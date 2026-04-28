Chủ tịch Quốc hội: Công đoàn các cấp tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số
Đỗ Như
28/04/2026, 14:46
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số; đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm...
Sáng 28/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội
Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 -
1/5/2026), tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công
tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội cho biết dưới sự lãnh đạo của Đảng, công
nhân Việt Nam đã có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là
lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
và hội nhập quốc tế.
Công đoàn Việt Nam đã khẳng định rõ nét vai trò là tổ chức
chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa tin cậy của đoàn
viên, người lao động, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu và
đi vào thực chất; tổ chức nhiều phong trào rất ý nghĩa, bảo đảm ngày càng tốt
hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.
Đặc biệt, tổ chức công đoàn đã tích cực đề xuất và tham gia
xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; chú trọng
hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể.
Mỗi năm, hàng vạn cuộc đối thoại
được tổ chức, kịp thời giải quyết hàng nghìn ý kiến, kiến nghị của đoàn viên,
người lao động; nhiều thỏa ước lao động tập thể được ký kết, góp phần cải thiện
điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.
Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương
101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong đối thoại, thương lượng tập
thể. Theo Chủ tịch Quốc hội, điều này thể hiện Tổng Liên đoàn đã quán triệt và
triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là: “Công
đoàn trở về đúng chức năng: Đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể thực chất,
bảo vệ quyền lợi người lao động…”.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần
Thanh Mẫn chúc mừng và biểu dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu;
nhấn mạnh, các đồng chí là hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới, là tấm
gương tiêu biểu của phong trào công nhân, của hoạt động công đoàn.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quán
triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại
hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIV Công
đoàn Việt Nam và chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hàng năm.
“Các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tập trung
cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số; đổi mới
sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong làm việc, ứng dụng mạnh mẽ
khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo”, Chủ tịch Quốc hội nhấn
mạnh.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phát huy vai trò của tổ chức công
đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh thực sự tiên phong
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp xứng đáng vào
phong trào công nhân quốc tế.
Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các
cấp, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, nhiệt
huyết, trách nhiệm, gắn bó với người lao động, nắm chắc tình hình phát triển của
doanh nghiệp, có kỹ năng và phương pháp công tác tốt.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý đổi mới nội dung, phương thức hoạt động,
hoàn thiện tổ chức, bộ máy, mô hình hoạt động, chú trọng nâng cao hiệu quả công
tác đối thoại, thương lượng tập thể; đề xuất, xây dựng, hoàn thiện chính sách
pháp luật liên quan đến công nhân lao động và tổ chức công đoàn; tích cực tham
gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng, hệ thống chính
trị trong sạch, vững mạnh.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chuẩn bị chu đáo để tổ chức
thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; tập trung đánh
giá toàn diện những thành tựu, hạn chế, tồn tại của giai đoạn 2023 - 2026, phân
tích nguyên nhân, có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
Các cấp ủy Đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, người sử dụng lao động tiếp
tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn Việt Nam hoạt
động hiệu quả.
Phiên họp đầu tiên Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026–2031: Đặt nền tảng xử lý các vấn đề chiến lược
Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026–2031, phiên họp mở đầu có ý nghĩa định hướng cho hoạt động toàn khóa trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
