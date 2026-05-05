Quốc hội phải phát huy tinh thần "Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết sách bứt phá"

Đỗ Như

05/05/2026, 15:36

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ này Quốc hội phải phát huy tinh thần “Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết sách bứt phá”, tập trung vào các định hướng lớn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quốc hội.

Sáng 5/5, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội, đánh giá kết quả công tác tháng 4, xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội cho biết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khẳng định năng lực thích ứng nhanh và sự vận hành thông suốt của bộ máy Quốc hội sau kiện toàn.

Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn: xem xét, bầu và phê chuẩn 39 chức danh cấp cao; thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định nhiều vấn đề chiến lược cho giai đoạn phát triển mới, nhất là các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các Phó Chủ tịch Quốc hội đã chủ động, trách nhiệm, bắt nhịp công việc nhanh, bảo đảm tính kế thừa, liên tục, không để gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đảng ủy Quốc hội được triển khai đồng bộ; công tác đối ngoại nghị viện tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao vị thế Quốc hội Việt Nam.

Về nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phát huy tinh thần “Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết sách bứt phá”. Trong đó, ưu tiên đột phá công tác lập pháp, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phát triển; từ “quản chặt” sang “tạo hành lang pháp lý thông thoáng nhưng kiểm soát hiệu quả”. Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Quốc hội phải đi đầu trong đột phá thể chế.

Đối với giám sát, yêu cầu giám sát đi đến cùng vấn đề, có địa chỉ trách nhiệm rõ ràng, cơ chế theo dõi sau giám sát; tăng cường giám sát chuyên đề đối với các lĩnh vực tác động trực tiếp đến tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong quyết định các vấn đề quan trọng, mỗi quyết sách phải được xem xét đầy đủ về cơ sở pháp lý, tác động kinh tế - xã hội, phương án tài chính và rủi ro; bảo đảm đúng quy trình, đúng thực tiễn, đúng thời điểm và tạo hiệu quả thực chất.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI không chỉ là nhiệm kỳ kế thừa mà phải là nhiệm kỳ đột phá về thể chế, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời, yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng tính chủ động, phối hợp đồng bộ, bảo đảm vận hành thông suốt, không để xảy ra khoảng trống hay độ trễ trong thực thi nhiệm vụ.

“Không chỉ làm đúng, mà phải làm nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, thuyết phục hơn, tạo đồng thuận và niềm tin cao hơn”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030 với quy mô 8,22 triệu tỷ đồng

Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 – 2030

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Tạo khí thế, động lực mới cho cả nhiệm kỳ

Thặng dư ngân sách hơn 445 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm 2026

Thặng dư ngân sách hơn 445 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm 2026

Mặc dù ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2026 thặng dư 445,8 nghìn tỷ đồng, song chủ yếu mang tính ngắn hạn do phần lớn đến từ thu nội địa, nhóm thu dễ biến động theo diễn biến sản xuất – kinh doanh và các chính sách điều tiết thuế. Điều này đặt ra vấn đề về tính ổn định của cân đối ngân sách trong các giai đoạn tiếp theo…

Ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng chất lượng tăng trưởng

Ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng chất lượng tăng trưởng

Trước áp lực tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Cắt giảm thủ tục hành chính: Vượt mục tiêu Nghị quyết 18 chỉ sau một tháng

Cắt giảm thủ tục hành chính: Vượt mục tiêu Nghị quyết 18 chỉ sau một tháng

Tối 4/5, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng các bộ, ngành đã triển khai chiến dịch cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính với tiến độ khẩn trương, quy mô lớn, nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết 18 của Trung ương...

Thống nhất một bộ sách giáo khoa từ 2026 - 2027: Chốt phương án, không chờ đợi

Thống nhất một bộ sách giáo khoa từ 2026 - 2027: Chốt phương án, không chờ đợi

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định dùng chung một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026 - 2027, đồng thời tiếp tục tinh chỉnh chương trình, giảm tải hợp lý, tăng hàm lượng khoa học - công nghệ và kỹ năng mới cho học sinh.

Đưa bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026

Đưa bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026

Các vướng mắc cơ bản tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã được xử lý. Bộ Y tế đang phối hợp các bộ, ngành, tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu đưa hai bệnh viện vào hoạt động trong quý II/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Đòn bẩy "vốn mồi" và tư duy "chấp nhận rủi ro"

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

"Khóa vòi nước trước khi lau sàn": Năng lượng tái tạo hiệu quả hơn thu CO₂ từ không khí

