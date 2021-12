Chubb Life Việt Nam với những thành tựu phát triển bền vững ấn tượng

Trong những ngày cuối cùng của năm 2021, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) đón nhận hàng loạt tin vui. Doanh nghiệp vừa được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp bền vững 2021 - Giải thưởng thường niên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên Môi trường và Tổng Liên đoàn Lao động phối hợp tổ chức.

Đặc biệt, với định hướng số hóa mạnh mẽ trên mọi phương diện vận hành và kinh doanh, Chubb Life Việt Nam cũng vinh dự nhận giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2021 do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) trao tặng.

Năm 2021 có thể là năm khó khăn của nhiều doanh nghiệp, nhưng với những thương hiệu kiên định cùng chiến lược kinh doanh bền vững như Chubb Life Việt Nam, đây là một năm rất đặc biệt với nhiều thành tựu rực rỡ, xứng đáng cho hành trình 16 năm kiên định giữ vững cam kết với khách hàng, kiên định phát triển bền vững, kiên định chuyển đổi số, kiên định “vì thế hệ tương lai”.

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Chubb Life Việt Nam là một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và không ngừng lớn mạnh. Là doanh nghiệp hiếm hoi thu về lợi nhuận ngay từ năm thứ 5 hoạt động và suốt gần 2 thập kỷ tại Việt Nam, Chubb Life Việt Nam luôn duy trì mức tăng trưởng bền vững.

Trong năm 2020: Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt trên 4.162 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 822 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 45%. Vốn chủ sở hữu cũng tiếp tục tăng thêm 23% so với năm 2019 và gần gấp 6 lần vốn pháp định. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp luôn ở mức rất cao với tỷ lệ 190% so với yêu cầu luật định.

Những con số ấn tượng này cho thấy năng lực vượt trội của Chubb Life Việt Nam trong việc đảm bảo hiệu quả quản lý chi phí hoạt động, củng cố chất lượng danh mục sản phẩm và các khoản đầu tư.

HỆ SINH THÁI SỐ

Với “kim chỉ nam” định hướng hành trình số hóa, bao gồm Đơn giản hóa – Tự động hóa – Công nghệ hóa – Trẻ trung hóa, Chubb Life Việt Nam không ngừng nâng cấp hệ sinh thái số toàn diện của mình, tăng cường hiệu quả kết nối và trải nghiệm ưu việt cho khách hàng.

Liên tục phát triển tính năng mới trên ứng dụng Chubb eConnect (cho khách hàng) và SmartAgency (cho đội ngũ kinh doanh), giảm thiểu sử dụng giấy, tăng cường sự kết nối với khách hàng và đem lại trải nghiệm ưu việt.

Tính năng thẩm định tự động 24/7 (STP - Straight Through Process) áp dụng hiệu quả cho các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm vừa được triển khai, chỉ mất 5 phút để hệ thống kiểm tra thông tin và chuyển hồ sơ chuẩn sang trạng thái “chờ phát hành”.

Hợp đồng chuẩn sẽ phát hành trong ngày. STP đã góp phần hỗ trợ hoàn thiện “hệ sinh thái số” của Chubb Life Việt Nam, với các nền tảng sẵn có trước đó tích hợp đầy đủ các tính năng vượt trội như eCard, ePolicy, eClaim, eRecruitment, eLearning, eContract, eReport,…

Chiến lược chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái số toàn diện đã giúp Chubb Life Việt Nam củng cố vị trí vững chắc trên thị trường bảo hiểm.

VÌ CON NGƯỜI - VÌ CỘNG ĐỒNG

Với chiến lược phát triển bền vững, Chubb Life Việt Nam mong muốn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào bảo hiểm nhân thọ, đồng thời, thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành bảo hiểm nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Để thực hiện hóa chiến lược của mình, Chubb Life Việt Nam nỗ lực không ngừng để thúc đẩy một tương lai tốt đẹp hơn cho chính khách hàng và đội ngũ nhân sự:

Với tư duy “Bảo hiểm chính là bảo vệ”, từ 1/2021 - 11/2021, doanh nghiệp đã nhanh chóng giải quyết bồi thường cho hàng nghìn khách hàng, trong đó có đến 25% trường hợp nằm viện và 10% trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19, với số tiền bồi thường cao nhất lên đến 1 tỷ đồng/ trường hợp, chỉ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ lúc khách hàng gửi yêu cầu.

Nói không với tăng trưởng nóng và đầu tư mạnh mẽ vào nguồn lực con người, coi con người là nhân tố thúc đẩy sự thay đổi tích cực và những giá trị nhân văn

Bên cạnh công tác chuyên môn, Chubb Life Việt Nam cũng kiên định với trách nhiệm xã hội, đặc biệt là hành trình “Chubb Life - Vì thế hệ tương lai”.

Cùng quỹ thiện nguyện Chubb Charitable Foundation – International, Chubb Life Việt Nam đã đóng góp hơn 31 tỷ đồng để xây mới 9 ngôi trường cho trẻ em miền Trung trong những năm vừa qua. Trong năm 2021, ngôi trường thứ 9 = trường tiểu học Phú Thanh, Quan Hóa, Thanh Hóa đã hoàn tất và có thể đi vào hoạt động trong năm học mới 2021-2022.

Trao tặng 16.000 chiếc cặp mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 97 trường học trên 14 tỉnh thành ở khắp 3 miền tổ quốc.

Trước đó, Chubb Life Việt Nam cũng được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2021, Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021, đồng thời cũng được tôn vinh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021. Những thành tích vượt trội minh chứng cho năng lực và cam kết của doanh nghiệp với thị trường, người lao động và toàn thể cộng đồng.