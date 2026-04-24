Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Tạo khí thế, động lực mới cho cả nhiệm kỳ
Đỗ Mến
24/04/2026, 16:02
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định thành công của Kỳ họp thứ nhất đã tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
Sáng 24/4, sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương,
nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất,
Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến
hành phiên bế mạc.
Tham dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô
Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ
Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh
Hoài, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước…
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
nêu rõ chỉ trong thời gian rất ngắn, sau Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Kỳ họp thứ nhất
Quốc hội khóa XVI đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Đó là, tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu các chức
danh lãnh đạo cao cấp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; kịp thời thể chế
hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật để triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có nhiều
nhiệm vụ gấp rút, cấp bách.
“Trước những yêu cầu mới của đất nước, Quốc hội khóa
XVI đã chủ động, khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu với
tinh thần quyết tâm cao, làm ngay, làm bài bản.
Các đại biểu Quốc hội, dù là đại biểu tái cử hay lần đầu
tham gia, nhưng đã phát huy cao độ trách nhiệm trước cử tri và Nhân
dân; thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến; tận dụng tối đa
thời gian, làm việc với cường độ cao, kể cả Thứ Bảy, Chủ nhật; đóng góp nhiều ý
kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, nhờ đó, kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn
các công việc”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã hoàn
thành nhiệm vụ hệ trọng, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn
39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch
Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với sự tín nhiệm rất cao.
Bên cạnh đó, Quốc hội đã thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, trong
đó có nhiều Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt
tán thành; góp phần kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và
các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban
Bí thư.
“Các chính sách ban hành tại kỳ họp này vừa mang đậm tinh thần
đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn; vừa đảm bảo
tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; thúc đẩy phân cấp,
phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm. Đồng thời quy định cơ chế, chính sách
đặc thù để xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực phát triển
kinh tế - xã hội.
Đặc biệt, việc kịp thời điều chỉnh linh hoạt các sắc thuế đã
khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong điều hành chính sách tài khóa và hỗ trợ
doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.
Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội
đã dành thời gian xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định hệ thống các kế hoạch
phát triển 05 năm giai đoạn 2026-2030; quyết định thành lập thành phố Đồng Nai.
Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử; xác nhận tư cách đại biểu
Quốc hội khóa 16; báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng
hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.
Nhấn mạnh các kết quả đạt được của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội
cho rằng thành công của Kỳ họp thứ nhất tạo khí thế, niềm tin và động lực mới
cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
Cùng với đó, trong bối cảnh hiện nay đặt ra yêu
cầu Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực chất hơn trong tổ
chức và hoạt động; không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối
cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.
Chính sách thuế mới giúp giảm bớt gánh nặng cho các hộ kinh doanh
Theo dự án luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh thay vì quy định cứng trong luật để kịp thời điều hành chính sách. Dự án luật cũng giúp cho các chủ thể kinh tế giảm bớt gánh nặng về thuế, tạo điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh.
Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030 với quy mô 8,22 triệu tỷ đồng
Với tỷ lệ tán thành 96,40%, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, xác định mục tiêu nâng cao hiệu quả đầu tư công, hoàn thiện hạ tầng chiến lược và tạo dư địa thu hút nguồn lực xã hội.
Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 – 2030
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.
Quốc hội bãi bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế đối với hộ kinh doanh
Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, chính thức bỏ quy định về ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng làm căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh. Việc điều chỉnh theo hướng linh hoạt, dự kiến nâng lên khoảng 1 tỷ đồng, nhằm phù hợp thực tiễn, hỗ trợ hộ kinh doanh và đảm bảo cân đối ngân sách…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
