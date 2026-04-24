Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Tạo khí thế, động lực mới cho cả nhiệm kỳ

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định thành công của Kỳ họp thứ nhất đã tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Sáng 24/4, sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Tham dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Quốc hội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ chỉ trong thời gian rất ngắn, sau Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đó là, tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo cao cấp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có nhiều nhiệm vụ gấp rút, cấp bách.

“Trước những yêu cầu mới của đất nước, Quốc hội khóa XVI đã chủ động, khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu với tinh thần quyết tâm cao, làm ngay, làm bài bản.

Các đại biểu Quốc hội, dù là đại biểu tái cử hay lần đầu tham gia, nhưng đã phát huy cao độ trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến; tận dụng tối đa thời gian, làm việc với cường độ cao, kể cả Thứ Bảy, Chủ nhật; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, nhờ đó, kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn các công việc”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với sự tín nhiệm rất cao.

Quang cảnh Phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Quốc hội.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, trong đó có nhiều Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành; góp phần kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

“Các chính sách ban hành tại kỳ họp này vừa mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn; vừa đảm bảo tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm. Đồng thời quy định cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, việc kịp thời điều chỉnh linh hoạt các sắc thuế đã khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong điều hành chính sách tài khóa và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã dành thời gian xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định hệ thống các kế hoạch phát triển 05 năm giai đoạn 2026-2030; quyết định thành lập thành phố Đồng Nai. Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử; xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 16; báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Nhấn mạnh các kết quả đạt được của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cho rằng thành công của Kỳ họp thứ nhất tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Cùng với đó, trong bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực chất hơn trong tổ chức và hoạt động; không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.