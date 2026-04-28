Thứ Ba, 28/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch Quốc hội: Công đoàn các cấp tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số

Đỗ Như

28/04/2026, 14:46

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số; đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giấy chứng nhận, tuyên dương các Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: TTXVN.

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội cho biết dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Việt Nam đã có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Công đoàn Việt Nam đã khẳng định rõ nét vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu và đi vào thực chất; tổ chức nhiều phong trào rất ý nghĩa, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Đặc biệt, tổ chức công đoàn đã tích cực đề xuất và tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; chú trọng hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể.

Mỗi năm, hàng vạn cuộc đối thoại được tổ chức, kịp thời giải quyết hàng nghìn ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; nhiều thỏa ước lao động tập thể được ký kết, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. Ảnh: TTXVN.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong đối thoại, thương lượng tập thể. Theo Chủ tịch Quốc hội, điều này thể hiện Tổng Liên đoàn đã quán triệt và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là: “Công đoàn trở về đúng chức năng: Đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể thực chất, bảo vệ quyền lợi người lao động…”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng và biểu dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu; nhấn mạnh, các đồng chí là hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới, là tấm gương tiêu biểu của phong trào công nhân, của hoạt động công đoàn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hàng năm.

“Các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số; đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong làm việc, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh thực sự tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp xứng đáng vào phong trào công nhân quốc tế.

Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, nhiệt huyết, trách nhiệm, gắn bó với người lao động, nắm chắc tình hình phát triển của doanh nghiệp, có kỹ năng và phương pháp công tác tốt.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, mô hình hoạt động, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể; đề xuất, xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến công nhân lao động và tổ chức công đoàn; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; tập trung đánh giá toàn diện những thành tựu, hạn chế, tồn tại của giai đoạn 2023 - 2026, phân tích nguyên nhân, có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, người sử dụng lao động tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn Việt Nam hoạt động hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu, đưa nghị quyết chiến lược vào thực tiễn

17:05, 27/04/2026

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Tạo khí thế, động lực mới cho cả nhiệm kỳ

16:02, 24/04/2026

Điều chỉnh, bổ sung 44.000 tỷ đồng chi trả chế độ với công chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp bộ máy

13:04, 17/05/2025

Từ khóa:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn năng suất lao động ngày quốc tế lao động tăng trưởng bền vững

Đọc thêm

Phiên họp đầu tiên Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026–2031: Đặt nền tảng xử lý các vấn đề chiến lược

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026–2031, phiên họp mở đầu có ý nghĩa định hướng cho hoạt động toàn khóa trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu, đưa nghị quyết chiến lược vào thực tiễn

Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Thành phố đi đầu, đưa các nghị quyết chiến lược của Trung ương vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét về tăng trưởng, thể chế và chất lượng phát triển.

Toàn văn nội dung nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với người lao động TP.Hồ Chí Minh

Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với anh chị em công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giữ văn hóa, giữ niềm tin và làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh

Sáng 26/4/2026, trước Đền Thượng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng và trước anh linh các vua Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu sâu sắc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của cội nguồn dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân...

Việt Nam – Hàn Quốc củng cố Đối tác Chiến lược Toàn diện, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

Chiều 24/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21–24/4/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân; chuyến thăm đạt nhiều kết quả thực chất..

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Goldman Sachs và Citigroup đồng loạt nâng dự báo giá dầu

Thế giới

2

Nền kinh tế châu Âu hơn 32 nghìn tỷ USD qua một biểu đồ

Thế giới

3

Khoảng 60 quốc gia nhóm họp để bàn lộ trình từ bỏ nhiên liệu hóa thạch

Thế giới

4

Phiên họp đầu tiên Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026–2031: Đặt nền tảng xử lý các vấn đề chiến lược

Tiêu điểm

5

Hơn ba thập kỷ VBA đồng hành và thúc đẩy phát triển bền vững ngành đồ uống Việt Nam

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy