Quốc hội phải phát huy tinh thần "Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết sách bứt phá"
Đỗ Như
05/05/2026, 15:36
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ này Quốc hội phải phát huy tinh thần “Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết sách bứt phá”, tập trung vào các định hướng lớn.
Sáng 5/5, tại Nhà Quốc hội,
Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp
giao ban lãnh đạo Quốc hội, đánh giá kết quả công tác tháng 4, xác định nhiệm
vụ trọng tâm tháng 5 và thời gian tới.
Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội cho biết
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khẳng định năng lực thích ứng nhanh và sự
vận hành thông suốt của bộ máy Quốc hội sau kiện toàn.
Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn:
xem xét, bầu và phê chuẩn 39 chức danh cấp cao; thông qua 9 luật, 5 nghị quyết
quy phạm pháp luật; quyết định nhiều vấn đề chiến lược cho giai đoạn phát triển
mới, nhất là các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2026–2030.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các Phó Chủ tịch Quốc hội đã chủ động, trách nhiệm, bắt nhịp công việc nhanh, bảo đảm tính kế thừa, liên tục, không để gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo.
Hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đảng ủy Quốc hội được triển khai đồng bộ; công tác đối ngoại nghị viện tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao vị thế Quốc hội Việt Nam.
Về nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc
hội yêu cầu phát huy tinh thần “Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết
sách bứt phá”. Trong đó, ưu tiên đột phá công tác lập pháp, chuyển từ tư duy
quản lý sang tư duy phát triển; từ “quản chặt” sang “tạo hành lang pháp lý
thông thoáng nhưng kiểm soát hiệu quả”. Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con
số, Quốc hội phải đi đầu trong đột phá thể chế.
Đối với giám sát, yêu cầu giám sát đi đến cùng
vấn đề, có địa chỉ trách nhiệm rõ ràng, cơ chế theo dõi sau giám sát; tăng
cường giám sát chuyên đề đối với các lĩnh vực tác động trực tiếp đến tăng
trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
Trong quyết định các vấn đề quan trọng, mỗi
quyết sách phải được xem xét đầy đủ về cơ sở pháp lý, tác động kinh tế - xã
hội, phương án tài chính và rủi ro; bảo đảm đúng quy trình, đúng thực tiễn,
đúng thời điểm và tạo hiệu quả thực chất.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa
XVI không chỉ là nhiệm kỳ kế thừa mà phải là nhiệm kỳ đột phá về thể chế, nâng
cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.
Đồng
thời, yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng tính chủ động, phối hợp đồng
bộ, bảo đảm vận hành thông suốt, không để xảy ra khoảng trống hay độ trễ trong
thực thi nhiệm vụ.
“Không
chỉ làm đúng, mà phải làm nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, thuyết phục hơn,
tạo đồng thuận và niềm tin cao hơn”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.
Thặng dư ngân sách hơn 445 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm 2026
Mặc dù ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2026 thặng dư 445,8 nghìn tỷ đồng, song chủ yếu mang tính ngắn hạn do phần lớn đến từ thu nội địa, nhóm thu dễ biến động theo diễn biến sản xuất – kinh doanh và các chính sách điều tiết thuế. Điều này đặt ra vấn đề về tính ổn định của cân đối ngân sách trong các giai đoạn tiếp theo…
Ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng chất lượng tăng trưởng
Trước áp lực tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Cắt giảm thủ tục hành chính: Vượt mục tiêu Nghị quyết 18 chỉ sau một tháng
Tối 4/5, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng các bộ, ngành đã triển khai chiến dịch cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính với tiến độ khẩn trương, quy mô lớn, nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết 18 của Trung ương...
Thống nhất một bộ sách giáo khoa từ 2026 - 2027: Chốt phương án, không chờ đợi
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định dùng chung một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026 - 2027, đồng thời tiếp tục tinh chỉnh chương trình, giảm tải hợp lý, tăng hàm lượng khoa học - công nghệ và kỹ năng mới cho học sinh.
Đưa bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026
Các vướng mắc cơ bản tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã được xử lý. Bộ Y tế đang phối hợp các bộ, ngành, tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu đưa hai bệnh viện vào hoạt động trong quý II/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: