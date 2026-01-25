Chủ Nhật, 25/01/2026

Chủ tịch DSC muốn bán hơn 21 triệu cổ phiếu

Hà Anh

25/01/2026, 09:32

Ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT DSC vừa đăng ký bán 21.302.828 cổ phiếu DSC, dự kiến từ ngày 26/1 đến 13/2, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Sơ đồ giá cổ phiếu DSC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DSC trên TradingView.

Ông Nguyễn Đức Anh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (mã DSC-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT DSC vừa đăng ký bán 21.302.828 cổ phiếu DSC, dự kiến từ ngày 26/1 đến 13/2, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện tại, ông Đức Anh đang nắm giữ trực tiếp hơn 85,4 triệu cổ phiếu, chiếm 31,06% vốn của DSC. Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Đức Anh sẽ giảm sở hữu xuống còn hơn 64,1 triệu cổ phiếu, chiếm 23,31% vốn tại DSC. Mục đích là nhằm thay đổi cơ cấu đầu tư.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thu Hà - thành viên HĐQT cũng đăng ký bán ra hơn 4,3 triệu cổ phiếu trong cùng thời điểm. Nếu thành công, bà Hà sẽ giảm sở hữu từ hơn 7 triệu cổ phiếu, chiếm 2,58% xuống còn hơn 2,78 triệu cổ phiếu, chiếm 1,01% vốn tại DSC.

Mới nhất, Chứng khoán DSC vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với doanh thu hoạt động tăng 61% đạt hơn 177 tỷ; doanh thu tài chính tăng 51% đạt gần 1,5 tỷ; lợi nhuận sau thuế tăng 64% đạt gần 42,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu quý 4/2025 tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cả năm 2025, DSC ghi nhận doanh thu đạt 695 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 275 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 23/1, giá cổ phiếu DSC giảm nhẹ 0,32% xuống 15.350 đồng/cổ phiếu và đi ngang trong khoảng 6 tháng gần nhất.

VAF bị nhắc nhở công bố thông tin chậm, không đủ điều kiện đại chúng

HoSE nhắc nhở Công ty Phân lân Văn Điển về việc công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Đồ hộp Hạ Long chưa thể xác định thời gian trở lại sản xuất - kinh doanh

Sau khi bị các cơ quan báo chí phản ánh và hàng loạt khách hàng và các đối tác có động thái yêu cầu hoàn tra hàng và dừng hợp tác, công ty nhận thấy vụ việc đã vượt ngoài khả kiểm soát, ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty

Platinum Victory muốn thoái 6% vốn tại Vinamilk sau 8 năm nắm giữ

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 28/1 đến ngày 26/2. Nếu thành công, quỹ ngoại này sẽ thôi không làm cổ đông lớn tại VNM sau 8 năm nắm giữ cổ phiếu VNM.

212 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 4/2025: Bùng nổ ở nhóm vừa và nhỏ, Ngân hàng chững lại

212 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 4/2025: Bùng nổ ở nhóm vừa và nhỏ, Ngân hàng chững lại

Đã có 212 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2025, tương ứng với khoảng 25,2% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường chứng khoán.

Giám đốc SCD Vũ Thành Chung từ chức sau 5 tháng điều hành

Theo Giám đốc công ty cho biết dù đã nỗ lực hết mình nhưng kết quả kinh doanh của công ty không có nhiều khởi sắc trong những tháng vừa qua ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của công ty trong năm 2025.

