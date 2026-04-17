Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đề nghị nội luật hóa các cam kết quốc tế
Đỗ Như
17/04/2026, 10:31
Phát biểu tại phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phát huy vai trò tiên phong của nghị viện trong việc tạo khuôn khổ pháp lý, nội luật hóa các cam kết quốc tế, nhất là các cam kết về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt...
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 16/4 theo giờ địa phương, tại
thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài
phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị
viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa
bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.
Phát biểu tại Phiên thảo luận chung, Chủ tịch Quốc hội Trần
Thanh Mẫn khẳng định chủ đề của Đại hội đồng IPU-152 thể hiện thông điệp vừa
mang tính thời sự, vừa cấp thiết khi thế giới đang chứng kiến sự bất ổn, xung đột
gia tăng do cạnh tranh địa chính trị, không tuân thủ luật pháp quốc tế, sử dụng
vũ lực, hủy hoại các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gây ra nhiều đau thương và mất
mát cho hàng triệu người.
Chiến tranh, xung đột, bảo hộ thương mại, xu hướng
phân cực, phân tuyến, phân tách ngày càng rõ nét, các thách thức an ninh phi
truyền thống đang tác động nhiều mặt tới nhân loại. Công nghệ đột phá như trí
tuệ nhân tạo (AI) tuy đem lại nhiều cơ hội phát triển, song cũng đặt ra yêu cầu
mới cho quản lý và quản trị.
Đối mặt với thực trạng đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng vẫn có
cơ sở để tin tưởng và hy vọng vào tương lai.
Ở cấp độ toàn cầu, cam kết đối với
chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế không hề suy giảm. Các chương trình nghị
sự chung như Văn kiện Vì Tương lai, Chương trình Nghị sự 2030 vì phát triển
bền vững tiếp tục là nền tảng của hành động tập thể toàn cầu. Thông qua Tuyên
bố của Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 vừa qua, các Nghị viện
thành viên IPU tiếp tục khẳng định cam kết hợp tác vì hòa bình, công lý và thịnh
vượng cho tất cả mọi người.
Ở cấp độ khu vực và liên khu vực, đặc biệt ở châu Á
- Thái Bình Dương, các nỗ lực liên kết và sáng kiến hợp tác đa phương trên nhiều
lĩnh vực đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN) và Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) tiếp tục có nhiều đóng góp quan
trọng vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Với những thành tựu của 40 năm Đổi mới, Chủ tịch Quốc hội
nêu rõ Việt Nam đang nỗ lực, quyết tâm tự tin, tự cường bước vào giai đoạn phát
triển mới, với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại,
thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào
năm 2045.
Việt Nam cũng đang thực hiện mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học -
công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực, đồng thời bảo đảm công
bằng xã hội, bảo vệ môi trường bền vững để người dân có thể thụ hưởng tốt hơn
các thành quả phát triển.
Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình,
hữu nghị, hợp tác và phát triển, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt
Nam đang và sẽ tiếp tục cùng các bạn bè, đối tác tham gia tích cực, chủ động,
có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.
Để cùng nhau vượt qua thách thức, tận dụng các cơ hội, Chủ tịch
Quốc hội đề nghị IPU và các Nghị viện thành viên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa,
chung tay thúc đẩy hợp tác và đoàn kết quốc tế, củng cố tinh thần thượng tôn
pháp luật và hỗ trợ các sáng kiến quốc gia vì hòa bình và phát triển.
Chủ tịch
Quốc hội đề xuất tăng cường ngoại giao nghị viện, đẩy mạnh đối thoại, xây dựng
lòng tin và tình hữu nghị giữa các dân tộc; ngăn ngừa và giải quyết các nguyên
nhân gốc rễ của xung đột; tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế
và Hiến chương Liên hợp quốc.
“Với tinh thần đó, cùng các thành viên IPU, chúng
tôi khẩn thiết kêu gọi các bên liên quan thực hiện nghiêm chỉnh ngừng bắn, tiếp
tục đàm phán hòa bình tìm giải pháp thỏa đáng, bền vững cho các cuộc xung đột
hiện nay”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy vai trò tiên phong của
nghị viện trong việc tạo khuôn khổ pháp lý, nội luật hóa các cam kết quốc tế,
nhất là các cam kết về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, ứng phó với biến
đổi khí hậu, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; thực hiện giám sát tối
cao đối với việc thực hiện các cam kết quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh dù nhân loại có
phải đối mặt với những khó khăn hay thách thức lớn đến đâu, tinh thần đoàn kết,
sự chia sẻ và hợp tác sẽ giúp các quốc gia cùng nhau vượt qua để xây dựng một
tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ mai sau.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
