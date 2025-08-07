Chủ tịch nước Lương Cường thăm cấp nhà nước tới Angoda

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam sau nhiều năm, diễn ra đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/11/1975 - 12/11/2025), qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, mở ra một thời kỳ phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Xe chở Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tiến vào Phủ Tổng thống trong tiếng nhạc chào mừng. Tổng thống Joao Manuel Goncalves Lourenco và Phu nhân đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại nơi đỗ xe.

Lễ đón Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thăm cấp nhà nước Cộng hoà Angola được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành đón nguyên thủ quốc gia - Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Tổng thống Joao Manuel Goncalves Lourenco trân trọng mời Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Trong lúc đó, 21 loạt đại bác hùng tráng vang lên, thể hiện sự trân trọng và tình cảm đặc biệt mà nhà nước Angola dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Angola và Việt Nam, Chủ tịch nước và Tổng thống Angola tiến tới cúi chào Quốc kỳ hai nước và duyệt đội danh dự.

Kết thúc nghi lễ, hai nhà lãnh đạo thân mật chào hỏi và giới thiệu các thành viên chính thức của hai nước có mặt tại lễ đón.

Chuyến thăm Angola lần này của Chủ tịch nước Lương Cường là cột mốc quan trọng, mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước.

Việc làm sâu sắc, thúc đẩy, nâng tầm quan hệ sẽ tạo khuôn khổ mới để Việt Nam cùng Angola củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, ký kết thêm các hiệp định, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, y tế, lao động, chống biến đổi khí hậu, du lịch và giao lưu nhân dân…

Angola đang đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Phi. Do đó, chuyến thăm này cũng là dịp quan trọng để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi, Angola và ASEAN; là dịp để hai bên phát huy vai trò cầu nối cho quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Liên minh châu Phi.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng thống Tổng thống Joao Manuel Goncalves Lourenco có cuộc hội đàm hẹp và dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm chính thức nhằm thảo luận các biện pháp góp phần làm sâu sắc, hiệu quả hơn nữa quan hệ song phương.