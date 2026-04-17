Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ: Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư
Như Nguyệt
17/04/2026, 08:19
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hai nước cần phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng, bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Chiều 16/4, giờ địa phương, tại Thủ đô Istanbul, Chủ tịch Quốc
hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm chính sách
thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội cho biết trong giai
đoạn phát triển mới, Việt Nam xác định mục tiêu trở thành một trong những trung
tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh cao ở khu vực châu Á;
một đối tác chiến lược, một mắt xích quan trọng và đáng tin cậy trong chuỗi
cung ứng khu vực và toàn cầu.
“Việt Nam không chỉ tham gia, mà sẽ chủ động tham gia ở vị
trí cao hơn trong chuỗi giá trị; Việt Nam không chỉ sản xuất, mà còn đổi mới
sáng tạo, thiết kế và làm chủ công nghệ”. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối
tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực, đóng vai trò là cầu nối chiến lược giữa
châu Á và châu Âu.
Ngược lại, Việt Nam là nền kinh tế năng động, có tốc độ tăng
trưởng cao, là cửa ngõ quan trọng để Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận thị trường Đông Nam Á
và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những lợi thế bổ trợ này chính là nền tảng
vững chắc để hai nước thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.
Tuy nhiên, quy mô và kết quả hợp tác hiện nay vẫn
chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước. Kim ngạch thương mại
hai chiều mới đạt khoảng 2,3 tỷ USD.
Chủ tịch Quốc hội cho biết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ,
chuỗi cung ứng được tái cấu trúc, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành xu
thế chủ đạo, việc nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ là yêu cầu cấp
thiết và có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Tọa đàm là cơ hội quan trọng để cùng trao đổi, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song
phương phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.
Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề xuất một số định hướng
lớn trong thời gian tới:
Thứ nhất, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua
tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, trong đó có kênh hợp tác nghị viện; duy
trì thường xuyên các cơ chế đối thoại, tham vấn chính sách, qua đó tạo nền tảng
vững chắc cho hợp tác toàn diện.
Thứ hai, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế - thương mại
và đầu tư, coi đây là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Hai nước cần
phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng, bền vững; đồng thời
tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường, mở
rộng đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Thứ ba, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng
và thế mạnh bổ trợ cho nhau như: công nghiệp chế biến, chế tạo, dệt may, da
giày, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, năng lượng, hạ tầng giao thông và
logistics; các lĩnh vực mới, mang tính chiến lược như: chuyển đổi số, đổi mới
sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo.
Đặc biệt, cần chú trọng phát triển các hành lang vận tải và
kết nối chuỗi cung ứng giữa hai khu vực. Đây sẽ là động lực quan trọng giúp hai
nước nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn.
Thứ tư, phát huy vai trò của nghị viện trong việc hoàn thiện
khuôn khổ pháp lý, giám sát việc thực hiện các cam kết hợp tác, đồng thời tạo
môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp
hai nước.
