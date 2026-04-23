Chủ động ứng phó với cú sốc năng lượng toàn cầu

Mạnh Đức

23/04/2026, 07:11

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo bởi những biến động địa chính trị chưa từng có, Việt Nam đã chứng minh được khả năng thích ứng và “vượt bão” ngoạn mục. Đứng ở tâm điểm của nỗ lực đó, Petrolimex không chỉ đóng vai trò là đơn vị dẫn dắt thị trường mà còn là minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa điều hành chính sách của Chính phủ và thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp...

Petrolimex, với hơn 40% thị phần, đã chủ động duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định.

Chia sẻ tại Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toàn an ninh năng lượng cho Việt Nam” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam\VnEconomy tổ chức, ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), cho biết khủng hoảng năng lượng hiện nay là chưa từng có tiền lệ do thiếu hụt khả năng thay thế nguồn cung.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa gây ra tình trạng thiếu hụt dầu nghiêm trọng, tác động mạnh đến khu vực châu Á, đẩy giá xăng dầu thành phẩm tăng cao hơn nhiều so với dầu thô Brent.

Trước áp lực này, Chính phủ đã triển khai các giải pháp như giảm thuế và sử dụng Quỹ bình ổn giá, giúp kiềm chế mức tăng giá trong nước. Petrolimex, với hơn 40% thị phần, đã chủ động duy trì nguồn cung ổn định, không hạn chế số lượng bán ra, nhờ chiến lược quản trị nguồn cung đa tầng. Chiến lược này bao gồm việc duy trì quan hệ với mạng lưới đối tác quốc tế rộng lớn, thiết lập cơ chế hợp đồng dài hạn (70% sản lượng) và tận dụng các công ty thành viên, đối tác chiến lược như ENEOS để điều tiết nguồn cung.

Ông Hùng nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng hệ thống dự trữ xăng dầu độc lập quốc gia để đảm bảo an ninh năng lượng. Mặc dù chi phí dự trữ lớn (khoảng 1 tỷ USD cho 30 ngày), việc này là cần thiết để ứng phó với biến động.

Petrolimex đề xuất Chính phủ đóng vai trò chủ đạo về ngân sách, nhưng giao các doanh nghiệp đầu mối thực hiện bảo quản và điều hành, tận dụng kinh nghiệm và hạ tầng sẵn có để đảm bảo hiệu quả và tính linh hoạt của hệ thống dự trữ. Sự kết hợp này sẽ giúp Việt Nam chủ động hơn trong việc đối phó với các cuộc khủng hoảng năng lượng trong tương lai.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026 phát hành ngày 20/04/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-16-2026.html

Tự chủ xăng dầu: “Lá chắn” an ninh năng lượng của Việt Nam

10:49, 17/04/2026

Tự chủ xăng dầu: “Lá chắn” an ninh năng lượng của Việt Nam

Giá xăng dầu tăng cao đặt ra yêu cầu cấp bách về kho dự trữ chiến lược và “ngoại giao năng lượng”

17:37, 09/04/2026

Giá xăng dầu tăng cao đặt ra yêu cầu cấp bách về kho dự trữ chiến lược và “ngoại giao năng lượng”

Bộ Công Thương ban hành quy định mới về Quỹ bình ổn giá xăng dầu

19:14, 08/04/2026

Bộ Công Thương ban hành quy định mới về Quỹ bình ổn giá xăng dầu

an ninh năng lượng Việt Nam bình ổn giá xăng dầu chiến lược quản trị nguồn cung dự trữ xăng dầu quốc gia eo biển Hormuz giá xăng dầu giảm thuế xăng dầu khủng hoảng năng lượng 2026 Petrolimex Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Chủ đề:

Cú sốc Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Cần một "kiềng ba chân" vững chắc để chặn đứng thuốc lá lậu

Cần một “kiềng ba chân” vững chắc để chặn đứng thuốc lá lậu

Cuộc chiến chống thuốc lá lậu không chỉ dừng lại ở các biện pháp kiểm soát biên giới truyền thống, mà đòi hỏi những "cú hích" đột phá về mặt chính sách, như nâng mức xử phạt hành chính lên ngưỡng đủ sức răn đe; siết chặt lỗ hổng pháp lý; xây dựng lộ trình thuế tiêu thụ đặc biệt hài hòa để triệt tiêu động lực buôn lậu…

Xăng E10: Giải pháp giảm giá và tự chủ năng lượng

Xăng E10: Giải pháp giảm giá và tự chủ năng lượng

Trong kịch bản giá dầu thế giới biến động cực đoan, việc đẩy mạnh phối trộn Ethanol ở tỷ lệ 10% (E10) được xác định là một trong những công cụ kỹ thuật và thị trường quan trọng để giảm áp đối với giá mặt hàng xăng dầu trong nước, đồng thời nâng cao tự chủ năng lượng...

Công Thương phải tiên phong gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tăng trưởng hai con số

Công Thương phải tiên phong gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tăng trưởng hai con số

Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương sáng 22/4, Thủ tướng yêu cầu ngành tiên phong xử lý tồn tại, bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy sản xuất – thương mại, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số...

Doanh nghiệp nội đang định hình lại vai trò ngành chăn nuôi Việt Nam

Doanh nghiệp nội đang định hình lại vai trò ngành chăn nuôi Việt Nam

Những năm gần đây, bức tranh ngành chăn nuôi Việt Nam chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ khi hàng loạt “ông lớn” công nghiệp chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực nông nghiệp. Nếu trước đây chăn nuôi chủ yếu do các hộ nhỏ lẻ đảm nhiệm, thì nay các tập đoàn trong nước đang dần khẳng định vai trò dẫn dắt với chiến lược bài bản và nguồn lực tài chính lớn, tạo thành đối trọng cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp FDI

Hoàn thiện cơ chế điện tái tạo và lưu trữ "trợ lực" doanh nghiệp xanh

Hoàn thiện cơ chế điện tái tạo và lưu trữ “trợ lực” doanh nghiệp xanh

Việc hoàn thiện cơ chế mua bán điện trực tiếp kết hợp cùng các giải pháp lưu trữ năng lượng không chỉ là lời giải cho bài toán thiếu hụt điện sạch mà còn mở ra tầm nhìn mới, biến mỗi khu công nghiệp trở thành một hệ sinh thái năng lượng tự chủ, thông minh và bền vững…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

VN-Index tăng 1,3% nhưng thiếu bền vững do kéo trụ

Digiworld cán mốc doanh thu 1 tỷ USD, đặt mục tiêu 31.500 tỷ đồng năm 2026

Cá nhân mua ròng gần 1.400 tỷ trong phiên "xanh vỏ đỏ lòng"

Việt Nam – Hàn Quốc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy