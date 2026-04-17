Tự chủ xăng dầu: “Lá chắn” an ninh năng lượng của Việt Nam
Huyền Vy
17/04/2026, 10:49
Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa và xung đột Trung Đông leo thang, an ninh năng lượng đang trở thành “huyết mạch” quyết định khả năng duy trì đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam không chỉ cần những giải pháp ứng phó cấp bách, mà còn phải tính tới một chiến lược dự trữ dài hạn và lộ trình chuyển đổi năng lượng bền vững.
Trao đổi tại tọa đàm: “Cú sốc Hormuz: Bài toán an ninh năng
lượng cho Việt Nam” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức vào sáng
17/4/2026, các diễn giả cho rằng cuộc xung đột tại Trung Đông đã không còn là
câu chuyện địa chính trị. Việc eo biển Hormuz – “yết hầu” của hơn 20 triệu
thùng dầu thô, cùng khoảng 305 - 310 triệu m3 khí hóa lỏng (LPG) toàn cầu bị
phong tỏa đã tạo ra một cơn “sang chấn” mạnh mẽ tới chuỗi cung ứng năng lượng.
Với một nền kinh tế có độ mở lớn, tới 200% như Việt Nam, việc
đảm bảo nguồn cung xăng dầu là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định kinh tế
vĩ mô và an ninh quốc gia.
“ĐIỂM NGHẼN” HORMUZ
VÀ ÁP LỰC LÊN MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ
Phân tích về mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng,
PGS.TS Phạm Hoàng Lương, Giảng viên cao cấp Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phó Chủ tịch
Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam, nhận định đây là sự đứt gãy cung ứng lớn nhất
trong lịch sử dầu khí thế giới. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là đối tượng
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi có tới 83% dầu thô và 84% khí LPG xuất phát từ
Trung Đông đến khu vực này. Riêng với Việt Nam, chúng ta nhập khẩu khoảng 85% dầu
thô từ khu vực này (chủ yếu từ Kuwait) để phục vụ các nhà máy lọc hóa dầu trong
nước.
Sự đứt gãy này ngay lập tức phản ánh vào giá cả. Dù giá dầu
Brent có thời điểm hạ nhiệt về mức 101-102 USD/thùng sau khi đạt đỉnh 125 USD/thùng,
nhưng áp lực lạm phát vẫn hiện hữu rõ rệt. PGS.TS Phạm Hoàng Lương cảnh báo về
“vòng xoáy lạm phát” qua ba tầng tác động: trực tiếp vào chi phí vận tải; gián
tiếp vào giá nguyên vật liệu sản xuất và cuối cùng là lạm phát kỳ vọng – yếu tố
khiến người dân tích trữ và doanh nghiệp tự phát nâng giá.
Thực tế, trong tháng 3/2026, CPI đã tăng 4,65% so với cùng kỳ
năm trước, vượt ngưỡng mục tiêu 4,5% mà Quốc hội đề ra. Điều này đặt Chính phủ
vào một bài toán cân não: Làm thế nào để vừa kiểm soát lạm phát, vừa đảm bảo đủ
năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%.
Bổ sung thêm tính chất “chưa từng có tiền lệ” của cuộc khủng
hoảng lần này, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt
Nam (Petrolimex), cho biết khác với các cuộc xung đột trước đây, sự thiếu hụt
khoảng 10-20 triệu thùng dầu/ngày hiện nay gần như không có phương án thay thế
tức thời. Tại thị trường Việt Nam, dù Chính phủ đã nỗ lực “xóa trắng” các loại
thuế để bình ổn, giá dầu Diesel vẫn tăng gấp đôi, gây áp lực cực lớn lên chi
phí logistics và sản xuất công nghiệp.
Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam,
thực trạng đáng báo động nhất chính là việc các hợp đồng nhập khẩu bị đình trệ.
Xăng dầu không phải mặt hàng có thể “ra chợ mua ngay”. Các doanh nghiệp đầu mối
thường ký kết hợp đồng cho quý 1 và quý 2 dựa trên kế hoạch từ trước. Tuy
nhiên, khi xung đột nổ ra, nhiều nhà cung cấp quốc tế đã viện dẫn điều khoản “bất
khả kháng” để từ chối giao hàng. Điều này khiến các doanh nghiệp rơi vào thế
khó khi hợp đồng bị hủy bỏ mà không thể khởi kiện, dẫn đến tình trạng khan hiếm
hàng hóa cục bộ và đẩy giá thành lên mức bất thường.
Không chỉ đối mặt với việc thiếu hàng, các doanh nghiệp còn
bị bủa vây bởi áp lực tài chính khi giá xăng dầu thành phẩm tăng vọt.
TỪ GIẢI PHÁP TÌNH THẾ
ĐẾN “LÁ CHẮN” CHỦ ĐỘNG TRONG DÀI HẠN
Trước những rủi ro trực tiếp, Bộ Công Thương và các doanh
nghiệp đầu mối đã kích hoạt các kịch bản ứng phó linh hoạt. Ông Nguyễn Anh Tuấn,
Trưởng phòng Quản lý kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển thị
trường trong nước (Bộ Công Thương), khẳng định nguồn cung hiện vẫn đang được kiểm
soát tốt nhờ sự chủ động từ hai phía: sản xuất trong nước và nhập khẩu.
Hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất đang gánh vác hơn
70% nhu cầu nội địa. 30% còn lại được bù đắp từ nguồn nhập khẩu mà các doanh
nghiệp như Petrolimex đã chủ động đa dạng hóa.
“Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính đưa các loại
thuế bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt, xuất nhập khẩu về mức 0%, đồng thời
kích hoạt gói ngân sách 8.000 tỷ đồng để hỗ trợ điều tiết giá, giảm sốc cho nền
kinh tế”, ông Tuấn cho biết.
Về phía doanh nghiệp, Petrolimex đã thể hiện vai trò dẫn dắt
khi cam kết không hạn chế số lượng bán ra bất chấp tâm lý phòng ngừa rủi ro của
thị trường. Ông Hùng tiết lộ, tập đoàn đã ký kết các hợp đồng dài hạn cho 70%
nhu cầu của năm 2026 ngay từ cuối năm 2025. Trong trường hợp khẩn cấp,
Petrolimex sẵn sàng chuyển hàng từ công ty Trading tại Singapore về Việt Nam hoặc
mở rộng mua hàng từ các thị trường xa hơn như Mỹ, Canada để bù đắp thiếu hụt từ
Trung Đông.
Một “mắt xích” quan trọng trong chiến lược tự chủ là việc
triển khai xăng sinh học E10 từ ngày 1/6/2026. Đây được xem là giải pháp “thực
hiện mục tiêu kép”: vừa giảm 10% sự phụ thuộc vào xăng khoáng nhập khẩu, vừa
thúc đẩy lộ trình giảm phát thải.
Để xóa bỏ tâm lý e ngại của người tiêu dùng về nồng độ
ethanol, Petrolimex khẳng định toàn bộ sản phẩm đã được mua bảo hiểm trách nhiệm
dân sự và có kết quả thử nghiệm an toàn tuyệt đối trên các dòng phương tiện phổ
biến.
Tuy nhiên, về lâu dài, Việt Nam cần một “lá chắn” vững chắc
hơn, đó là hệ thống dự trữ chiến lược quốc gia. Nhìn vào bài học của Nhật Bản
(dự trữ 354 ngày); Trung Quốc (dự trữ khoảng 120 ngày) hay khuyến nghị
90 ngày của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), PGS.TS Phạm Hoàng Lương cho rằng
việc Thủ tướng quyết định xây dựng kho dự trữ tại Nghi Sơn là bước đi đúng đắn
nhưng cần đẩy nhanh tiến độ.
Theo đề xuất của ông Hùng, Chính phủ cần đóng vai trò chủ đạo
về mặt ngân sách cho dự trữ quốc gia, nhưng nên có cơ chế giao cho các doanh
nghiệp xăng dầu đầu mối thực hiện chức năng bảo quản và điều hành. Lý do là các
doanh nghiệp với kinh nghiệm, hạ tầng kho bãi sẵn có và mạng lưới lưu thông
hàng hóa sẽ giúp việc “đảo hàng”, duy trì chất lượng dự trữ hiệu quả hơn (xăng
dầu là mặt hàng đặc thù, chất lượng sẽ biến đổi sau 3 đến 6 tháng). Sự kết hợp
giữa ngân sách nhà nước và năng lực quản trị của doanh nghiệp sẽ tạo ra hệ thống
dự trữ linh hoạt, đủ sức can thiệp thị trường khi cần thiết.
Ngoài ra, một trong những vấn đề bức bối nhất cho các doanh nghiệp bán lẻ thời gian
qua là mức chiết khấu thấp, thậm chí có lúc bị cắt giảm về mức 0. Để khắc
phục tình trạng này, ông Bảo cho biết Hiệp hội Xăng dầu đã cùng các Bộ ngành xây dựng dự thảo Nghị định mới thay
thế Nghị định 83/2014/NĐ-CP. Tinh thần của Nghị định mới là hướng tới một cơ chế
thị trường hơn, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh
không cần thiết.
“Nghị định này sẽ
giải quyết triệt để bài toán về chiết khấu và lỗ cho doanh nghiệp”, ông
Bảo kỳ vọng, đồng thời kiến nghị
Chính phủ sớm ban hành để đưa vào thực tiễn, kết hợp với các ưu đãi tài khóa để
nâng cao năng lực ứng phó khủng hoảng.
Khép lại tọa đàm, thông điệp chung từ các chuyên gia và nhà
quản lý là tinh thần: “Hiệu quả, tự chủ, đa dạng, linh hoạt”. Cuộc khủng hoảng
năng lượng lần này không chỉ là thách thức mà còn là “lửa thử vàng” để Việt Nam
hoàn thiện hệ thống phòng vệ năng lượng, tạo tiền đề vững chắc cho vận hội phát
triển mới của đất nước.
Sắp diễn ra tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz và bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam
13:28, 16/04/2026
Giá xăng dầu tăng cao đặt ra yêu cầu cấp bách về kho dự trữ chiến lược và "ngoại giao năng lượng"
17:37, 09/04/2026
Hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng xanh
Trực tiếp tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam
Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và phát livestream trên nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 09h00 ngày 17/4/2026...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
