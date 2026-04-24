Việt Nam – Hàn Quốc củng cố Đối tác Chiến lược Toàn diện, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

Hà Lê

24/04/2026, 21:39

Chiều 24/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21–24/4/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân; chuyến thăm đạt nhiều kết quả thực chất..

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

Trong thời gian thăm Việt Nam, Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì Lễ đón chính thức, chiêu đãi cấp Nhà nước và cùng Tổng thống Hàn Quốc đồng chủ trì họp báo chung, thông tin kết quả hội đàm và chứng kiến trao 12 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc hội kiến với Tổng thống Lee Jae Myung; Thủ tướng Chính phủ cùng Tổng thống đồng chủ trì Tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao việc Tổng thống Lee Jae Myung là vị khách đầu tiên thăm cấp Nhà nước ngay sau khi Việt Nam kiện toàn Ban lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa XVI; khẳng định chuyến thăm là minh chứng cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện bền chặt, hiệu quả và tin cậy chính trị cao giữa hai nước.

Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam; chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước; khẳng định Hàn Quốc là đối tác tin cậy, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Hai bên thống nhất thúc đẩy triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030; tăng cường phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Kim Hae Kyung tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; bà Kim Hae Kyung dự Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội. Tổng thống và Phu nhân cũng có các hoạt động trải nghiệm đời sống văn hóa Thủ đô.

Trước đó, sáng 24/4 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân từ ngày 21–24/4/2026.

Chương trình mang chủ đề “Thăng Long: Linh khí ngàn năm, chiều sâu văn hiến”, tôn vinh giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa của Thăng Long – Hà Nội, đồng thời chuyển tải thông điệp về sự tiếp nối truyền thống, giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, cùng tinh thần hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia.

Đón đoàn tại Hoàng thành Thăng Long là nghi lễ trống hội và múa lân truyền thống. Trong không khí thân tình, hai nhà lãnh đạo và Phu nhân di chuyển tới cổng Đoan Môn – một trong những cổng chính của Cấm thành Thăng Long, được xây dựng từ thế kỷ XV, tu bổ vào thế kỷ XIX, với năm vòm cửa cân xứng, trong đó vòm giữa dành riêng cho nhà vua.

Tiếp đó, đoàn tham quan Phòng trưng bày “Lịch sử Thăng Long – Hà Nội nghìn năm từ lòng đất” và Phòng trưng bày “Báu vật Hoàng cung Thăng Long”, nơi trưng bày nhiều hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia; nghe giới thiệu về chính điện Kính Thiên – trung tâm thiết triều, luận bàn việc nước và tiếp đón sứ giả trong suốt nhiều thế kỷ.

Trong không gian trà lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân thưởng trà, trao đổi thân mật và thưởng thức chương trình nghệ thuật truyền thống gồm Hát Xoan, Nhã nhạc cung đình Việt Nam, Chầu văn Huế và múa Lục cúng hoa đăng.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc phát triển tốt đẹp, mở ra giai đoạn hợp tác mới với những định hướng chiến lược dài hạn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

19:57, 23/04/2026

Việt Nam – Hàn Quốc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

22:14, 22/04/2026

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

21:40, 22/04/2026

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (Phó Trưởng Ban Thường trực); Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang;...

Ấn phẩm Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên năm 2025 của Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ ra rằng tỷ trọng đầu tư của khu vực tư nhân trong nước đang có xu hướng suy giảm trong khi đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đã chuyển sang mức âm... Điều này cho thấy các giải pháp tăng trưởng cho năm 2026 cần tập trung vào cải cách thể chế và kinh tế số

Sáng 24/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, trao đổi về quan hệ song phương và các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Theo dự án luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh thay vì quy định cứng trong luật để kịp thời điều hành chính sách. Dự án luật cũng giúp cho các chủ thể kinh tế giảm bớt gánh nặng về thuế, tạo điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

1

Khối ngoại bán ròng gần 2.000 tỷ trước kỳ nghỉ dài

Chứng khoán

2

Đã có 431 doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận quý 1, Thép và dầu khí bùng nổ

Chứng khoán

3

BUV Career Fair 2026: Tấm vé “fast-track” cho sinh viên vào các tập đoàn đa quốc gia

Doanh nghiệp

4

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 41% trong năm 2026

Tài chính

5

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên hơn 32.000 tỷ đồng

Tài chính

