. Với sự tham dự của các chuyên gia, tọa đàm nhằm tập trung phân tích các thách thức và đề xuất giải pháp chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh mới...

Nhà máy điện mặt trời Noor tại rìa sa mạc Sahara được xem là biểu tượng cho tham vọng năng lượng sạch của Morocco. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, chi phí điện cao và hạn chế hạ tầng lưới điện đang khiến quá trình chuyển đổi diễn ra chậm hơn kỳ vọng…

Tích hợp đa công nghệ, ứng dụng AI dự báo sớm xâm nhập mặn nhằm nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh tại các khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

