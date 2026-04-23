Chủ động ứng phó với cú sốc năng lượng toàn cầu

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo bởi những biến động địa chính trị chưa từng có, Việt Nam đã chứng minh được khả năng thích ứng và “vượt bão” ngoạn mục. Đứng ở tâm điểm của nỗ lực đó, Petrolimex không chỉ đóng vai trò là đơn vị dẫn dắt thị trường mà còn là minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa điều hành chính sách của Chính phủ và thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp...

Chia sẻ tại Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toàn an ninh năng lượng cho Việt Nam” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam\VnEconomy tổ chức, ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), cho biết khủng hoảng năng lượng hiện nay là chưa từng có tiền lệ do thiếu hụt khả năng thay thế nguồn cung.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa gây ra tình trạng thiếu hụt dầu nghiêm trọng, tác động mạnh đến khu vực châu Á, đẩy giá xăng dầu thành phẩm tăng cao hơn nhiều so với dầu thô Brent.

Trước áp lực này, Chính phủ đã triển khai các giải pháp như giảm thuế và sử dụng Quỹ bình ổn giá, giúp kiềm chế mức tăng giá trong nước. Petrolimex, với hơn 40% thị phần, đã chủ động duy trì nguồn cung ổn định, không hạn chế số lượng bán ra, nhờ chiến lược quản trị nguồn cung đa tầng. Chiến lược này bao gồm việc duy trì quan hệ với mạng lưới đối tác quốc tế rộng lớn, thiết lập cơ chế hợp đồng dài hạn (70% sản lượng) và tận dụng các công ty thành viên, đối tác chiến lược như ENEOS để điều tiết nguồn cung.

Ông Hùng nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng hệ thống dự trữ xăng dầu độc lập quốc gia để đảm bảo an ninh năng lượng. Mặc dù chi phí dự trữ lớn (khoảng 1 tỷ USD cho 30 ngày), việc này là cần thiết để ứng phó với biến động.

Petrolimex đề xuất Chính phủ đóng vai trò chủ đạo về ngân sách, nhưng giao các doanh nghiệp đầu mối thực hiện bảo quản và điều hành, tận dụng kinh nghiệm và hạ tầng sẵn có để đảm bảo hiệu quả và tính linh hoạt của hệ thống dự trữ. Sự kết hợp này sẽ giúp Việt Nam chủ động hơn trong việc đối phó với các cuộc khủng hoảng năng lượng trong tương lai.

