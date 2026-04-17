Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đề nghị nội luật hóa các cam kết quốc tế

Đỗ Như

17/04/2026, 10:31

Phát biểu tại phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phát huy vai trò tiên phong của nghị viện trong việc tạo khuôn khổ pháp lý, nội luật hóa các cam kết quốc tế, nhất là các cam kết về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung về chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Ảnh: TTXVN.
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 16/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.

Phát biểu tại Phiên thảo luận chung, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chủ đề của Đại hội đồng IPU-152 thể hiện thông điệp vừa mang tính thời sự, vừa cấp thiết khi thế giới đang chứng kiến sự bất ổn, xung đột gia tăng do cạnh tranh địa chính trị, không tuân thủ luật pháp quốc tế, sử dụng vũ lực, hủy hoại các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gây ra nhiều đau thương và mất mát cho hàng triệu người.

Chiến tranh, xung đột, bảo hộ thương mại, xu hướng phân cực, phân tuyến, phân tách ngày càng rõ nét, các thách thức an ninh phi truyền thống đang tác động nhiều mặt tới nhân loại. Công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI) tuy đem lại nhiều cơ hội phát triển, song cũng đặt ra yêu cầu mới cho quản lý và quản trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung. Ảnh: TTXVN.
Đối mặt với thực trạng đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng vẫn có cơ sở để tin tưởng và hy vọng vào tương lai.

Ở cấp độ toàn cầu, cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế không hề suy giảm. Các chương trình nghị sự chung như Văn kiện Vì Tương lai, Chương trình Nghị sự 2030 vì phát triển bền vững tiếp tục là nền tảng của hành động tập thể toàn cầu. Thông qua Tuyên bố của Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 vừa qua, các Nghị viện thành viên IPU tiếp tục khẳng định cam kết hợp tác vì hòa bình, công lý và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Ở cấp độ khu vực và liên khu vực, đặc biệt ở châu Á - Thái Bình Dương, các nỗ lực liên kết và sáng kiến hợp tác đa phương trên nhiều lĩnh vực đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Với những thành tựu của 40 năm Đổi mới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam đang nỗ lực, quyết tâm tự tin, tự cường bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam cũng đang thực hiện mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực, đồng thời bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường bền vững để người dân có thể thụ hưởng tốt hơn các thành quả phát triển.

Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam đang và sẽ tiếp tục cùng các bạn bè, đối tác tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Để cùng nhau vượt qua thách thức, tận dụng các cơ hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị IPU và các Nghị viện thành viên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, chung tay thúc đẩy hợp tác và đoàn kết quốc tế, củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật và hỗ trợ các sáng kiến quốc gia vì hòa bình và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đề xuất tăng cường ngoại giao nghị viện, đẩy mạnh đối thoại, xây dựng lòng tin và tình hữu nghị giữa các dân tộc; ngăn ngừa và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột; tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

“Với tinh thần đó, cùng các thành viên IPU, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các bên liên quan thực hiện nghiêm chỉnh ngừng bắn, tiếp tục đàm phán hòa bình tìm giải pháp thỏa đáng, bền vững cho các cuộc xung đột hiện nay”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy vai trò tiên phong của nghị viện trong việc tạo khuôn khổ pháp lý, nội luật hóa các cam kết quốc tế, nhất là các cam kết về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; thực hiện giám sát tối cao đối với việc thực hiện các cam kết quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh dù nhân loại có phải đối mặt với những khó khăn hay thách thức lớn đến đâu, tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ và hợp tác sẽ giúp các quốc gia cùng nhau vượt qua để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ mai sau.

Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ: Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai mạc IPU-152 tại Istanbul, Thổ Nghĩ Kỳ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hợp tác quốc tế IPU-152 phát triển bền vững

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Làm việc với đoàn 52 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư, đồng thời đề nghị thúc đẩy sớm đạt hiệp định thương mại đối ứng công bằng, cân bằng giữa hai nước...

Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ: Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư

Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ: Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hai nước cần phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng, bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Tây tạo đột phá 5 kết nối chiến lược với các địa phương Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Tây tạo đột phá 5 kết nối chiến lược với các địa phương Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, tối 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với lãnh đạo Khu tự trị Quảng Tây, thúc đẩy hợp tác địa phương đi vào chiều sâu, thực chất.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026.

Tăng cường phương tiện vận tải dịp lễ 30/4

Tăng cường phương tiện vận tải dịp lễ 30/4

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phương tiện vận tải, kiểm soát chặt giá cước và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4–1/5, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện do doanh nghiệp cắt giảm chuyến...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

