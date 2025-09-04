Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc
Tuấn Dũng
04/09/2025, 14:19
Sáng ngày 4/9, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.
Tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, ông Phạm Thanh Bình, đã báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian qua và những kết quả đạt được trong các lĩnh vực ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và văn hóa.
Cập nhật tình hình cộng đồng người Việt tại Trung Quốc, ông Phạm Thanh Bình cho biết hiện có hơn 100.000 người Việt Nam sinh sống tại Trung Quốc, trong đó có khoảng 23.000 lưu học sinh. Cộng đồng người Việt tại đây sống đoàn kết, tuân thủ pháp luật sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước.
Đại diện cộng đồng người Việt tại Trung Quốc đã bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp Chủ tịch nước Lương Cường. Họ đã chia sẻ về cuộc sống, công việc và sự hòa nhập với xã hội sở tại, đồng thời thể hiện niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Cộng đồng cam kết tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau, giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam và luôn hướng về Tổ quốc.
Gửi tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc những tình cảm chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất, Chủ tịch nước Lương Cường thông báo về một số kết quả trong các cuộc làm việc với lãnh đạo Trung Quốc, đặc biệt là cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc hội đàm này nhằm củng cố, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai bên, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác.
Chủ tịch nước cũng đã thông tin về tình hình trong nước, nhấn mạnh Đảng đã đưa ra những nghị quyết quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển của đất nước.
Kinh tế - xã hội Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực, quốc phòng, an ninh được tăng cường, độc lập và chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của đất nước.
Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, văn hóa và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Ông biểu dương tinh thần đoàn kết và nỗ lực vươn lên của cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, góp phần tích cực vào việc củng cố và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước.
Về quan hệ với Trung Quốc, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn nhất quán phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu, phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của quốc gia - dân tộc.
Đồng thời nhấn mạnh lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã đạt được nhận thức chung về sự cần thiết phải tiếp tục đoàn kết, hợp tác, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đối ngoại, ưu tiên củng cố tin cậy chính trị, đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững.
Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác ngoại giao kinh tế, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân và chăm lo quyền lợi hợp pháp cho kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.
Chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước Lương Cường không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc, tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
