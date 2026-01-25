Chủ tịch DSC muốn bán hơn 21 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT DSC vừa đăng ký bán 21.302.828 cổ phiếu DSC, dự kiến từ ngày 26/1 đến 13/2, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Ông Nguyễn Đức Anh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (mã DSC-HOSE).

Hiện tại, ông Đức Anh đang nắm giữ trực tiếp hơn 85,4 triệu cổ phiếu, chiếm 31,06% vốn của DSC. Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Đức Anh sẽ giảm sở hữu xuống còn hơn 64,1 triệu cổ phiếu, chiếm 23,31% vốn tại DSC. Mục đích là nhằm thay đổi cơ cấu đầu tư.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thu Hà - thành viên HĐQT cũng đăng ký bán ra hơn 4,3 triệu cổ phiếu trong cùng thời điểm. Nếu thành công, bà Hà sẽ giảm sở hữu từ hơn 7 triệu cổ phiếu, chiếm 2,58% xuống còn hơn 2,78 triệu cổ phiếu, chiếm 1,01% vốn tại DSC.

Mới nhất, Chứng khoán DSC vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với doanh thu hoạt động tăng 61% đạt hơn 177 tỷ; doanh thu tài chính tăng 51% đạt gần 1,5 tỷ; lợi nhuận sau thuế tăng 64% đạt gần 42,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu quý 4/2025 tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cả năm 2025, DSC ghi nhận doanh thu đạt 695 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 275 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 23/1, giá cổ phiếu DSC giảm nhẹ 0,32% xuống 15.350 đồng/cổ phiếu và đi ngang trong khoảng 6 tháng gần nhất.