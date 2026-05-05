Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ này Quốc hội phải phát huy tinh thần “Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết sách bứt phá”, tập trung vào các định hướng lớn.

Sáng 5/5, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội, đánh giá kết quả công tác tháng 4, xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội cho biết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khẳng định năng lực thích ứng nhanh và sự vận hành thông suốt của bộ máy Quốc hội sau kiện toàn.

Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn: xem xét, bầu và phê chuẩn 39 chức danh cấp cao; thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định nhiều vấn đề chiến lược cho giai đoạn phát triển mới, nhất là các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các Phó Chủ tịch Quốc hội đã chủ động, trách nhiệm, bắt nhịp công việc nhanh, bảo đảm tính kế thừa, liên tục, không để gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đảng ủy Quốc hội được triển khai đồng bộ; công tác đối ngoại nghị viện tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao vị thế Quốc hội Việt Nam.

Về nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phát huy tinh thần “Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết sách bứt phá”. Trong đó, ưu tiên đột phá công tác lập pháp, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phát triển; từ “quản chặt” sang “tạo hành lang pháp lý thông thoáng nhưng kiểm soát hiệu quả”. Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Quốc hội phải đi đầu trong đột phá thể chế.

Đối với giám sát, yêu cầu giám sát đi đến cùng vấn đề, có địa chỉ trách nhiệm rõ ràng, cơ chế theo dõi sau giám sát; tăng cường giám sát chuyên đề đối với các lĩnh vực tác động trực tiếp đến tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong quyết định các vấn đề quan trọng, mỗi quyết sách phải được xem xét đầy đủ về cơ sở pháp lý, tác động kinh tế - xã hội, phương án tài chính và rủi ro; bảo đảm đúng quy trình, đúng thực tiễn, đúng thời điểm và tạo hiệu quả thực chất.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI không chỉ là nhiệm kỳ kế thừa mà phải là nhiệm kỳ đột phá về thể chế, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời, yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng tính chủ động, phối hợp đồng bộ, bảo đảm vận hành thông suốt, không để xảy ra khoảng trống hay độ trễ trong thực thi nhiệm vụ.

“Không chỉ làm đúng, mà phải làm nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, thuyết phục hơn, tạo đồng thuận và niềm tin cao hơn”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.